Son Dakika | İspanyollar Arda Turan'ı konuşuyor! 'Onun gibisi gelmedi...'

'BENİM İÇİN ÇOK ANLAM İFADE EDİYOR' Yıldız futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamalarda da gözyaşlarına hakim olamamıştı. Arda, ''Benim için çok anlam ifade eden bir goldü. Galatasaray her zaman benim için bir sürü duyguyu ifade ediyor. Maçı Florya'da kazandık. Hoca taktik dehası performans gösterdi. Pandemi dönemi bizim için dezavantaj. Taraftarımız bizim için büyük güç'' sözlerini kullanmıştı.