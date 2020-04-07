Son Dakika | İngiltere'den şaşırtan haber! Koronavirüs (corona virüsü) karantinasından...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Covid-19 belirtilerinin kötüleşmesi üzerinde yoğun bakıma kaldırıldığı İngiltere'den bir ilginç haber daha geldi...
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Virüs hastalığını başlangıçta pek ciddiye almayan İngiltere'de ölüm sayısının katlanarak artması sonrası acı haberler üst üste gelmeye başlamıştı.
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GUARDİOLA'YI KAHREDEN HABER
Son olarak dün Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola şoke eden bir haber aldı ve İspanyol teknik adamın Katalonya eyaletinin Manresa bölgesinde yaşayan 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio’nun, koronavirüsü sebebiyle hayatını kaybetti.
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İşin ciddi boyutlara ulaştığı İngiltere'de kulüpler karantina günlerinde futbolcularına bazı ayrıcalıklar tanıyor.
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-Min Son...
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4 HAFTAYA İNDİ
Son, Asya Oyunları'nda Güney Kore Milli Takımı ile altın madalya kazanmış ve bu sayede normalde 21 ay olan askerlik süresinin 4 haftaya inmesini sağlamıştı.
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HAPSE GİRECEKTİ
Tecrübeli oyuncu, askerlik görevini yerine getirmemesi durumunda yasalara göre hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.
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ASKERE GİDECEK! PEKİ BU GÜVENLİ Mİ ?
Heung-Min Son'un kulübü Tottenham resmi açıklamayı yaptı ve Heung-Min Son'un corona virüsü (koronavirüs) günlerinde askere gideceğini duyurdu.
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2 HAFTA KARANTİNA
Güney Koreli oyuncu, İngiltere’ye döndüğünde ise tedbir amacıyla 2 hafta karantinada tutulacak.
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Heung-Min Son, 4 hafta süreyle askerlik hizmetini yerine getirecek ve mayıs ayında terhis olacak.
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GÜNEY KORE'DEN SEVİNDİRİCİ HABER
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sebebiyle dünya üzerinde birçok insan yaşamını yitirdi. Güney Kore'den sevindirici haber geldi.
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Ülke genelinde 10 bin 237 kişi enfekte olurken, içlerinden 6 bin 463 kişinin iyileştiği belirtildi. Güney Kore'de 183 kişi ise virüs nedeniyle öldü..
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JAPONYA, TAYLAND VE SİNGAPUR'DA SON DURUM
Japonya'da corona virüsü 3 bin 139 kişiye enfekte oldu. Virüse yakalanan kişilerin içlerinden 514 kişi iyileşti. Japonya'da 77 kişi yaşamını yitirdi. Japonya corona virüse karşı Avigan isimli bir ilaçtan 2 milyon stok yapılması planlanıyor. Tayland'da ise toplamda 2 bin 169 kişinin enfekte olduğu, aralarından 674 hastanın iyileştiği belirtilirken; 23 kişi ise hayatını kaybetti. Singapur'da ise bin 189 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken; 297 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.