Son Dakika | İngiltere'de herkes bunu konuşuyor! Guardiola ve Slaven Bilic...

Ada'da Pep Guardiola ve Slaven Bilic'i karşı karşıya getiren karşılaşma geceye damga vurdu. Tansiyonun yükseldiği maç esnasında ve sonrasında yaşananlar İngiltere'de gündem oldu. İşte detaylar...
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SÜRPRİZ SKOR
İngiltere Premier Lig 13. hafta mücadelesinde Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City ile Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in takımı West Bromwich karşı karşıya geldi.
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KAZANAN ÇIKMADI
Etihad Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. West Bromwich'i konuk eden Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
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İKİNCİ YARI SESSİZLİK
West Bromwich, Manchester City'li Ruben Dias'ın 43. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda gol kaydedilmeyen karşılaşma 1-1 sona erdi.
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CITY 6. SIRADA KALDI
Alınan bu sonucun ardından Manchester City puanını 20'ye yükseltti ancak 6. sırada kaldı. West Bromwich ise 7 puan ile 19. basamaktan kurtulamadı.
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GUARDIOLA ÇILDIRDI
Geceye damga vuran karşılaşmada Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, West Bromwich maçında yalnızca 4 dakika uzatma verilmesinin ardından sinirlerine hakim olamadı.
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DÖRDÜNCÜ HAKEME TEPKİ
Müsabakanın dördüncü hakemi Anthony Taylor'ın yanına giden Katalan çalıştırıcı, verilen uzatmanın az olmasına tepki gösterdi. Guardiola'nın adeta çılgına döndüğü anlar kameralara böyle yansıdı.
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UZUN SÜRE BAĞIRDI
49 yaşındaki teknik adamın tepki gösterdiği esnada Anthony Taylor'ın elindeki elektronik numaratöre dokunması da dikkatlerden kaçmadı.
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BASIN TOPLANTISINDA ÖZELEŞTİRİ
Karşılaşma sonrasında büyük bir hayalkırıklığı yaşayan Pep Guardiola, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında özeleştiri yaptı.
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"GOL ATAMIYORUZ"
"Maçı kontrol ediyoruz ancak gol atamıyoruz. Topu ağlarla buluşturmamız lazım ancan bunu bir türlü başaramıyoruz. Bir teknik adam için buna çözüm bulmak zor. Herkes için tuhaf bir maç oldu. Kazanmayı hak etmiştik ancak kazanamadık."
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CITY SONRASI BİLETİ KESİLDİ
Manchester City cephesinde bunlar yaşanırken West Bromwich tarafında ise Slaven Bilic'in geleceği ciddi şekilde tartışılıyor.
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DÜŞME HATTINA DEMİR ATTI
West Bromwich deplasmanda Manchester City'den 1 puan almayı başarmış olmasına rağmen 13 haftada topladığı 7 puanla ligin 19. sırasında yer alıyor.
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YERİNE SAM ALLARDYCE GELECEK
West Bromwich'in Çinli yönetiminin, Çarşamba günü Slaven Bilic'in görevine son vereceği öne sürüldü. Bilic'in yerine Sam Allardyce'ın göreve geleceği belirtildi.