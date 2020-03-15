Son dakika | İspanyollar duyurdu! Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul devrimi...

UEFA, 55 üye ülke ile corona virüs ve Avrupa futbolunun geleceği hakkında Salı günü toplanıyor. Toplantı konularının başında ise EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi geliyor...Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine gidileceği ve 'Dörtlü Final' formatı yapılacağı, maçların da İstanbul'da oynanacağı iddia edilmişti.İspanyol AS gazetesi de Şampiyonlar Ligi ve İstanbul haberlerini doğrularken flaş gelişmeyi manşetlerine taşıdı. İspanyol basınının haberine göre İstanbul ve Polonya'nın Gdansk şehri, Dörtlü Final organizasyonu için ev sahibi olacaklar.İstanbul'da Şampiyonlar Ligi, Gdansk'ta ise bu sezon sonu planlanan Avrupa Ligi oynanacak. UEFA, Salı günü yapacağı toplantıda Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final için İstanbul ve Gdansk kararını oylayacak.Dörtlü Final sistemine göre yarı final ve final maçları, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Yarı final maçları, eskisi gibi çift maç değil, tek maç üzerinden oynanacak. UEFA'nın 55 üye ile yapacağı toplantıda ayrıca EURO 2020 ve geleceği tartışılacak.Corona virüs nedeniyle EURO 2020'nin bir sene boyunca ertelenmesi gündemde...