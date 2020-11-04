Son Dakika | Hürriyet Futbol Konseyi'nde gündem Adem Ljajic krizi! Ozan Tufan örneği...

UĞUR MELEKE: KADRO DERİNLİĞİNİ HİSSETTİRDİLER Fenerbahçe’nin kadrosunun ne kadar derin olduğunu hissettirdiği maç oldu Antalyaspor karşılaşması. 60’ıncı dakikada aslında Fenerbahçe için her şey iyi gidiyordu, hemen hemen herkes iyi oynuyordu. Ama kenardan Papiss Cisse geliyor, Diego Perotti geliyor, Kemal Ademi’si, Mert Hakan Yaşar’ı öyle adamlar geliyor ki 'Hayır’ deme şansınız yok. Onların girişiyle zaten yüksek olan enerji biraz daha yukarı çekiliyor. Öyle görünüyor ki; eğer Ali Koç göreve gelir gelmez Emre Belözoğlu’ndan en azından danışman olarak faydalansaymış, önceki iki sezonun transfer enkazı birikmezmiş. Şu anda Süper Lig’in en iyi 11’lerinden biri Fenerbahçe’de. Ama ondan daha kesin olan şu ki, şu anda Süper Lig’in en iyi kulübesi Fenerbahçe’de.