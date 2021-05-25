Son Dakika: İki bomba transfer bugün İstanbul'da! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor Transfer Haberleri
Süper Lig'de lig bitti, transfer sezonu erken açıldı. Anlaşma sağlanan iki ünlü futbolcu bugün İstanbul'a geliyor... İşte güne damga vuran transfer haberleri...
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Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle beraber gözler kulüplerin yapacağı yeni transfer hamlelerinde. Günün transfer haberlerini sizler için derledik.
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KENAN KARAMAN & KAAN AYHAN - GALATASARAY
Galatasaray’ın ara transfer döneminde 3. kez kiraladığı Henry Onyekuru’nun takımdaki macerası yine kısa sürdü... Yönetim, Monaco’dan kiralanan Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylelikle Onyekuru ile Galatasaray’ın yolları 3. kez ayrıldı.Onyekuru defterini kapatan Galatasaray, her konuda anlaşmaya vardığı Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara’dan sonra rotayı Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’a çevirdi.Sassuolo’da yedek kalan Kaan’ı kiralamaya çalışan sarı kırmızılılar, Fortuna Düsseldorf’la yollarını ayıran Kenan’la da uzun vadeli sözleşme imzalamayı planlıyor. (Hürriyet)
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SOSA, AYRILIK...
Fenerbahçe'de yönetim, Arjantinli yıldız Jose Sosa ile görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertli yöneticiler, yaklaşık 2 milyon Euro’luk yüksek ücretini ve yaşam tarzından duydukları memnuniyetsizliği dile getirirken, Sosa ile yolların ayrılabileceği öğrenildi.
Bu sezon Avrupa futboluna damga vuran Türk yıldızlardan biri olan Serdar Dursun transfer savaşı çıkardı. Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt'ta 27 gole imza atarak krallık koltuğuna oturan yıldız futbolcu başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere 5 kulübü peşine taktı. 29 yaşındaki futbolcuya bu iki kulübün yanı sıra Hamburg, Union Berlin ve Schalke 04 de teklif yaptı. Sözleşmesi sona eren Serdar kesin kararını 10 gün içinde verecek. (Takvim)
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BARIŞ ALPER YILMAZ - GALATASARAY
Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği, 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz için ilk teklif, Başkent ekibine yapıldı. Geçtiğimiz sezon 2. Lig'den Galatasaray'a gelen ve performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da gelecek transferleri de etkiledi.
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ÖMER BAYRAM İLE 3 YIL DAHA
Galatasaray'da maaşı 400 bin Euro olan Ömer Bayram, senelik 5 milyon TL karşılığında 3 yıl için yapılan teklifi kabul etti, resmi imzayı bekliyor. Galatasaray, Emre Akbaba ile yaptığı görüşmelerden ise henüz sonuç alamadı. Emre'nin menajerinin Avrupa'dan kulüpler ile temas halinde olduğu öğrenildi. Fatih Terim, 28 yaşındaki oyuncunun da kalması yönünde rapor sunmuştu. (Sabah)
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SİNAN GÜMÜŞ'E TEKLİFLER
Sezon başında Sarı-Lacivertliler'e imzayı atan ve genelde hamle oyuncusu olarak takıma katkıda bulunan Sinan Gümüş'e teklifler yağmur gibi geliyor.Alınan bilgiye göre Sinan'la, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un yanı sıra Gaziantepspor, Başakşehir ve Alanyaspor'un ilgilendiği bildirildi.Fenerbahçe'de kalmak isteyen Sinan ise yeni dönemde takımın başına geçecek hocanın gözüne girmeye çalışıp, ona göre yol haritasını çizmek istiyor. (Fanatik)
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YENİ TRANSFERLER BUGÜN GELİYOR
Trabzonspor’un yeni sezon öncesi prensip anlaşmasına vardığı Bruno Peres ve Gervinho’yu bugün getireceği öğrenildi... İki futbolcunun bugün özel uçakla Trabzon’da olacağı belirtildi. Son olarak Serie A ekibi Parma’da oynayan Gervinho forvet, AS Roma’nın kadrosunda bulunan Bruno Peres ise sağ bek mevkiinde görev alacak.31 yaşındaki Peres bu sezon 30 lig maçında şans buldu. Gervinho ise 27 karşılaşmada 5 gol attı. ALTERNATiF BACCA Karadeniz ekibinin, Parma’nın Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius için ise çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.İtalyan kulübüne 3.5 milyon, Danimarkalı forvete ise bonuslarla birlikte yıllık 1.8 milyon Euro önerildiği ve yanıt beklendiği kaydedildi.Cornelius’a alternatif olarak ise Villarreal’den Kolombiyalı Carlos Bacca’nın listede olduğu öğrenildi.
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BROOKS - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin savunmaya Wolfsburg’da forma giyen ABD’li John Brooks’u transfer etmek istediği iddia edildi. İstikrarı ve başarılı performansı ile göz dolduran Brooks'un piyasa değeri 12 milyon euro. (Fotomaç)
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ERSİN - NİCE
Fransız L'Equipe Gazetesi, Nice Kulübü'nün Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak istediğini yazdı. Habere göre, sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Walter Benitez'le gelecek sezondan itibaren yola devam etmek istemeyen Nice'in gelecek vaat eden bir kaleci aradığı ve listesinin ilk sırasına Ersin'i yazdığı kaydedildi. Ersin ile Lille'in de ilgilendiği ifade edililyor.