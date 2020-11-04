Son Dakika | Hürriyet Futbol Konseyi'nde gündem Adem Ljajic krizi! Ozan Tufan örneği...
Hürriyet Futbol Konseyi'nde Adil Demirçubuk moderatörlüğünde Mehmet Aslan, Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Süper Lig gündemini değerlendirdi.
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ADEM LJAJIC KRİZİNDE OZAN TUFAN ÇÖZÜMÜ
Beşiktaş'ta yaşanan Adem Ljajic krizinin yankıları sürüyor. Yetenekli oyuncu son olarak elleri belinde ısındığı gerekçesiyle sosyal medyada ağır şekilde eleştirilmişti. Yaşanan problemin çözümüne dair dikkat çekici bir yorum geldi...
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SORU 1
Fenerbahçe rekor istatistiklerle bitirdiği Antalya maçıyla ligde dörtte dört yapmış oldu. Skor geç geldi ama oyun beğenildi. Fenerbahçe’nin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?
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MEHMET ASLAN: FUTBOL VE KALİTE FARKI ÇOK BÜYÜK
Ligde şu ana kadar oynanan karşılaşmalara ve takımların oynadığı futbola bakıyorum, Galatasaray’ı, Beşiktaş’ı, Trabzonspor’ı inceliyorum; Fenerbahçe iki takım çıkarsa biri şampiyon olur, diğeri de ikinci. Fenerbahçe ile diğer takımlar arasındaki futbol ve kalite farkı bu kadar açık. İlerleyen haftalarda neler olur tabii ki şu anda bilmek mümkün değil ama şu anki tablonun ışığında şunu net olarak söylemek mümkün: Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’yi zorlarsa bir tek Başakşehir zorlayabilir.
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UĞUR MELEKE: KADRO DERİNLİĞİNİ HİSSETTİRDİLER
Fenerbahçe’nin kadrosunun ne kadar derin olduğunu hissettirdiği maç oldu Antalyaspor karşılaşması. 60’ıncı dakikada aslında Fenerbahçe için her şey iyi gidiyordu, hemen hemen herkes iyi oynuyordu. Ama kenardan Papiss Cisse geliyor, Diego Perotti geliyor, Kemal Ademi’si, Mert Hakan Yaşar’ı öyle adamlar geliyor ki 'Hayır’ deme şansınız yok. Onların girişiyle zaten yüksek olan enerji biraz daha yukarı çekiliyor. Öyle görünüyor ki; eğer Ali Koç göreve gelir gelmez Emre Belözoğlu’ndan en azından danışman olarak faydalansaymış, önceki iki sezonun transfer enkazı birikmezmiş. Şu anda Süper Lig’in en iyi 11’lerinden biri Fenerbahçe’de. Ama ondan daha kesin olan şu ki, şu anda Süper Lig’in en iyi kulübesi Fenerbahçe’de.
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GÜNTEKİN ONAY: VER CANER’E, ORTA YAPSIN!
Fenerbahçe’nin 90 dakika boyunca ortaya koyduğu kazanma arzusu son derece olumlu. İkinci bölgede alan bırakmayan tek blok halindeki takım savunması da çok başarılı. Lakin hücümda “Ver Caner’e, orta yapsın” mantalitesi günümüz futbolunda geçerli bir oyun değil. Fenerbahçe ofansif bölgede daha farklı varyasyonlar denemeli. Bu takım, 10 kişi oynayan, kenarda teknik direktörü olmayan, ilk 11’de 3 tane 20 yaş altı futbolcunun oynadığı Antalyaspor karşısında maçı çok daha önce kopartmalıydı.
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SORU 2
Beşiktaş, Denizli’den sonra Yeni Malatya maçını da iyi oynayarak kazandı. Siyah beyazlıların kadrosu zirve yarışı için yeterli mi?
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MEHMET ASLAN: MÜTHiŞ MÜCADELE ETMELERi ŞART
Beşiktaş’ın bu yarışta yer alabilmesi için her hafta ekstra oynaması ve müthiş bir mücadele sergilemesi gerekiyor. Eğri oturalım doğru konuşalım; oyuncu kalitesi ve kadro derinliği açısından Fenerbahçe’nin gerisindeler. Bu eksikliği de ancak her hafta kapasitelerinin üstüne çıkarak ve devre arasında yapabilecekleri transferlerle kapatabilirler.
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UĞUR MELEKE: SEZONUN EN İYİ BEŞİKTAŞ'I
Beşiktaş’ın kadrosu belki çok derin değil. Ama sahaya çıkan 11’in oynadığı oyun son derece tatmin edici. Malatya karşısında özellikle ilk 55 dakikada sezonun belki de en iyi futbolunu oynadılar. Oyunu her geçen dakika rakip yarı alana yığdılar, kaybettikleri topu geri kazanma hızları inanılmazdı. Oğuzhan-Dorukhan geri kazanma konusunda ustalık eseri verdiler. Rosier de büyük kazanç. Ama şunu da unutmamak gerek: 42 haftalık maraton için Beşiktaş’ın kadrosu yeterince derin mi, o noktada soru işaretleri var.
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GÜNTEKİN ONAY: EN AZ POZİSYON VEREN TAKIM
Beşiktaş Denizli’de 70 dakika, Yeni Malatya karşısında da 60 dakika çok dominant bir futbol oynadı. Süper Lig’de en az pozisyon veren 2 takımdan biri ve ayrıca rakipleri kendi ceza sahasında en az topla buluşturan takım. Kaleci ersin ve santrfor Aboubakar performanslarını bir seviye yukarı çıkartırlarsa bu takım yarışın içinde olur. Atan ve tutan iyi olmazsa bir yerlerde mutlaka takılırsınız.
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SORU 3
Beşiktaş’ta birçok şey olumlu giderken elleri belinde ısınan Ljajic ıslıklandı. Sergen Yalçın’ın Ljajic konusundaki tavrı doğru mu?
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MEHMET ASLAN: SERGEN YALÇIN LJAJIC’i KAZANMAYA ÇALIŞIYOR
Sergen Yalçın düşüncelerini net olarak ortaya koyan bir adam. Futbolculuğu döneminde bir yıldızdı. Ve kendisinin de itiraf ettiği gibi disiplin konusunda problemliydi. Bu açıdan Ljajic konusunda söyledikleri iki kat daha değerli. Bu tavrı onu koruma ve kazanma konusunda attığı son adım. Onu kazanmaya çalışıyor. Ve bunu da açık net bir tavırla gösteriyor. İki yüzlü bir davranışla değil. Eminim bu sözleri futbolcusuna da aynı açıklıkla anlatmıştır. Ljajic anlarsa ne mutlu!
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UĞUR MELEKE: LJAJIC’LE AYAK TENiSi MAÇI YAPSINLAR!
Ben bu meselede Yalçın tarafındayım. Ljajic’in Beşiktaş’ta oynama arzusu, tutkusu, ciddiyeti hiçbir zaman yeterli seviyede olmadı. Tek başına yetenek yetmiyor. Bence Sergen Hoca’yla Murat Hoca, karşılarına Ljajic’le Mensah’ı alıp bir ayak tenisi maçı yapsınlar. Ljajic’in aklı başına gelecektir o maçtan sonra!
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GÜNTEKİN ONAY: OZAN'DAN SONRA SIRA LJAJIC’DE
Ljajıc tekrar futbola döndürülmeli. Sergen Yalçın, oyuncularıyla diyaloğu kopartmadan onları kazanmanın ve verim almanın yollarını aramalı. Geçen yıl Alanyaspor’u çalıştırırken Ozan tufan ile bunu başardı. Oğuzhan Özyakup da dönüş sinyali verdi. Sıra Adem Ljajic’de.
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SORU 4
Galatasaray’ın Covid darbeli Ankaragücü’ne karşı oynadığı oyun beğenilmedi. Sarı kırmızılılar umut veriyor mu? Sorun nerede?
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MEHMET ASLAN: BABEL VE ARDA DIŞINDA KATKI YAPAN YOKTU
Maçı izlerken çektiğim ıstırabı bir ben bilirim. Zamanıma yazık oldu. İnanın BAL Ligi’nde çok daha kaliteli maçlar oynanıyor. G.Saray’da özellikleri olan iki futbolcu var; biri Babel, diğeri Arda. Bunun dışında katkı sağlayan, farklılaşan tek bir oyuncu olmaz mı! G.Saray tüm bir hafta boyunca idmanlarda ne yapıyor merak ediyorum. Sadece kültür fizik mi çalışıyorlar acaba? Ben oyuna dair tek bir özellik bile göremiyorum. Çalışılmış bir oyun planı ve tek bir hamle bile yok. Herhalde Fatih Terim, “belhanda ve Feghouli’yi ıslıklıyorsunuz, alın size diğerleri” demek istiyor. Galatasaray kötü değil, çok kötüydü. Fatih terim’in bir an önce motivasyonunu saha dışından saha içine vermesi gerekiyor.
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UĞUR MELEKE: GALATASARAY'IN SORUNU İSTİKRAR
Galatasaray'da bir değil birçok yerde sorun var gibi... Geçen sezonki seviyesine göre bariz bir biçimde ilerleme kaydeden kaç oyuncu var diye bakıyorum, taylan’ın yanına bir isim daha eklemekte güçlük çekiyorum. Bir takımda hemen herkes geriliyorsa, orada problemi sadece oyuncularda aramak yanlış olur. Maç içi ve sezon içi istikrar sorunu olan futbolcu sayısı çok fazla. babel, belhanda, Feghouli, emre, arda, Diagne hepsi piyango gibi. Ne gün ne vereceklerini kestiremiyorsunuz. Galatasaray’da sinyaller kötü.
