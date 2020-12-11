Son Dakika | İsrail'de büyük skandal! Sivasspor mahsur kaldı, Büyükelçilik devreye girdi...

"43 kişilik kafilemizin tüm pasaport işlemlerini tek bir görevli yapmaya başladı. Bunun üzerine kafilemiz olaya tepki gösterince çalışanlar işlemleri daha da yavaşlattı. Tüm pasaport işlemleri bittikten sonra kafilemiz uçağa götürülmek üzere 2 ayrı havalimanı otobüsüne bindirildi. Otobüsler sadece birkaç dakikada uçağa ulaşabilecekken dakikalarca havalimanı içerisinde takımımız gezdirildi. Otobüs şoförü, aracı durdurarak bir süre bekledi ve kafilemizin sorularına cevap vermedi. Planlı yapılan tüm bu zorlukların ardından takımımız uçağa bindirildi. Uçak kalkmaya hazırlandığı anda ise bu sefer de yerel saat ile 01.30 - 05.30 arasında hava sahasının kapatıldığı söylenerek, uçuşa izin verilmedi."