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GeriFutbol Son Dakika | İnanılmaz! Jose Sosa ile Fenerbahçe tam 14 milyon euroya... | Transfer Haberleri
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 07:19 | 

Son Dakika | İnanılmaz! Jose Sosa ile Fenerbahçe tam 14 milyon euroya... | Transfer Haberleri

Fenerbahçe'den tarihe geçen açıklama...

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Fenerbahçe'de 6 Ağustos günü başlayan transfer şovu devam ediyor.

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Sarı-Lacivertliler daha önce aynı gün içerisinde Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'dan Filip Novak'ı kadrosuna katmıştı.

3THIAM VE SİNAN DA TAMAM
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THIAM VE SİNAN DA TAMAM

Fenerbahçe, 18 Ağustos günü ise Kasımpaşa'dan golcü futbolcu Mame Thiam'ın transferini duyurmuştu.

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YOUTUBE'DAN AÇIKLANDI

İmzaları peş peşe attıran Kanarya, geçtiğimiz gün de Sinan Gümüş'ün takıma dahil olduğunu açıkladı.

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Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de bir ilke imza atarak Sinan'ı kadrosuna kattığını YouTube üzerinden açıkladı.

6GALATASARAY DA İSTİYORDU
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GALATASARAY DA İSTİYORDU

Bonservisi İtalya Serie A ekibi Genoa’da bulunan ve geçen sezon Süper Lig’de Antalya’da kiralık forma giyen 26 yaşındaki golcü futbolcu ile 3+1 yıllığına sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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Tecrübeli futbolcuyu, eski takımı olan Galatasaray da kadrosuna katmak istiyordu.

8SON BOMBA JOSE SOSA İSTANBULDA
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SON BOMBA JOSE SOSA İSTANBUL'DA

Ve Emre Belözoğlu'nun çok istediği bir transfer daha gerçekleşti.

9BUGÜN AÇIKLANACAK
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BUGÜN AÇIKLANACAK

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Jose Sosa da dün İstanbul'a geldi.

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Arjantinli yıldızın transferinin gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

11TRABZONSPORDAN SOSAYA VEDA
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TRABZONSPOR'DAN SOSA'YA VEDA

Trabzonspor Kulübü de eski oyuncusu için veda mesajı paylaştı ve "Bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

12BONSERVİS ÖDEMEDEN 14 MİLYON EURO DEĞERİNDE 7 OYUNCU
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BONSERVİS ÖDEMEDEN 14 MİLYON EURO DEĞERİNDE 7 OYUNCU

Bu arada Fenerbahçe, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş’ı kulüpleriyle sözleşmeleri bittiği için bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

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Kasımpaşa’nın da Mame Thiam için bonservis bedeli istememesi üzerine, Sarı-Lacivertliler 6 transferi de bedavaya getirmiş oldu.

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Kanarya’nın ayrıca Sinan Gümüş için de Genoa’ya bonservis ödemeyeceği belirtildi.

157 BEDAVA TRANSFER
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7 BEDAVA TRANSFER

Sarı lacivertliler böylece, toplam piyasa değerleri 14 milyon 150 bin Euro olan 7 futbolcu için kasasından 5 kuruş harcamamış oldu.

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