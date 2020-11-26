Son Dakika | İngilizlerden skandal Maradona manşetleri!
Futbolun unutulmaz ismi Diego Armando Maradona kalp krizi sebebiyle dün hayatını kaybetti. Dünya medyasında deprem etkisi yaratan haberin ardından sayfalar yıkıldı, futbolun efsanesi manşetlere çıktı. İngiliz basınının manşetleri ise büyük tepki çekti. İşte detaylar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle kısa bir süre önce ameliyat olan ve yakın zamanda 60. yaş gününü kutlayan futbolun unutulmaz ismi Diego Armando Maradona kalp krizi sebebiyle dün hayatını kaybetti. Tıpkı futbolun bir diğer efsanesi George Best gibi 25 Kasım Arjantinli efsanenin ölüm günü oldu.
2
Abone Ol
30 Ekim’de 60. doğum gününü kutlayan Maradona ameliyat sonrası sağlıklı bir şekilde evine taburcu edilirken kalbi bu sağlık sorunlarını daha fazla kaldıramadı.
3
Abone Ol
İTALYA'DA EFSANE OLDU
Buenos Aires’in gecekondu mahallerinden çıkarak dünyanın en büyük futbolcusu olan Maradona, kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell’s Old Boys takımlarında oynadı. Ancak onu unutulmaz kılan İtalya’nın en yoksul şehirlerinden biri olan Napoli ile ulaştığı şampiyonluk oldu. Bu şehirde yaşayanlar onu hala ‘Tanrı’ gibi görmeye devam ediyorlar. Napolilerin deyişiyle, “1987’de diğer İtalya yenildi. Yeni bir imparatorluk doğdu.”
4
Abone Ol
FUTBOLUN SEYRİ DEĞİŞTİ
Futbol tarihinin seyrini Napoli’de değiştirerek takımını lig şampiyonluğuna taşıdı. Napoli kariyeri boyunca 2 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazandı.
5
Abone Ol
DOPİNG KARİYERİNİN SONU OLDU
1994 Dünya Kupası’nda doping kullandığı ortaya çıkınca 18 ay men edildi. Yasağı bitince Boca Juniors’a döndü ama kokainle geçen aylar sonrası futbol artık ona veda etmişti.
6
Abone Ol
DÜNYA BASINI BÖYLE GÖRDÜ
Arjantin'in efsane isminin ölüm haberi dünya basınında şok etkisi yaparken İngiliz basının manşetleri tepki çekti.
7
Abone Ol
İngiltere'de yayın yapan bazı gazeteler, Maradona'nın vefat haberini 1986 Dünya Kupası'nın meşhur olayı 'Tanrının eli' üzerinden görerek 'Şimdi o tanrının elinde' manşetlerini attı.
8
Abone Ol
Maradona'nın ölüm haberini bu manşetlerle yayınlayan gazeteler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.
9
Abone Ol
İşte dünyanın önemli yayın organlarının attığı manşetler
10
Abone Ol
MARCA: Sonsuza kadar Maradona
11
Abone Ol
MUNDO DEPORTİVO: Futbolun efsanesi 60 yaşında hayata veda etti.
12
Abone Ol
SPORT: Maradona efsanesi sonsuzluğa doğru.
13
Abone Ol
BILD: Maradona yaşamını bitirdi.
14
Abone Ol
LEQUIPE: Maradona, bir Tanrının ölümü.
15
Abone Ol
ABOLA: Maradona’yı kaybettik. OLE: Maradona öldü. AS: Dünya ayakta. Maradona öldü. DAILY MAIL: Tüm zamanların futbol efsanesi hastaneden taburcu edildikten 2 hafta sonra kalp krizinden öldü.