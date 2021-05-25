Son Dakika: İki bomba transfer bugün İstanbul'da! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor Transfer Haberleri

ÖMER BAYRAM İLE 3 YIL DAHA Galatasaray'da maaşı 400 bin Euro olan Ömer Bayram, senelik 5 milyon TL karşılığında 3 yıl için yapılan teklifi kabul etti, resmi imzayı bekliyor. Galatasaray, Emre Akbaba ile yaptığı görüşmelerden ise henüz sonuç alamadı. Emre'nin menajerinin Avrupa'dan kulüpler ile temas halinde olduğu öğrenildi. Fatih Terim, 28 yaşındaki oyuncunun da kalması yönünde rapor sunmuştu. (Sabah)