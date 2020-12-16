Son Dakika | İngiltere'de herkes bunu konuşuyor! Guardiola ve Slaven Bilic...

"GOL ATAMIYORUZ" "Maçı kontrol ediyoruz ancak gol atamıyoruz. Topu ağlarla buluşturmamız lazım ancan bunu bir türlü başaramıyoruz. Bir teknik adam için buna çözüm bulmak zor. Herkes için tuhaf bir maç oldu. Kazanmayı hak etmiştik ancak kazanamadık."