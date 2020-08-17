Son Dakika | İspanya'yı çalkalayan haber! Barcelona, Lionel Messi...
8-2'lik hezimetin ardından İspanya bu haberle çalkalandı
Bechler’e göre Messi; sözleşmesinin sona ereceği 2021’i beklemeden hemen takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Bu haber İspanya medyasında büyük etki yaratırken iddialar da peşi sıra geldi.
Kulübün içinden bir kaynak Messi’yi hiç bu kadar ayrılmaya niyetli görmediğini söylerken onu tutabilmenin tek yolunun gerçek bir spor projesinden geçtiğini söyledi.
UĞUR MELEKE: İHANET VE ENTRİKA
Aslında Barcelona bu 8 golü yemeye bir yıl önce başlamıştı, ama önceki gece tabelaya yansıdı ancak. Sezon 13 bölümlük pembe dizi kıvamında geçti, ihanet-entrika-hayal kırıklığı çok, futbol azdı. Başrollerinde takımın itibarını zayıflatmak için PR şirketlerine para ödeyen bir başkan, başkana inanmadıklarını açıkça beyan eden futbolcular, bir grup sporcuyu kasten oynamamakla suçlayan bir sportif direktör, son derece düşük profilli bir teknik direktör ve öfke problemleri olan şovmen yardımcısı olan bir pembe diziydi bu...
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