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GÜNTEKİN ONAY: ORTA SAHANIN KALİTESİ YETERSİZ
Galatasaray, bir hayli eksik ve sorunlu Ankaragücü karşısında iyi futbol oynamadan kazandı. Şunu kesinlikle kabul etmek gerekir ki Feghouli ve Belhanda saha içinde problem çözen oyuncular. etebo, Ömer bayram ve taylan’dan oluşan merkez orta sahanın kalitesi yeterli değil. Diagne de yokları oynayınca ortaya böyle bir tablonun çıkması kaçınılmaz oldu.
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SORU 5
Başakşehir 3’te 3’le tekrar yarışta ama Şampiyonlar Ligi’nde olmalarını dikkate alırsak, ligde zirve yarışı yapabilirler mi?
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MEHMET ASLAN: BAŞAKŞEHİR LİGİN ÜSTÜNDE
Az önce “Fenerbahçe iki takım çıkarsa, biri şampiyon diğeri ikinci olur” dedim. Şu haftaya kadar oynanan karşılaşmalar böyle bir tablo gösteriyor. Ama özellikle bu sezon lig çok uzun. O Fenerbahçe konusunda hâlâ iddialıyım. Bu hafta itibari ile ve bu kadro yapısıyla Fenerbahçe’yi zorlayabilecek tek takım Başakşehir olur. Kadro derinliği ve kalitesi ligin üzerinde.
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UĞUR MELEKE: YÜKSELİŞİN SIRRI REKABETÇİ KADRO
Ben Başakşehir üçte sıfır yaptığında da şampiyonluk için güçlü adaylardan biri olduklarını düşünüyordum. Bugün de düşüncem değişmedi. Transferin son günlerinde akılcı hamleler yaptılar. Rekabetçi kadro, herkese vites yükselttiriyor. Rafael’in sağ bekte, Mbombo’nun sol bekte formayı almaları, berkay’ın altı numara rolü, aleksic’in yükselişinin hepsi rekabetin sonucu. Bence yılın transferi Giuliano’nun da 11’e girmesiyle zirve yürüyüşleri sürecek.
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GÜNTEKİN ONAY: BAŞAKŞEHİR'İN OYUNU ETKİLEYİCİ
Santrfor rotasyonu dışında Başakşehir’in kadrosu geniş ve kaliteli. Oturmuş bir oyun pratiği de var. Şampiyonlar Ligi grup aşaması bittiğinde puan olarak zirveye yakın olurlarsa sonuna kadar yarışta kalırlar. Özellikle son 3 maçta oynadıkları futbol etkileyici. Tempoları düzeldi. Ancak bununla beraber sakatlıklar da üst üste gelmeye başladı.
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SORU 6
Trabzonspor, Eddie Newton sonrası nasıl bir teknik adamla anlaşmalı? Trabzonlu hocalardan biri bu işi yapabilir mi?
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MEHMET ASLAN: SORUN HOCA DEĞİL ORTAM
Trabzon’a gitmeyi pek çok hoca risk olarak görüyor. Çünkü kaotik bir ortam olarak değerlendiriyorlar. Tek başına bu neden bile yeterli başarısızlık için. Evet transferde çok önemli yıldızlarını kaybettiler ama potansiyeli olan bir kadroları da var. Sorun hoca sorunu değil o kaotik ortam.
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UĞUR MELEKE: TAMER TUNA TRABZONSPOR İÇİN İYİ BİR TERCİH OLUR
Trabzon'un bir numaralı probleminin hoca olmadığını düşünenlerdendim. Zira Kasımpaşa karşısına çıkan 11’e bakıyorsunuz, savunma dörtlüsü ve orta üçlü geçen yıldan tamamen farklı. Yani dönüşüm sert. Sancılı olması normal. Ama maç sonunda Nwakaeme’nin üstü kapalı hoca eleştirisini duyunca bu iş bitmiş dedim. Adı geçen adaylardan Tamer tuna bence iyi tercih olur.
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GÜNTEKİN ONAY: TECRÜBELi BiR HOCA GELMELi
Trabzonspor, tecrübeli bir teknik adamla kırılganlığı aşmalı ve yeniden iştahla ve özgüvenle lige yeni bir başlangıç yapmalı. Başarıya inanan ve oyuncu grubunu ikna edecek bir teknik adam şart. Kadro kalitesi, özellikle de orta saha rotasyonunu Trabzonspor’u zirveye oynatmak için yeterli olur mu? Bu tartışılır. Ancak bordo mavili takımın başına gelecek yeni teknik adam oynatacak futbolcu bulamıyorsa yeni bir oyun bulmalı.