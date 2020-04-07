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Haber Giriş: 07 Nisan 2020 - 07:18, /

Son Dakika | İngiltere'den şaşırtan haber! Koronavirüs (corona virüsü) karantinasından...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Covid-19 belirtilerinin kötüleşmesi üzerinde yoğun bakıma kaldırıldığı İngiltere'den bir ilginç haber daha geldi...

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Virüs hastalığını başlangıçta pek ciddiye almayan İngiltere'de ölüm sayısının katlanarak artması sonrası acı haberler üst üste gelmeye başlamıştı.

2GUARDİOLAYI KAHREDEN HABER

GUARDİOLA'YI KAHREDEN HABER

Son olarak dün Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola şoke eden bir haber aldı ve İspanyol teknik adamın Katalonya eyaletinin Manresa bölgesinde yaşayan 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio’nun, koronavirüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

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İşin ciddi boyutlara ulaştığı İngiltere'de kulüpler karantina günlerinde futbolcularına bazı ayrıcalıklar tanıyor.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-Min Son...

54 HAFTAYA İNDİ

4 HAFTAYA İNDİ

Son, Asya Oyunları'nda Güney Kore Milli Takımı ile altın madalya kazanmış ve bu sayede normalde 21 ay olan askerlik süresinin 4 haftaya inmesini sağlamıştı.

6HAPSE GİRECEKTİ

HAPSE GİRECEKTİ

Tecrübeli oyuncu, askerlik görevini yerine getirmemesi durumunda yasalara göre hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.

7ASKERE GİDECEK PEKİ BU GÜVENLİ Mİ

ASKERE GİDECEK! PEKİ BU GÜVENLİ Mİ ?

Heung-Min Son'un kulübü Tottenham resmi açıklamayı yaptı ve Heung-Min Son'un corona virüsü (koronavirüs) günlerinde askere gideceğini duyurdu.

82 HAFTA KARANTİNA

2 HAFTA KARANTİNA

Güney Koreli oyuncu, İngiltere’ye döndüğünde ise tedbir amacıyla 2 hafta karantinada tutulacak.

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Heung-Min Son, 4 hafta süreyle askerlik hizmetini yerine getirecek ve mayıs ayında terhis olacak.

10GÜNEY KOREDEN SEVİNDİRİCİ HABER

GÜNEY KORE'DEN SEVİNDİRİCİ HABER

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sebebiyle dünya üzerinde birçok insan yaşamını yitirdi. Güney Kore'den sevindirici haber geldi.

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Ülke genelinde 10 bin 237 kişi enfekte olurken, içlerinden 6 bin 463 kişinin iyileştiği belirtildi. Güney Kore'de 183 kişi ise virüs nedeniyle öldü..

12JAPONYA, TAYLAND VE SİNGAPURDA SON DURUM

JAPONYA, TAYLAND VE SİNGAPUR'DA SON DURUM

Japonya'da corona virüsü 3 bin 139 kişiye enfekte oldu. Virüse yakalanan kişilerin içlerinden 514 kişi iyileşti. Japonya'da 77 kişi yaşamını yitirdi. Japonya corona virüse karşı Avigan isimli bir ilaçtan 2 milyon stok yapılması planlanıyor. Tayland'da ise toplamda 2 bin 169 kişinin enfekte olduğu, aralarından 674 hastanın iyileştiği belirtilirken; 23 kişi ise hayatını kaybetti. Singapur'da ise bin 189 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken; 297 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

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