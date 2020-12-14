Son Dakika | İspanyollar büyük bombayı patlattı! Diego Costa İstanbul'a...
Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'i yakından ilgilendiren son dakika transfer haberini İspanyol basını sayfalarına taşıdı.
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İşte ocak ayı transfer dönemine günler kala İspanyolların iddiası ve tüm detaylar...
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İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, devre arasında kadrosunu güçlendirmek isterken Diego Costa'nın ayrılışı ile de maaş yükünü azaltmanın peşinde.
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Leeds'te forma giyemeyen Rodrigo Moreno'nun Atletico Madrid'in transfer hedeflerinden biri olduğu aktarılırken Diego Costa'nın ayrılışının maaş yükü anlamında bu transfere olanak sağlayacağı belirtiliyor.
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Atletico Madrid, Diego Costa'nın satışından ilk etapta 10 milyon Euro'luk bir gelir beklese de sezon sonu sözleşmesi bitecek olduğundan bu pek mümkün görünmüyor.
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İspanyol basını ise konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
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Çıkan haberlere göre; Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 5 maçta forma giyebilen Diego Costa için şu anda Türkiye'den ciddi teklifler var.
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Başakşehir'in mevcut golcüleri Demba Ba, Crivelli ile Fredrik Gulbrandsen
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Fenerbahçe'de forvet rotasyonunda Samatta, Cisse ve Kemal Ademi bulunuyor.
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Sarı kırmızılı takımda ise Doktorların “2-3 haftada iyileşir” dediği Radamel Falcao, uzunca bir süre süre saha çalışmalarına dahi katılamamıştı. Ve Diagne attığı gollerle ilk 11’deki yerini garantiledi.
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Radamel Falcao, G.Saray’da artık yedek santrfor konumuna düştü. Dünyaca ünlü futbolcunun yokluğunda şans bulan Diagne, 3 maçta 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.
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Özellikle İstanbul ekipleri Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ekipler oldukları belirtiliyor. Galatasaray'ın bu bölgedeki ihtiyacı akıllara ilk ihtimal olarak sarı kırmızılıları getiriyor.
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Teknik heyetin, yönetimle yaptığı toplantıda orta saha transferiyle birlikte bir golcünün takıma kazandırılmasını istediği ifade ediliyor.
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Falcao'nun devre arasında Inter Miami’ye olası satışının ardında Diego Costa konusunda bir gelişme yaşanabilir