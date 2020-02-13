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GeriFutbol Son Dakika | İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Ali Koç'un yüreği varsa Cem Uzan gibi...'
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Futbol
Haber Giriş: 13 Şubat 2020 - 15:23, /

Son Dakika | İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Ali Koç'un yüreği varsa Cem Uzan gibi...'

Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili sert açıklamalarda bulunurken Aziz Yıldırım üzerinden çarpıcı ifadeler kullandı.

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Hacıosmanoğlu'nun gündeme bomba gibi düşen açıklamaları şöyle;

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"Sayın Koç Aziz Yıldırım'ın yerine başkanlığa geldi. Aziz Yıldırım'da meziyet vardı, kendisinde meziyet yok. Aziz Yıldırım'da yürek vardı, kendisinde yürek yok."

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"Aziz Yıldırım birine bir şey söylerken adını söyleyip konuşurdu ama bu arkadaşta cesaret de yok. Siyaset mi yapmak istiyor yoksa Fenerbahçe'ye kulüp başkanlığı mı yapmak istiyor, onu da anlayamadım."

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"Eğer yüreği varsa Cem Uzan gibi parti kurup siyaset yapsın, onu da yapmıyor. Futbolda kaos yaratmak mı derdi? O da değil. Tahminim benim ailesi ona yöneticiyken futboldan uzaklaşmasını istemişti."

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"Sonra ne hikmetse yine aile kararı ile Fenerbahçe'ye başkan oldu. Herhalde Fenerbahçe camiasını kullanmak bunlara kolay geliyor."

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Kendi menfaatleri adına kendi grubunu siyasete güçlü durmak için aile kararı ile başkan oldu. İsim vererek konuşun."

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Trabzonspor'da 6 Mayıs 2013 tarihinde göreve gelen Hacıosmanoğlu, 2015 tarihinde yapılan seçimlerde görevini Muharrem Usta'ya devretmişti.

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