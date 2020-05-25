MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | İrfan Can Kahveci'ye Avrupa devinden teklif!
GeriFutbol Son Dakika | İrfan Can Kahveci'ye Avrupa devinden teklif!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 25 Mayıs 2020 - 18:26,

Son Dakika | İrfan Can Kahveci'ye Avrupa devinden teklif!

Fenerbahçe'nin transferi için yoğun çaba sarfettiği Başakşehir'in Milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Avrupa'dan flaş bir teklif aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Medipol Başakşehir'de yıldızını parlatan Milli futbolcu İrfan Can Kahveci için Avrupa'nın dev ekibi transfer teklifini iletti.

2
Abone Olgoogle-news

Başakşehir'de Abdullah Avcı ile birlikte yükselişe geçen ve bu sezon takımın en dikkat çeken oyuncularından biri olmayı başaran İrfan Can Kahveci'ye Fenerbahçe'nin yakın ilgisi var.

3
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Milli yıldızın transferi için yoğun çaba veriyor. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu, yeni teknik adam arayışlarının yanı sıra futbolcu transferleriyle de yakında ilgileniyor.

4
Abone Olgoogle-news

Emre Belözoğlu liderliğindeki Sarı-lacivertlilerin, Medipol Başakşehirli yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağladığı bile iddia edilmişti.

5
Abone Olgoogle-news

Hatta futbolcular bile transferin bitmesine yardımcı oluyor. Geçtiğimiz günlerde Vedat Muriqi, sosyal medyada İrfan Can'a ''İrfan, Fenerbahçe'ye ne zaman geliyorsun?'' sorusunu yöneltmiş, genç futbolcu ise gülümseyerek cevap vermişti.

6
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe taraftarlarının da çok istediği İrfan Can Kahveci için sarı lacivertli takımı üzen bir haber geldi.

7SEVILLA TALİP OLDU
Abone Olgoogle-news

SEVILLA TALİP OLDU

İspanyol basınında yer alan habere göre La Liga'nın güçlü ekiplerinden Sevilla, Türk futbolcuya talip oldu.

8MONCHI ÇOK İSTİYOR
Abone Olgoogle-news

MONCHI ÇOK İSTİYOR

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, İrfan Can Kahveci'nin transferi için Başakşehir ile görüşmelerinde önemli bir yol kaydetti.

9TEKLİF 12 MİLYON EURO
Abone Olgoogle-news

TEKLİF 12 MİLYON EURO

Sevilla'nın 12 milyon euro bonservis bedeli üzerinden Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı belirtilirken, küçük pürüzler üzerinde pazarlıkların ise sürdüğü ifade edildi.

10BANEGA YERİNE...
Abone Olgoogle-news

BANEGA YERİNE...

İspanyol ekibinin, İrfan Can Kahveci'yi sezon sonunda ayrılacak Ever Banega'nın yerine düşündüğü ve oyuncunun özellikleri ile de Arjantinlinin boşluğunu çok iyi dolduracağı vurgulandı.

11
Abone Olgoogle-news

Oyunun iki yönünde de katkı sağlamayı başaran 24 yaşındaki oyuncu, belki her şeyi kusursuz yapamıyor ama en azından yapabiliyor. İtalyan ekiplerinin de gündeminde olduğu belirtilen İrfan Can, bu sezon 31 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi