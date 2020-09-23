Son Dakika | Hürriyet Futbol Konseyi: Büyük hoca hissiyatı vermedi!

MEHMET ARSLAN Galatasaray ilk 2 maçını kazanarak favori olduğunu gösterdi. Ama 6 puan yerine 2 puan bile toplasa bu tablo çok değişmezdi. Yine favorilerden biri olurdu. Geniş ve kaliteli kadrosu ile bu son derece doğal. Ama ilk 2 haftada alınan sonuçlarla takımları değerlendirmek çok doğru değil. Lig bu sezon çok daha uzun boylu. 21 takımlı bir sezon geçireceğiz. G.Saray’ın yanına daha çok favoriler eklenir.