Son Dakika | İngiltere Premier Lig'de koronavirüs skandalı! Hep birlikte parti yaptılar...
İngiliz basını çalkalanıyor! Futbolcularda pozitif vakalar...
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Avrupa'da sezonun bitmesiyle birlikte ünlü futbolcuların tatil adresi Mykonos ya da İbiza olmuştu.
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Özellikle İngiltere Premier Lig'de forma giyen yıldız futbolcuların Mykonos'ta yaptığı kalabalık partiler, Ada basınında geniş yer bulmuş, bazı futbolcuların karıştığı olaylar da olmuştu.
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Son olarak Manchester United'ın yıldız stoperi Harry Maguire, Mykonos'ta kavgaya karışmış ve ardından kendisini gözaltına almaya çalışan polislere rüşvet teklif etmişti
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Harry Maguire ilk mahkemede serbest bırakılsa da ardından yapılan mahkemede 21 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Maguire'in davasında tahkim süreci devam ediyor.
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Öte yandan Mykonos'ta tatillerini tamamlayarak İngiltere'ye dönen birçok futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması, kulüpleri harekete geçirdi.
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İngiltere'de 2 hafta sonra başlayacak lig öncesi hazırlık çalışmalarına başlayan takımlar, özellikle Mykonos'tan gelen oyuncuların koronavirüse yakalanması sebebiyle karantina kararı almıştı.
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Geçtiğimiz günlerde Premier Lig'de bulunan 12 takımdan 14 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.
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Bunun üzerine Premier Lig takımları, tatilden dönen futbolcuların 14 gün evde karantinada kalmaları yönünde karar aldı.
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Chelsea'de de Mykonos'a tatile giden 8 futbolcusundan 6'sının koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
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Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic, Fikayo Tomori, Jorginho, Ross Barkley, Emerson ve Michy Batshuayi, Maviler'in sezon öncesi kampına katılmadı. Bu oyuncuların ortak noktası ise Mykonos'ta tatil yapmaları.
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İngiliz basınında çıkan haberlere göre bu 8 oyuncudan 6'sının koronavirüs test sonucu pozitif.
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Mykonos'ta bulunan bir işletme sahibi Dimitris Christoforidis, İngiliz basınına yaptığı açıklamada bu futbolcuların mekanında eğlenmeye geldiğini söyledi.
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Dimitris Christoforidis açıklamasında; "Bu futbolcuların yanına birkaç kez gittim hizmetin yerinde olup olmadığını görmek için. Bizim mekanımızın virüse sebep olacağını düşünmüyorum çünkü açık havadayız. Bazı kulüpler kapalı alanda ve iyi havalandırılmıyorlar. Bizim mekanımız sahilde ve özel müşterilerimizin kullanımı için tam 55 tane tuvaletimiz var. Futbolcuların virüse burada yakalandıklarını düşünmüyorum."
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Chelseali Ross Barkley ve kız arkadaşının :Mykonos görüntüleri