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Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 10:16 | 

Son Dakika | İngiltere'de herkes bunu konuşuyor! Guardiola ve Slaven Bilic...

Premier Lig'de olaylı gecenin başrolleri Pep Guardiola ve Slaven Bilic...

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1ADADA OLAYLI GECE
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ADA'DA OLAYLI GECE

Ada'da Pep Guardiola ve Slaven Bilic'i karşı karşıya getiren karşılaşma geceye damga vurdu. Tansiyonun yükseldiği maç esnasında ve sonrasında yaşananlar İngiltere'de gündem oldu. İşte detaylar...

2SÜRPRİZ SKOR
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SÜRPRİZ SKOR

İngiltere Premier Lig 13. hafta mücadelesinde Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City ile Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in takımı West Bromwich karşı karşıya geldi.

3KAZANAN ÇIKMADI
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KAZANAN ÇIKMADI

Etihad Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. West Bromwich'i konuk eden Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

4İKİNCİ YARI SESSİZLİK
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İKİNCİ YARI SESSİZLİK

West Bromwich, Manchester City'li Ruben Dias'ın 43. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda gol kaydedilmeyen karşılaşma 1-1 sona erdi.

5CITY 6. SIRADA KALDI
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CITY 6. SIRADA KALDI

Alınan bu sonucun ardından Manchester City puanını 20'ye yükseltti ancak 6. sırada kaldı. West Bromwich ise 7 puan ile 19. basamaktan kurtulamadı.

6GUARDIOLA ÇILDIRDI
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GUARDIOLA ÇILDIRDI

Geceye damga vuran karşılaşmada Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, West Bromwich maçında yalnızca 4 dakika uzatma verilmesinin ardından sinirlerine hakim olamadı.

7DÖRDÜNCÜ HAKEME TEPKİ
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DÖRDÜNCÜ HAKEME TEPKİ

Müsabakanın dördüncü hakemi Anthony Taylor'ın yanına giden Katalan çalıştırıcı, verilen uzatmanın az olmasına tepki gösterdi. Guardiola'nın adeta çılgına döndüğü anlar kameralara böyle yansıdı.

8UZUN SÜRE BAĞIRDI
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UZUN SÜRE BAĞIRDI

49 yaşındaki teknik adamın tepki gösterdiği esnada Anthony Taylor'ın elindeki elektronik numaratöre dokunması da dikkatlerden kaçmadı.

9BASIN TOPLANTISINDA ÖZELEŞTİRİ
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BASIN TOPLANTISINDA ÖZELEŞTİRİ

Karşılaşma sonrasında büyük bir hayalkırıklığı yaşayan Pep Guardiola, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında özeleştiri yaptı.

10GOL ATAMIYORUZ
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"GOL ATAMIYORUZ"

"Maçı kontrol ediyoruz ancak gol atamıyoruz. Topu ağlarla buluşturmamız lazım ancan bunu bir türlü başaramıyoruz. Bir teknik adam için buna çözüm bulmak zor. Herkes için tuhaf bir maç oldu. Kazanmayı hak etmiştik ancak kazanamadık."

11CITY SONRASI BİLETİ KESİLDİ
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CITY SONRASI BİLETİ KESİLDİ

Manchester City cephesinde bunlar yaşanırken West Bromwich tarafında ise Slaven Bilic'in geleceği ciddi şekilde tartışılıyor.

12DÜŞME HATTINA DEMİR ATTI
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DÜŞME HATTINA DEMİR ATTI

West Bromwich deplasmanda Manchester City'den 1 puan almayı başarmış olmasına rağmen 13 haftada topladığı 7 puanla ligin 19. sırasında yer alıyor.

13YERİNE SAM ALLARDYCE GELECEK
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YERİNE SAM ALLARDYCE GELECEK

West Bromwich'in Çinli yönetiminin, Çarşamba günü Slaven Bilic'in görevine son vereceği öne sürüldü. Bilic'in yerine Sam Allardyce'ın göreve geleceği belirtildi.

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