MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | İsrail'de büyük skandal! Sivasspor mahsur kaldı, Büyükelçilik devreye girdi...
GeriFutbol Son Dakika | İsrail'de büyük skandal! Sivasspor mahsur kaldı, Büyükelçilik devreye girdi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 08:19 | 

Son Dakika | İsrail'de büyük skandal! Sivasspor mahsur kaldı, Büyükelçilik devreye girdi...

Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı. Kulüp yapılan ayıbı dakika dakika açıkladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı.

2
Abone Olgoogle-news

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanıldı.

3
Abone Olgoogle-news

Açıklamada yer alan videoda Sivasspor kafilesinin Tel-Aviv'deki havalimanında bekleyişi ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve kulüp yetkililerinin İsrailli görevlileri alkışla protesto etmesi yer aldı.

4
Abone Olgoogle-news

Otyakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Otomatik geçiş sisteminin arızalı olduğunu söyleyerek, işlemlerimizi manuel yapmaya çalıştılar. Tek bir memur var. Otobüse bindirdiler, ha bire tur attırıyorlar. Şimdi kapıları açtılar. Şu anda uçağa bindik, bekliyoruz. Büyük rezalet. 'Uçak erken kalksın' diye stattan çok erken, hızlı bir şekilde geldik. 2 saattir burada mahsur kaldık. Muamele çok rahatsız ediciydi. Uçağın 5.30'da kalkacağını söylediler, uçağın içinde bekliyoruz. Belki kalkarız belki 5.30'a kadar bekleriz. Sabırla, sükunetli şekilde bekliyoruz."

5
Abone Olgoogle-news

İsrail’de mahsur kalan Demir Grup Sivasspor kafilesinin, uçağa bindiği ancak henüz İsrail’in uçağın kalkışına izin vermediği bildirildi.

6
Abone Olgoogle-news

AA’nın edindiği bilgiye göre, İsrailli yetkililerce başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion havalimanında bir müddet bekletilen Sivasspor kafilesinin uçağa ulaştığı, ancak İsrailli yetkililerin henüz uçağın kalkışına izin vermediği belirtildi.

7
Abone Olgoogle-news

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği olayın başından beri konuyu yakından takip ederek, sorunun çözülmesi için İsrail Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunuyor.

8
Abone Olgoogle-news

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, kısa süre önce, "Sivasspor kafilesi Tel Aviv’de uçuş saatine geç geldiği için bekletildi. Uçak 5:30’da (TSİ 6:30) havalanacak." açıklamasını yaptı.

9
Abone Olgoogle-news

Sivasspor Kulübü, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat'ın Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç geldiği, bu nedenle Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

10
Abone Olgoogle-news

Kulüpten yapılan "İsrail'de neler yaşandı" başlıklı açıklamada, Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında Maccabi Tel-Aviv ile oynadığı karşılaşmanın ardından yerel saatle 00.30'da Tel Aviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na giriş yaptığı aktarıldı.

11
Abone Olgoogle-news

Kafilenin pasaport kontrolüne geldiğinde "Sistem kapandı. Tek bir görevli ile işlemleriniz manuel olarak yapılacaktır." söylemiyle karşılaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

12
Abone Olgoogle-news

"43 kişilik kafilemizin tüm pasaport işlemlerini tek bir görevli yapmaya başladı. Bunun üzerine kafilemiz olaya tepki gösterince çalışanlar işlemleri daha da yavaşlattı. Tüm pasaport işlemleri bittikten sonra kafilemiz uçağa götürülmek üzere 2 ayrı havalimanı otobüsüne bindirildi. Otobüsler sadece birkaç dakikada uçağa ulaşabilecekken dakikalarca havalimanı içerisinde takımımız gezdirildi. Otobüs şoförü, aracı durdurarak bir süre bekledi ve kafilemizin sorularına cevap vermedi. Planlı yapılan tüm bu zorlukların ardından takımımız uçağa bindirildi. Uçak kalkmaya hazırlandığı anda ise bu sefer de yerel saat ile 01.30 - 05.30 arasında hava sahasının kapatıldığı söylenerek, uçuşa izin verilmedi."

13
Abone Olgoogle-news

Açıklamada, "Takımımızın, havaalanına geldiği ilk andan itibaren sistemli bir şekilde zaman kaybettirilmesi için çalışıldı ve kafilemizin 01.30'da uçuşu engellendi. Takımımızın geç geldiği açıklamaları tamamen gerçek dışıdır. Kafilemiz vaktinden önce havalimanına giriş yaptı. Zaman kaybının tek sorumlusu İsrailli yetkililerdir. Ayrıca vakit kaybedilmemesi için maçın devre arasında malzemelerin büyük bir kısmı havaalanına gönderilmiş, takım gelmeden boarding kartları da aldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

14
Abone Olgoogle-news

Kafile uçağa bindikten sonra gelen yetkilinin tüm işlemlerin yavaş yapıldığını itiraf edip, kafileden özür dileği aktarılan açıklamada, "Kafilemiz yetkilinin özrünü kabul etmeyip, görüşülecek bir şeyin olmadığını belirterek, uçuş için 05.30'u beklemeye başlamıştır." denildi.

15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news
17
Abone Olgoogle-news
18
Abone Olgoogle-news
19
Abone Olgoogle-news
20
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi