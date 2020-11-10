Son Dakika | İspanyollar Arda Turan'ı konuşuyor! 'Onun gibisi gelmedi...'
Arda Turan'ın 933 gün sonra golle tanışması ve Galatasaray forması ile gösterdiği performans İspanyol basınının da dikkatini çekti.
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Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta Arda Turan, tam 9 yıl sonra sarı kırmızılı takım ile gol sevinci yaşamıştı. Galatasaray ile son golünü 18 Nisan 2011'de Manisa'da atan Arda Turan, maçın ardından verdiği röportajda gözyaşlarını tutamamıştı.
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2 YIL, 6 AY, 17 GÜN SONRA...
Bu gol, aynı zamanda Arda Turan'ın 933 gün sonra attığı ilk gol olmuştu. 2 yıl, 6 ay, 17 gün sonra golle tanışan Arda Turan, kaptan olarak çıktığı maçta performansıyla tam not almıştı.
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'BENİM İÇİN ÇOK ANLAM İFADE EDİYOR'
Yıldız futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamalarda da gözyaşlarına hakim olamamıştı. Arda, ''Benim için çok anlam ifade eden bir goldü. Galatasaray her zaman benim için bir sürü duyguyu ifade ediyor. Maçı Florya'da kazandık. Hoca taktik dehası performans gösterdi. Pandemi dönemi bizim için dezavantaj. Taraftarımız bizim için büyük güç'' sözlerini kullanmıştı.
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İSPANYOLLAR ARDA'YI KONUŞUYOR
Tecrübeli futbolcunun attığı gol ve oynadığı futbol İspanya medyasının da dikkatini çekmişe benziyor.
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'FORMUNU KAZANMIŞ'
Mundo Deportivo gazetesi, Arda Turan'ın formu hakkında ''33 yaşındaki Arda görünüşe göre İspanya'daki iyi formunu tekrar kazanmış'' yorumunda bulundu.
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El Espanol ise Arda Turan hakkında geniş bir değerlendirmede bulunurken dikkat çekici ifadeler kullandı.
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'ONUN GİBİSİ ÇOK AZ GELDİ...'
İspanyol gazetesi, Arda'nın İspanya günlerini hatırlatırken ''Sadece Türkiye için değil İspanya için de Atletico'da onu izlemek büyük bir zevkti. Takıma çok iyi kaleciler, güçlü oyuncular, golcüler, liderler geldi ama Arda Turan gibisi çok az geldi...'' sözleri kullanıldı.
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'SONUN BAŞLANGICI'
Arda'nın Barcelona'ya transfer olmasını 'Sonun başlangıcı' olarak değerlendiren İspanyollar, ''Barcelona'daki Arda, Atletico'daki Arda değildi. Barcelona'dan sonra bir türlü kendisine gelemedi ancak Atletico'daki hali bir başkaydı.'' denildi.
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Yıldız ismin Galatasaray performansını değerlendiren El Espanol, 33 yaşındaki futbolcu için şu sözleri kullandı;
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'TEKRAR FUTBOLDAN ZEVK ALIYOR'
''Şimdi tekrar futboldan zevk alıyor gibi gözüküyor. Yaklaşık 1000 gün sonra attığı gol bunun net bir örneği. Bu gol sevincini uzun bir süredir yaşayamamıştı.''
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'YENİDEN DOĞUŞUN İLK ADIMLARI'
''Attığı golün sevincini çok masum yaşadı, çocuklar gibi ağladı. Belki de bu performansı ona çok inanan Fatih Terim ile birlikte yeniden doğuşunun ilk adımlarıdır...''