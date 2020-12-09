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GeriFutbol Son Dakika | Irkçı hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun sabıkası kabarık çıktı! "Katil hakem..."
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Futbol
Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 07:31 | 

Son Dakika | Irkçı hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun sabıkası kabarık çıktı! "Katil hakem..."

Paris Saint Germain - Başakşehir maçında futbol dünyasında görülmemiş bir skandala imza atan hakem ekibinin geçmişte imza attıkları skandallar ortaya çıktı.

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1NE SKANDALLARI VARMIŞ
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NE SKANDALLARI VARMIŞ

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu.

2BAŞAKŞEHİR SAHADAN ÇEKİLDİ
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BAŞAKŞEHİR SAHADAN ÇEKİLDİ

Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Demba Ba başta olmak üzere tüm Başakşehir cephesi bu skandal üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Temsilcimiz, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

3PSG DESTEK VERDİ
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PSG DESTEK VERDİ

Irkçı hakem Constantin Sebastian Coltescu'ya tepki gösteren yalnızca Başakşehir cephesi olmadı. Paris Saint Germain forması giyen Neymar, Mbappe ve Kimpembe, Medipol Başakşehir'in protestosuna destek oldu. Özellikle Kimpembe'nin "Niye siyah demiş ? Haydi sahayı terk edelim. Niye Siyah diyor?" ifadelerini kullandığı gün yüzüne çıktı.

İnanılmaz gerçek! Meğer maçtan önce...
4HAKEM EKİBİ DEĞİŞTİ
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HAKEM EKİBİ DEĞİŞTİ

Olayların devamında UEFA, PSG - Medipol Başakşehir karşılaşmasında yaşanan olayların farkında olduğunu ve kapsamlı bir şekilde inceleneceğini açıkladı. Constantin Sebastian Coltescu ile birlikte tüm hakemleri görevden alan UEFA, karşılaşmaya yeni bir hakem ekibi atadı.

5ROMANYADAN AÇIKLAMA GELDİ
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ROMANYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Romanya Futbol Federasyonu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçılık söyleminde bulunmasıyla ilgili "Her türlü ırkçı ve yabancı düşmanlığı gözeten hareketin karşısındayız. UEFA'dan detaylı bir rapor bekliyoruz ve sonrasında gerekli aksiyonları alacağız" şeklinde konuştu.

6OTELE KORUMAYLA GİTTİ
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OTELE KORUMAYLA GİTTİ

Fransız basınında yer alan haberde, UEFA'nın dördüncü hakem Sebastian Coltescu için dört koruma görevlendirdiğin duyuruldu. Konuyla ilgili çıkan haberde "UEFA yetkilileri tarafından VAR odasına gönderilen Rumen 4. Hakem, maçın ertelenme kararının alınmasının ardından hiç kimseyle karşılaşmaması için 4 korumayla beraber soyunma odasına gitti." denildi.

7ESKİ SKANDALLARI ORTAYA ÇIKTI
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ESKİ SKANDALLARI ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik önlemleri altında kaldığı otele götürülen ırkçı hakem Sebastian Coltescu'nun geçmişte imza attığı skandallar da ortaya çıktı. Webo'ya yaptığı ırkçılığı rezil sözlerle savunan Rumen hakemin sicili bir hayli kabarık çıktı.

8MESLEKTAŞI YERİN DİBİNE SOKTU
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MESLEKTAŞI YERİN DİBİNE SOKTU

Eski uluslararası hakem Adrian Porumboiu, 2019'da Colţescu'nun yönettiği Viitorul - Sepsi maçının ardından şu demeçleri vermişti: "Colţescu'nun kararları dünyanın hiçbir köşesinde gerçekleşmiyor. Katil bir hakem istiyorsanız onu alabilirsiniz!"

9İSVEÇ TEPKİ GÖSTERDİ
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İSVEÇ TEPKİ GÖSTERDİ

27 Mart 2018'de ülkesi Romanya'nın İsveç'le oynadığı maçta dördüncü hakem olan Colţescu, o dönem İsveç Milli Takım teknik direktörü Janne Andersson tarafından tepki görmüştü.

PSG forması giyen futbolcular çılgına döndü!
10SANKİ 80LERE DÖNMÜŞTÜK
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"SANKİ 80'LERE DÖNMÜŞTÜK"

Janne Andersson, "Yedek (dördüncü) hakem 90 dakika boyunca yedek kulübümüze dönüp faul yok diye bağırdı. Maçtan sonra Romanya yedek kulübesine gitti ve oyuncularla tokalaştı. Böyle bir şey görmek garipti, sanki 80'lere dönmüştük." demişti.

11İKİ AY MAÇ ALAMADI
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İKİ AY MAÇ ALAMADI

Irkçı hakem Sebastian Colţescu, 2015 yılında oynanan Astra-Steaua maçında yaptığı büyük hatalarla gündeme gelmiş ve ardından gelen iki ayda kendi liginde bir maça atanmamıştı.

12SONRADAN AFFEDİLDİ
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SONRADAN AFFEDİLDİ

Sebastian Colţescu o süreçte 2016'ya kadar askıya alınma riskiyle karşı karşıya kalmış fakat Ekim ayındaki kurulda affedilmişti.

13ÜLKESİNDE DE ELEŞTİRİLDİ
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ÜLKESİNDE DE ELEŞTİRİLDİ

2008'de Romanya'da Merkez Hakem Komisyonu Başkanı olan Gheorghe Constantin de Sebastian Colţescu hakkında eleştirilerde bulunan bir başka isim olmuştu.

14KABUL EDEMEYİZ
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"KABUL EDEMEYİZ"

Gheorghe Constantin, "Onun yaptığı hataları ligimizin bu seviyesinde kabul edemeyiz. Bir süre maç yönetemeyecek, hatalarından ders alması gerekiyor." demişti.

15AKIL ALIR GİBİ DEĞİL
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"AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

CFR Cluj kulübünün avukatı Ioan Ivaşcu, 2019 yılında Colțescu'nun yönettiği Cluj-Astra maçı sonrasında: "Sahadaki oyunculara küfretti ve onları duymamazlıktan geldi. Bu akıl alır değil!" şeklinde konuşmuştu.

16ORTA HAKEM DE ÇOK KONUŞULDU
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ORTA HAKEM DE ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan Rumen gazeteci Emanuel Roşu ise müsabakanın dördüncü hakemi Ovidiu Hațegan hakkında bir gerçeği ortaya çıkardı.

17IRKÇILIĞA KULAKLARINI KAPATMIŞ
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IRKÇILIĞA KULAKLARINI KAPATMIŞ

Emanuel Roşu, "Bir kaç sene önce Dinamo ile FCSB arasındaki derbide tüm tribünler, Dinamo oyuncusu olan Gnohere'ye ırkçı tezahüratları yapıyor ve maç sonu Başakşehir -PSG maçının da hakemi olan Hategan o gün de hiçbir şey duymadım demişti." diyerek o dönem yaşanan ayıbı aktardı. (Eurosport)

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