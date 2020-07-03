Son Dakika | İrfan Can'ın yeni takımı için bomba iddia! Fenerbahçe derken...

Galatasaray Teknik direktör Fatih Terim'in Emre Kılınç ile birlikte gözdesi Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Bunu çok da sorun etmeyen tecrübeli çalıştırıcı gözünü başka bir yerli oyuncuya dikti.O isim; başkanlığı döneminde Aziz Yıldırım'ın defalarca Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan bonservisiyle beraber istediği İrfan Can Kahveci'den başkası değil...Tecrübeli teknik adam Belhanda'nın satılması durumunda gelecek paranın tamamının İrfan'ın transfer edilmesinden kullanılmasını istiyor. Henüz Başakşehir'le bu konu masaya yatırılmadı. Ancak sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'in şampiyon olması durumunda Başkan Göksel Gümüşdağ'ın zamanında verdiği söze güveniyor.Göksel Gümüşdağ, Edin Visca ile beraber İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrılması için şampiyonluk istemiş ve Size o zaman izin veririm şeklinde bir söz vermişti.Başakşehir'de başarılı performansını devam ettiren 25 yaşındaki futbolcunun, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Yöneticilerin, yakınları aracılığıyla nabız yokladıkları ve İrfan Can'a Galatasaray'a gelmeyi düşünür müsün? diye sordukları öğrenildi. İrfan Can'ın, Artık 24 yaşındayım. Büyük takımda oynama zamanım geldi sözleri umutları artırıyor.İrfan Can, Başakşehir'e transferi öncesinde Fenerbahçe ile de anılıyordu. Eski takım arkadaşı Serdar Gürler, anlaşma öncesi İrfan Can Kahveci ile yaşadığı diyaloğu şu sözlerle dile getirmişti:İrfan'ın Başakşehir'e gitmesi sürpriz oldu. Onu telefonla aradım, 'Fenerbahçeli nasılsın?' dedim.Bana, 'Ne Fenerbahçe'si oğlum, Medipol Başakşehir'e imza attım.' dedi. Benim de öyle haberim oldu. Bence en iyi seçeneği yaptı. (Sabah)