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Hürriyet
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Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 07:46 | 

Son Dakika | İngilizlerden skandal Maradona manşetleri!

Futbolun unutulmaz ismi Diego Armando Maradona kalp krizi sebebiyle dün hayatını kaybetti. Dünya medyasında deprem etkisi yaratan haberin ardından sayfalar yıkıldı, futbolun efsanesi manşetlere çıktı. İngiliz basınının manşetleri ise büyük tepki çekti. İşte detaylar...

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Beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle kısa bir süre önce ameliyat olan ve yakın zamanda 60. yaş gününü kutlayan futbolun unutulmaz ismi Diego Armando Maradona kalp krizi sebebiyle dün hayatını kaybetti. Tıpkı futbolun bir diğer efsanesi George Best gibi 25 Kasım Arjantinli efsanenin ölüm günü oldu.

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30 Ekim’de 60. doğum gününü kutlayan Maradona ameliyat sonrası sağlıklı bir şekilde evine taburcu edilirken kalbi bu sağlık sorunlarını daha fazla kaldıramadı.

3İTALYADA EFSANE OLDU
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İTALYA'DA EFSANE OLDU

Buenos Aires’in gecekondu mahallerinden çıkarak dünyanın en büyük futbolcusu olan Maradona, kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell’s Old Boys takımlarında oynadı. Ancak onu unutulmaz kılan İtalya’nın en yoksul şehirlerinden biri olan Napoli ile ulaştığı şampiyonluk oldu. Bu şehirde yaşayanlar onu hala ‘Tanrı’ gibi görmeye devam ediyorlar. Napolilerin deyişiyle, “1987’de diğer İtalya yenildi. Yeni bir imparatorluk doğdu.”

4FUTBOLUN SEYRİ DEĞİŞTİ
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FUTBOLUN SEYRİ DEĞİŞTİ

Futbol tarihinin seyrini Napoli’de değiştirerek takımını lig şampiyonluğuna taşıdı. Napoli kariyeri boyunca 2 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazandı.

5DOPİNG KARİYERİNİN SONU OLDU
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DOPİNG KARİYERİNİN SONU OLDU

1994 Dünya Kupası’nda doping kullandığı ortaya çıkınca 18 ay men edildi. Yasağı bitince Boca Juniors’a döndü ama kokainle geçen aylar sonrası futbol artık ona veda etmişti.

6DÜNYA BASINI BÖYLE GÖRDÜ
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DÜNYA BASINI BÖYLE GÖRDÜ

Arjantin'in efsane isminin ölüm haberi dünya basınında şok etkisi yaparken İngiliz basının manşetleri tepki çekti.

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İngiltere'de yayın yapan bazı gazeteler, Maradona'nın vefat haberini 1986 Dünya Kupası'nın meşhur olayı 'Tanrının eli' üzerinden görerek 'Şimdi o tanrının elinde' manşetlerini attı.    

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Maradona'nın ölüm haberini bu manşetlerle yayınlayan gazeteler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

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İşte dünyanın önemli yayın organlarının attığı manşetler

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MARCA: Sonsuza kadar Maradona

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MUNDO DEPORTİVO: Futbolun efsanesi 60 yaşında hayata veda etti.

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SPORT: Maradona efsanesi sonsuzluğa doğru.

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BILD: Maradona yaşamını bitirdi.

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LEQUIPE: Maradona, bir Tanrının ölümü.

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ABOLA: Maradona’yı kaybettik.
OLE: Maradona öldü.

AS: Dünya ayakta. Maradona öldü.

DAILY MAIL: Tüm zamanların futbol efsanesi hastaneden taburcu edildikten 2 hafta sonra kalp krizinden öldü.

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