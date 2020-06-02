Son dakika! İspanya'yı sallayan haber! Barcelona sonuçları saklamış...

Avrupa'da İngiltere'nin koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İspanya'da normal hayata dönüş başlıyor. Ülkede bugüne kadar 239 bin 932 pozitif vaka açıklandı. 27 bin 127 hasta hayatını kaybederken 150 bin 476 kişi iyileşti.