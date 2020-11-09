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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 10:13 | 

İğrenç mesajları tek tek ifşa etti

"Ne kadar dar kafalılar"

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La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid deplasmanda çok ağır bir yenilgi aldı.

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Valencia karşısında 1-0 öne de geçen Los Galacticos, arka arkaya gelen golleri engelleyemeyince sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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Real Madrid taraftarları maç sonrası sosyal medyada başta teknik direktör Zinedine Zidane olmak üzere tüm futbolcuları yerden yere vurdu.

4TEK TEK İFŞA ETTİ
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TEK TEK İFŞA ETTİ

Tepkilerden nasibini alan bir diğer isim de İspanyol yıldız Isco oldu.

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Hatta taraftarlar Isco'nun kız arkadaşına da çirkin mesajlar gönderdi.

6İSPANYADA MAÇOLUK YOK
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"İSPANYA'DA MAÇOLUK YOK"

Yıldız futbolcunun kötü performans göstermesiyle suçlanan Sara Salamo, atılan mesajları sosyal medyasından paylaştı.

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Salamo, kullanıcı isimlerini ve ağır hakaret içeren mesajları "İspanya'da maçoluk yok" yazarak ifşa etti.

8NE KADAR DAR KAFALILAR
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"NE KADAR DAR KAFALILAR"

Sara Salamo'ya destek veren aktris Ana Milan da "Ne kadar iğrenç. Bu insanlar zavallı. Ne kadar dar kafalılar. Yanındayım Sara" yazdı.

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Isco'nun kız arkadaşı daha önce de sosyal medyadan çok hakarete uğramış ancak sessizliğini sürdürmüştü.

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Salamo 3 gün önce de Isco'yu kendisi gibi vegan bir diyete başlatmakla suçlayan Pipi Estrada ile tartışmıştı.

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