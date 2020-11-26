Son Dakika | İngilizlerden skandal Maradona manşetleri!

İTALYA'DA EFSANE OLDU Buenos Aires’in gecekondu mahallerinden çıkarak dünyanın en büyük futbolcusu olan Maradona, kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell’s Old Boys takımlarında oynadı. Ancak onu unutulmaz kılan İtalya’nın en yoksul şehirlerinden biri olan Napoli ile ulaştığı şampiyonluk oldu. Bu şehirde yaşayanlar onu hala ‘Tanrı’ gibi görmeye devam ediyorlar. Napolilerin deyişiyle, “1987’de diğer İtalya yenildi. Yeni bir imparatorluk doğdu.”