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GeriFutbol Son Dakika | İstanbul'a transfer olacaktı, Devler Ligi'nde tarih yazdı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 08:19,

Son Dakika | İstanbul'a transfer olacaktı, Devler Ligi'nde tarih yazdı!

Paris Saint-Germain, 1-0 geriye düştüğü maçta Atalanta'yı 3 dakikada bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Atalanta ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaştı.

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Mücadelenin 27. dakikasında Pasalic ile öne geçen Atalanta, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

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Dakikalar 90'ı gösterdiğinde sahneye Marquinhos çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.

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Son sözü 90+3. dakikada Choupo Moting söyledi ve PSG, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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1995 yılından bu yana turnuvada ilk kez yarı finale yükselen PSG, bu turda Leipzig-Atletico Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

5GECEYE DAMGA VURAN İSİM; MOTİNG
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GECEYE DAMGA VURAN İSİM; MOTİNG

Fransız medyanın dalga geçtiği, futbolcuları eğlendirmekten başka bir işe yaramadığı vurgulanan Eric Maxim Choupo-Moting geceye damga vuran isim oldu.

6CAVANİ TAKIMDAN AYRILINCA...
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CAVANİ TAKIMDAN AYRILINCA...

PSG'nin gol makinası Cavani takımdan ayrılınca 30 Haziran'da sözleşmesi biten Chupo Moting'in kulüpte kalması istendi.

7SÜRPRİZ ŞEKİLDE LİSTEYE ALINDI
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SÜRPRİZ ŞEKİLDE LİSTEYE ALINDI

Mart ayındaki Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan  Moting, Uruguaylı yıldızın takım ayrılmasıyla kendisini listede buldu.

8TARİH YAZDI
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TARİH YAZDI

Atalanta'nın özellikle ilk yarıda oynadığı iyi futbol İtalyanlara yetmedi ve PSG son dakikalarda tecrübesini konuşturarak maçı uzatmaya götürmeden bitirdi.

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PSG ile sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon maddesi olmasına rağmen fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılan 31 yaşındaki Kamerunlu forvetin menajerliğini tanıdık bir isim yapıyor.

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Başkan Ali Koç ile yakın ilişkileri olan Rogon şirketinden Roger Witmann'la görüşüldüğü ve prensipte anlaşıldığı iddia edilmişti.

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Beşiktaş ile Galatasaray'la da transfer dönemlerinde adı geçen Moting'e Almanya ve Fransa'dan da teklifler geldiği belirlendi..

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Tarihi zaferin ardından Moting'in geleceği ise şimdiden merak konusu

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