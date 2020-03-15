MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | İspanyollar duyurdu! Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul devrimi...
GeriFutbol Son dakika | İspanyollar duyurdu! Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul devrimi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 15 Mart 2020 - 15:13, /

Son dakika | İspanyollar duyurdu! Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul devrimi...

Coronavirüs salgını nedeniyle Salı günü toplantı yapacak olan UEFA, Şampiyonlar Ligi ve İstanbul için flaş bir karar almaya hazırlanıyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

UEFA, 55 üye ülke ile corona virüs ve Avrupa futbolunun geleceği hakkında Salı günü toplanıyor. Toplantı konularının başında ise EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi geliyor...

2

Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine gidileceği ve 'Dörtlü Final' formatı yapılacağı, maçların da İstanbul'da oynanacağı iddia edilmişti.

3

İspanyol AS gazetesi de Şampiyonlar Ligi ve İstanbul haberlerini doğrularken flaş gelişmeyi manşetlerine taşıdı.

4

İspanyol basınının haberine göre İstanbul ve Polonya'nın Gdansk şehri, Dörtlü Final organizasyonu için ev sahibi olacaklar.

5

İstanbul'da Şampiyonlar Ligi, Gdansk'ta ise bu sezon sonu planlanan Avrupa Ligi oynanacak.

6

UEFA, Salı günü yapacağı toplantıda Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final için İstanbul ve Gdansk kararını oylayacak.

7

Dörtlü Final sistemine göre yarı final ve final maçları, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Yarı final maçları, eskisi gibi çift maç değil, tek maç üzerinden oynanacak.

8

UEFA'nın 55 üye ile yapacağı toplantıda ayrıca EURO 2020 ve geleceği tartışılacak.

9

Corona virüs nedeniyle EURO 2020'nin bir sene boyunca ertelenmesi gündemde...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi