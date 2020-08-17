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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 08:13,

Son Dakika | İspanya'yı çalkalayan haber! Barcelona, Lionel Messi...

8-2'lik hezimetin ardından İspanya bu haberle çalkalandı

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Tarihinin en ağır hezimetini yaşayan Barcelona'da sular durulmuyor

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Daha önce Neymar’ın Barcelona’dan Paris Saint-Germain’e transferini ilk duyuran gazeteci Marcelo Bechler bu kez Messi ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

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Bechler’e göre Messi; sözleşmesinin sona ereceği 2021’i beklemeden hemen takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Bu haber İspanya medyasında büyük etki yaratırken iddialar da peşi sıra geldi.

4MESSİ DARBESİ ERKEN SEÇİM VE XAVİ DEDİ
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MESSİ DARBESİ! ERKEN SEÇİM VE XAVİ DEDİ

AS gazetesi de Messi’nin Barcelona’da kalmak için erken seçim ve yönetimin değişmesini istedi. Yönetime bu teklifini ileten Messi, teknik direktör olarak takımın başında Xavi’yi görmek istiyor.

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Kulübün içinden bir kaynak Messi’yi hiç bu kadar ayrılmaya niyetli görmediğini söylerken onu tutabilmenin tek yolunun gerçek bir spor projesinden geçtiğini söyledi.

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Bakalım Messi yıllardır her kötü sonuç sonrası ortaya atılan ‘ayrılacak’ iddialarını bu kez gerçekleştirecek mi? Yoksa yakın zamanda temellerinin atılacağı söylenen yeni Barcelona’nın başında kalıp kariyerine devam mı edecek?

7UĞUR MELEKE: İHANET VE ENTRİKA
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UĞUR MELEKE: İHANET VE ENTRİKA

Aslında Barcelona bu 8 golü yemeye bir yıl önce başlamıştı, ama önceki gece tabelaya yansıdı ancak. Sezon 13 bölümlük pembe dizi kıvamında geçti, ihanet-entrika-hayal kırıklığı çok, futbol azdı. Başrollerinde takımın itibarını zayıflatmak için PR şirketlerine para ödeyen bir başkan, başkana inanmadıklarını açıkça beyan eden futbolcular, bir grup sporcuyu kasten oynamamakla suçlayan bir sportif direktör, son derece düşük profilli bir teknik direktör ve öfke problemleri olan şovmen yardımcısı olan bir pembe diziydi bu...

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KULÜPTEKi KARGAŞA BU YIL ZiRVE YAPTI

Filmi ne kadar geriye sarıp başlamak gerek bilemiyorum aslında. Valverde’li 2.5 yıl da kaotikti. Ama 2019-20 sezonunda Barcelona’daki kargaşa zirve yaptı. 2019 yazında Messi, Barcelona’nın tekrar kupalara aday olması için Neymar’ı alması gerektiğine inanıyor, Brezilyalı da İspanya’ya dönmek için çok hevesli görünüyordu. Messi-SuarezNeymar’ın hâlâ üçlü bir Whatsapp grupları olduğu ve bunu bozmadıkları biliniyor.

9NEYMAR’I ALAMADILAR
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NEYMAR’I ALAMADILAR

Yazın Barcelona ve PSG arasında Neymar pazarlıkları yapıldı ve aradaki 20 milyonluk fark nedeniyle görüşmeler tıkandı. Bu pazarlığın sonunda herkes kaybetti: Messi, arkadaşını takıma kasten getirmediğine inandığı başkan Bartemou’ya bir tık daha düşman oldu. Neymar, aradaki 20 milyonluk farkı cebinden vermeyi teklif ettiği için Paris’te istenmeyen adam konumuna düştü. Hem Barcelona, hem PSG taraftarı rahatsız oldular konudan.

10WHATSAPP GRUBUNA ALINMAYAN ADAM: GRIEZMANN
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WHATSAPP GRUBUNA ALINMAYAN ADAM: GRIEZMANN

Aslında o yapbozun bir parçası daha var, o da tabloya uymayan- uyamayan – belki de uymasına izin verilmeyen adam Griezmann... Bir Fransız olduğu için Messi-Suarez’le yakın arkadaş olamadı. Doğal olarak o da yüksek egolu bir genç adam. Messi-Suarez’le saha içinde bir frekans yakalayamadı, sezonu adeta futbolu unutmuş olarak tamamladı. Griezmann’ı dışlamakla suçlanan Messi ise her konunun kendisine bağlanmasından rahatsız: “antoine’la dışarıda görüştük. Yemek yedik. Herkes yakın arkadaş olmak zorunda değil” dedi kendini savunurken.

11SONUÇ: BAŞKAN GiDER, HOCA GiDER, MESSi KALIR
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SONUÇ: BAŞKAN GiDER, HOCA GiDER, MESSi KALIR

Şampiyonluk kaybedildi. Şampiyonlar Ligi’ne 3’üncü sezondur üst üste korkunç bir veda yapıldı. Bayern maçındaki 8 gol 90 dakikada yenmedi, bence zaten bir yıldır yeniyordu, ancak tabelaya yansıdı. Eğer Bayern maçı seyircili olsaydı, başkan zaten bugün gitmişti. Pandemi, Bartemou’nun ömrünü uzattı. Setien devri bitti, büyük bir ihtimalle kurtuluş Pochettino’da aranacak. Messi sadece yepyeni bir takım değil, yepyeni bir kulüp yaratma arzusunda. Başkan 2021’deki seçime kadar zorla kalsa bile, bir yıl sonra seçimle gideceği kesin gibi.

12KORAY DURKAL: MESSİ 2021 BARÇADA GÖRMEK İSTEMİYOR
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KORAY DURKAL: MESSİ 2021 BARÇA'DA GÖRMEK İSTEMİYOR

Bayern Münih, Barcelona karşısında Şampiyonlar Ligi tarihinin en inanılmaz maçlarından birini oynadı. Benzer bir performansı uzun zamandır hatırlamıyorum. Normal koşullarda ilk yarıda atılan 4 golün ardından topa basıp kontrollü bir oyun tercih edilir ama Bayern Münih asla durmadı. Ve tarihin en görkemli zaferlerinden birine imza atarak Barcelona’ya tam 8 gol attı.

13YÖNETiMSEL FACiA HEZiMETi GETiRDi
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YÖNETiMSEL FACiA HEZiMETi GETiRDi

Barcelona’nın Guardiola döneminden bu yana gerçek bir spor projesi yok. Kurumsal bir kriz içindeler. La Masia’dan eski gibi verim alamıyorlar. Transfer politikaları büyük bir başarısızlık içeriyor. Takım ve yönetim arasında büyük bir anlaşmazlık var. Yıllardır Lionel Messi’nin ismi ve yeteneğiyle yaşamlarını sürdürüyorlar. Buna rağmen başkan Josep Bartemou-sportif direktör Eric Abidal-Lionel Messi üçgeninde yaşanan sorunlar uzun zamandır gündemde.

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Barcelona, Neymar’ın ayrılışından bu yana sadece Dembele, Griezzmann, Coutinho ve De Jong bonservislerine 500 milyon Euro harcadı. Daha da kötüsü Bayern Münih’e kiraladıkları coutinho’nun 6. golün asistini yapıp, 7 ve 8. golleri atması da Barcelona’nın son yıllardaki facia ve toksik yönetiminin mührü gibi oldu. Barcelona, 2007-08’den bu yana ilk kez sezonu kupasız bitirdi. Bu süreç ilk olarak Ronaldinho ve Deco’yu süpüren Pep Guardiola’yı getirmişti.

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Katalan ekibinin bu çöküş döneminden çıkabilmesi şimdi çok daha sert ve güçlü bir şeye ihtiyacı var. Gerçek olan şu ki; Roma kötüydü, Liverpool daha kötüydü ama Barcelona için bu Barcelona takımı ve Lizbon asla unutulmayacak.

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