Son Dakika: İstanbul'da Mete Gazoz çılgınlığı! Yurda döndü, böyle karşılandı

Elde ettiği başarıyı çok fazla çalışmaya ve yaptığı fedakarlıklara bağlayan Mete, "Bu altın madalya için 5 sene boyunca inanılmaz bir çalışma ortaya koyduk. 3 sene sonra bir olimpiyat daha var. Bu sefer altın madalyası olan bir takım olarak oraya hazırlanacağız. 2 kişi olarak değil 3 erkek 3 kadın sporcu olarak katılacağız. Bu madalya sayısını 1 değil bel ki 3-4 yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.