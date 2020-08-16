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GeriFutbol Son Dakika | İspanyollar Galatasaraylı Radamel Falcao'nun transfer planını duyurdu!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Ağustos 2020 - 14:04,

Son Dakika | İspanyollar Galatasaraylı Radamel Falcao'nun transfer planını duyurdu!

'Galatasaray'dan ayrılacak...'

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Galatasaray'da geçen sezon başı kadroya katılan ancak sakatlıklar sebebiyle beklenen performansı gösteremeyen Radamel Falcao ile ilgili ayrılık haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

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Süper Lig'in ikinci yarısında takımla birlikte çıkış yakalayan Falcao, pandemi sonrası Gaziantep FK maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

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Hakkında sürekli ayrılık haberleri çıkan Radamel Falcao için son olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz net bir açıklama yapmıştı.

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Mustafa Cengiz, Falcao ile ilgili; "Maaşında indirim yaptı. Takımda kalacak." şeklinde konuşmuştu.

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Ancak İspanya basınında çıkan bir haberde Radamel Falcao'nun asıl planının yaz transfer sezonu değil Ocak ayından takımdan ayrılmak olduğu yazıldı.

6FORM TUTUP OCAKTA MLSE GİDECEK
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"FORM TUTUP OCAK'TA MLS'E GİDECEK"

İspanya'nın ünlü AS gazetesi, Radamel Falcao'nunb Ocak ayına kadar Galatasaray'da oynayıp form tutacağını ve ardından rotasını MLS'e çevireceğini duyurdu.

7ADRESİ BECKHAMIN TAKIMI
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ADRESİ BECKHAM'IN TAKIMI

Haberde Mustafa Cengiz'in sözlerine de yer verildi ve Falcao'nun planının devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp MLS'te mücadele edecek olan David Beckham'ın takımı Inter Miami'ye gitmek olduğu ifade edildi.

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AS ayrıca David Beckham'ın da Falcao'yu takımda görmek istediğini vurguladı.

9INTER MIAMIYİ TAKİP ETMİŞTİ
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INTER MIAMI'Yİ TAKİP ETMİŞTİ

Falcao geçtiğimiz günlerde David Beckham'ın kurduğu MLS takımı Inter Miami'yi Instagram'dan takip etmişti.

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Kolombiyalı yıldız takiple kalmayıp kulübün paylaşımlarını beğenmeye başladı.

11FORMALARI SATIŞA SUNULMUŞTU
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FORMALARI SATIŞA SUNULMUŞTU

Inter Miami'nin bulunduğu eyalet olan Florida'daki kulüp mağazalarında Radamel Falcao'nun 9 numaralı Iter Miami forması satışa sunulmuştu.

12BECKHAMDAN FALCAOYU İSTEDİLER
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BECKHAM'DAN FALCAO'YU İSTEDİLER

Kulüp mağazasından Falcao formalarını alan Inter Miami taraftarları, kulübün sahibi David Beckham'dan Kolombiyalı yıldızın transferini istemişlerdi.

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ANTRENMANI FALCAO FORMALARIYLA TAKİP ETTİLER

Inter Miami takımının antrenman yaptığı sırada tesisin dışında biriken bir grup taraftar, ellerinde davullarla Falcao lehine tezahürat yapmıştı.

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Radamel Falcao, Galatasaray'da 22 maça çıktı. Kolombiyalı yıldız 11 gol atıp 1 asist yaptı.

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