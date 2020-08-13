Son Dakika | İstanbul'a transfer olacaktı, Devler Ligi'nde tarih yazdı!
Paris Saint-Germain, 1-0 geriye düştüğü maçta Atalanta'yı 3 dakikada bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Atalanta ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaştı.
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Mücadelenin 27. dakikasında Pasalic ile öne geçen Atalanta, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
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Dakikalar 90'ı gösterdiğinde sahneye Marquinhos çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.
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Son sözü 90+3. dakikada Choupo Moting söyledi ve PSG, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
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1995 yılından bu yana turnuvada ilk kez yarı finale yükselen PSG, bu turda Leipzig-Atletico Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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GECEYE DAMGA VURAN İSİM; MOTİNG
Fransız medyanın dalga geçtiği, futbolcuları eğlendirmekten başka bir işe yaramadığı vurgulanan Eric Maxim Choupo-Moting geceye damga vuran isim oldu.