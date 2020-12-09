Son Dakika | Irkçı hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun sabıkası kabarık çıktı! "Katil hakem..."

BAŞAKŞEHİR SAHADAN ÇEKİLDİ Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Demba Ba başta olmak üzere tüm Başakşehir cephesi bu skandal üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Temsilcimiz, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.