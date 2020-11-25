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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Kasım 2020 - 16:39 | 

Son Dakika | İngiltere, Alex Telles'i konuşuyor! Galatasaray'dan sonra...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United - Başakşehir maçı ile gündem oldu.

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Manchester United, transfer döneminin son gününde Alex Telles için Porto'ya 15+3 milyon euro ödemiş, Galatasaray da bu transferden kasasını güçlendirmişti.

2TÜRKİYEDEN SONRA İNGİLTERE
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TÜRKİYE'DEN SONRA İNGİLTERE

Galatasaray, eski futbolcusu Telles'in Manchester United'a transfer olmasıyla birlikte 850 bin euro kazanmıştı.

3GALATASARAYIN HAKKI...
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GALATASARAY'IN HAKKI...

Telles'i 2016 yılında 6,5 milyon milyon euroya Porto'ya satan Galatasaray'ın, bu transferin karından yüzde 10 pay alma hakkı bulunuyordu...

4AVRUPA PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ
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AVRUPA PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ

Porto'da geçen sezon 49 maçta forma giyen ve 13 gol atıp Avrupa devlerinin radarına giren Telles, transferin son gününde Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

5İLK İÇ SAHA MAÇI BAŞAKŞEHİR
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İLK İÇ SAHA MAÇI BAŞAKŞEHİR

Telles, Manchester United formasıyla Old Trafford'daki ilk Şampiyonlar Ligi maçına ise temsilcimiz Başakşehir karşısında çıktı.

6İNGİLİZLER HAYRAN KALDI
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İNGİLİZLER HAYRAN KALDI

90 dakika sahada kalan Brezilyalı sol bek, başarılı bir performans sergilerken Manchester United taraftarlarını ise kendisine hayran bıraktı.

7DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
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DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İngiliz taraftarlar, 27 yaşındaki futbolcunun gelmesiyle takımdaki sol bek probleminin çözüldüğünü belirtirken yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

8MUTLULUKTAN AĞLIYORUM
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'MUTLULUKTAN AĞLIYORUM'

Maçın ardından sosyal medyada United taraftarları, Telles hakkında 'Artık bir sol bekimiz var! Çok uzun zamandır böyle bir sol bekimiz olmamıştı. Mutluluktan ağlıyorum!' yorumları dikkat çekti.

9ÇOK ÇOK İYİ
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'ÇOK ÇOK İYİ'

Bir başka İngiliz taraftar ise 'Çok, çok iyi! Koşularını izlemek büyük zevk veriyor. Onu durdurmak çok zor olacak.' dedi.

10RESMEN BECKHAM GİBİ
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'RESMEN BECKHAM GİBİ!'

David Beckham ile Telles'i kıyaslayan bir taraftarın 'Beckam gibi orta açıyor! Giggs ve Beckham'ın oynadığı yılları çok özlüyordum. Telles bana o dönemleri hatırlattı.' paylaşımında bulundu.

11FORMAYI HEMEN KAPTI
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FORMAYI HEMEN KAPTI

Taraftarlarından tam not alan Alex Telles, kısa süre içinde Luke Shaw'dan formayı kapmayı başarmıştı.

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Telles, geçtiğimiz hafta da Premier Lig'de ilk maçına West Brom karşısında çıkmıştı.

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Galatasaray'dan sonra Porto ile büyük bir çıkış yakalayan sol bek, Brezilya milli takımına kadar yükseldi.

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