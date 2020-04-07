Son Dakika | İngiltere'den şaşırtan haber! Koronavirüs (corona virüsü) karantinasından...

JAPONYA, TAYLAND VE SİNGAPUR'DA SON DURUM Japonya'da corona virüsü 3 bin 139 kişiye enfekte oldu. Virüse yakalanan kişilerin içlerinden 514 kişi iyileşti. Japonya'da 77 kişi yaşamını yitirdi. Japonya corona virüse karşı Avigan isimli bir ilaçtan 2 milyon stok yapılması planlanıyor. Tayland'da ise toplamda 2 bin 169 kişinin enfekte olduğu, aralarından 674 hastanın iyileştiği belirtilirken; 23 kişi ise hayatını kaybetti. Singapur'da ise bin 189 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken; 297 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.