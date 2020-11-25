Son Dakika | İngiltere, Alex Telles'i konuşuyor! Galatasaray'dan sonra...

Manchester United, transfer döneminin son gününde Alex Telles için Porto'ya 15+3 milyon euro ödemiş, Galatasaray da bu transferden kasasını güçlendirmişti.Galatasaray, eski futbolcusu Telles'in Manchester United'a transfer olmasıyla birlikte 850 bin euro kazanmıştı. Telles'i 2016 yılında 6,5 milyon milyon euroya Porto'ya satan Galatasaray'ın, bu transferin karından yüzde 10 pay alma hakkı bulunuyordu...Porto'da geçen sezon 49 maçta forma giyen ve 13 gol atıp Avrupa devlerinin radarına giren Telles, transferin son gününde Manchester United'ın yolunu tutmuştu.Telles, Manchester United formasıyla Old Trafford'daki ilk Şampiyonlar Ligi maçına ise temsilcimiz Başakşehir karşısında çıktı.90 dakika sahada kalan Brezilyalı sol bek, başarılı bir performans sergilerken Manchester United taraftarlarını ise kendisine hayran bıraktı.İngiliz taraftarlar, 27 yaşındaki futbolcunun gelmesiyle takımdaki sol bek probleminin çözüldüğünü belirtirken yapılan paylaşımlar dikkat çekti.Maçın ardından sosyal medyada United taraftarları, Telles hakkında 'Artık bir sol bekimiz var! Çok uzun zamandır böyle bir sol bekimiz olmamıştı. Mutluluktan ağlıyorum!' yorumları dikkat çekti.Bir başka İngiliz taraftar ise 'Çok, çok iyi! Koşularını izlemek büyük zevk veriyor. Onu durdurmak çok zor olacak.' dedi.David Beckham ile Telles'i kıyaslayan bir taraftarın 'Beckam gibi orta açıyor! Giggs ve Beckham'ın oynadığı yılları çok özlüyordum. Telles bana o dönemleri hatırlattı.' paylaşımında bulundu.Taraftarlarından tam not alan Alex Telles, kısa süre içinde Luke Shaw'dan formayı kapmayı başarmıştı.Telles, geçtiğimiz hafta da Premier Lig'de ilk maçına West Brom karşısında çıkmıştı.Galatasaray'dan sonra Porto ile büyük bir çıkış yakalayan sol bek, Brezilya milli takımına kadar yükseldi.