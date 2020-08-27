Son Dakika | İngiltere Premier Lig'de koronavirüs skandalı! Hep birlikte parti yaptılar...

Dimitris Christoforidis açıklamasında; "Bu futbolcuların yanına birkaç kez gittim hizmetin yerinde olup olmadığını görmek için. Bizim mekanımızın virüse sebep olacağını düşünmüyorum çünkü açık havadayız. Bazı kulüpler kapalı alanda ve iyi havalandırılmıyorlar. Bizim mekanımız sahilde ve özel müşterilerimizin kullanımı için tam 55 tane tuvaletimiz var. Futbolcuların virüse burada yakalandıklarını düşünmüyorum."