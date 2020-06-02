Son dakika! İspanya'yı sallayan haber! Barcelona sonuçları saklamış...
Katalan radyosunda Barcelona ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı!
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Avrupa'da İngiltere'nin koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İspanya'da normal hayata dönüş başlıyor. Ülkede bugüne kadar 239 bin 932 pozitif vaka açıklandı. 27 bin 127 hasta hayatını kaybederken 150 bin 476 kişi iyileşti.
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Ülkede normale dönüş kapsamında futbol ligleri de gelecek hafta yeniden başlayacak. La Liga, 11 Haziran'da oynanacak Sevilla -Real Betis maçıyla başlıyor.
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La Liga ekipleri ise çalışmalarını takım halinde sürdürüyor. Takımların testleri de belirli aralıklarla yapılmaya devam ediyor.
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İspanya'da ligin başlangıcına 1 hafta kalmışken Barcelona ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
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Katalan radyosu RAC1'de yapılan bir yayında koronavirüs salgınıın başlarında Barcelona'dan 5 futbolcu ve iki teknik ekip üyesinin virüse yakalandığı açıklandı.
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Yayında bu durumun Barcelona tarafından kamuoyundan saklandığı ifade edildi.
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Virüse yakalanan 5 futbolcu ve 2 teknik ekip çalışanının hiçbirinde hastalık semptomu olmadığı ve bu insanların Nisan ayı içerisinde virüsü tamamen atlattıkları belirtildi.
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Barcelona, lige dönüş kapsamında 5 Haziran'da bütün oyuncularını kulüp tesislerine davet etmiş ve herkese koronavirüs testi yapılmıştı.
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Test sonuçlarını açıklayan Barcelona, pozitif sonuç olmadığını duyurmuştu.
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La Liga'ya dönüşe hazırlanan Barcelona, ilk maçını 13 Haziran'da Mallorca ile karşılaşacak.