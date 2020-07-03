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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 08:28,

Son Dakika | İrfan Can'ın yeni takımı için bomba iddia! Fenerbahçe derken...

Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, İrfan Can Kahveci'ye yöneldi. İşte yıllar sonra ortaya çıkan o söz...

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1MERT HAKAN YANDAŞ ELDEN KAÇTI
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MERT HAKAN YANDAŞ ELDEN KAÇTI

Galatasaray Teknik direktör Fatih Terim'in Emre Kılınç ile birlikte gözdesi Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

2FATİH TERİM YENİ HEDEFİNİ BELİRLEDİ
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FATİH TERİM YENİ HEDEFİNİ BELİRLEDİ

Bunu çok da sorun etmeyen tecrübeli çalıştırıcı gözünü başka bir yerli oyuncuya dikti.

3İRFAN CAN KAHVECİ ATAĞI
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İRFAN CAN KAHVECİ ATAĞI

O isim; başkanlığı döneminde Aziz Yıldırım'ın defalarca Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan bonservisiyle beraber istediği İrfan Can Kahveci'den başkası değil...

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5BELHANDANIN PARASIYLA ALINACAK
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BELHANDA'NIN PARASIYLA ALINACAK

Tecrübeli teknik adam Belhanda'nın satılması durumunda gelecek paranın tamamının İrfan'ın transfer edilmesinden kullanılmasını istiyor.

6GALATASARAY BU SÖZE GÜVENİYOR
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GALATASARAY BU SÖZE GÜVENİYOR

Henüz Başakşehir'le bu konu masaya yatırılmadı. Ancak sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'in şampiyon olması durumunda Başkan Göksel Gümüşdağ'ın zamanında verdiği söze güveniyor.

7ŞAMPİYON OLURSANIZ GİTMENİZE İZİN VERİRİM
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"ŞAMPİYON OLURSANIZ GİTMENİZE İZİN VERİRİM"

Göksel Gümüşdağ, Edin Visca ile beraber İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrılması için şampiyonluk istemiş ve "Size o zaman izin veririm" şeklinde bir söz vermişti.

82024E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
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2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Başakşehir'de başarılı performansını devam ettiren 25 yaşındaki futbolcunun, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

9NABIZ YOKLANDI
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NABIZ YOKLANDI

Yöneticilerin, yakınları aracılığıyla nabız yokladıkları ve İrfan Can'a "Galatasaray'a gelmeyi düşünür müsün?" diye sordukları öğrenildi.

10YEŞİL IŞIK
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YEŞİL IŞIK

İrfan Can'ın, "Artık 24 yaşındayım. Büyük takımda oynama zamanım geldi" sözleri umutları artırıyor.

11YİNE FENERBAHÇENİN GÜNDEMİNDEYDİ
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YİNE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

İrfan Can, Başakşehir'e transferi öncesinde Fenerbahçe ile de anılıyordu.

12SERDAR GÜRLER O DİYALOĞU ANLATTI
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SERDAR GÜRLER O DİYALOĞU ANLATTI

Eski takım arkadaşı Serdar Gürler, anlaşma öncesi İrfan Can Kahveci ile yaşadığı diyaloğu şu sözlerle dile getirmişti:

13FENERBAHÇELİ NASILSIN
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"FENERBAHÇELİ NASILSIN?"

"İrfan'ın Başakşehir'e gitmesi sürpriz oldu. Onu telefonla aradım, 'Fenerbahçeli nasılsın?' dedim."

14NE FENERBAHÇESİ OĞLUM
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"NE FENERBAHÇE'Sİ OĞLUM"

"Bana, 'Ne Fenerbahçe'si oğlum, Medipol Başakşehir'e imza attım.' dedi. Benim de öyle haberim oldu. Bence en iyi seçeneği yaptı." (Sabah)

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