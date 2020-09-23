Son Dakika | Hürriyet Futbol Konseyi: Büyük hoca hissiyatı vermedi!
Hürriyet Futbol Konseyi'nde bu hafta derbi öncesi Galatasaray'ın forma başlangıcı ile Fenerbahçe'nin beklenenden uzak görüntüsü masaya yatırıldı.
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HÜRRİYET FUTBOL KONSEYİ
Adil Demirçubuk moderatörlüğünde Hürriyet Futbol Konseyi'nde Mehmet Arslan, Güntekin Onay ve Uğur Meleke futbol gündemi değerlendirdi.
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DERBİ ÖNCESİ ANALİZ
Usta isimler, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde her iki takımı masaya yatırdı.
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SORU 1
Galatasaray 3 resmi maçın 3’ünü de ikişer farkla kazandı. Başakşehir maçında iyi futbolla da göz doldurdu. Sizce de G.Saray ligde ana favori olarak öne çıktı mı?
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SORU 2
Transfer döneminde en parlak işleri yapan Fenerbahçe’yse Hatay önünde etkisiz kaldı. Sarı-lacivertlilerin sorunu taktiksel mi? Yoksa takviyeye mi ihtiyaç var?
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MEHMET ARSLAN
Galatasaray ilk 2 maçını kazanarak favori olduğunu gösterdi. Ama 6 puan yerine 2 puan bile toplasa bu tablo çok değişmezdi. Yine favorilerden biri olurdu. Geniş ve kaliteli kadrosu ile bu son derece doğal. Ama ilk 2 haftada alınan sonuçlarla takımları değerlendirmek çok doğru değil. Lig bu sezon çok daha uzun boylu. 21 takımlı bir sezon geçireceğiz. G.Saray’ın yanına daha çok favoriler eklenir.
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"AYKUT KOCAMAN BENZERLİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR
Fenerbahçe’nin tek sorunu zaman. Çok kolay gol yiyen bir takımdı sarı lacivertliler. Erol Bulut bu soruna öncelikle çözüm bulma peşinde. Hatay’ın ‘sıfır’ şut sayısı bu bakımdan önemli. Erol Bulut ile Aykut Kocaman benzerliği burada ortaya çıkıyor işte. Önce sağlam savunma. İlerleyen haftalarda ofansif açıdan daha becerili bir takım gelecek. Hatay’ın Başakşehir’e 12 şut attığını unutmayın.
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UĞUR MELEKE
Ligde favorileri net olarak kestirebilmek için transfer döneminin bitişini görmek lazım. Zira Gomis, Gomez ya da Sörloth gibi bir santrfor tek başına bu ligin dengelerini değiştirebiliyor. Ancak bugünkü görüntü itibariyle açık ara en formda takım G.Saray. Kulübeden gelen Diagne’si, Ömer’i, Linnes’i, Babel’i öyle iyi ki, sahadaki futbolcuya en ufak sallanma şansı vermiyorlar. Terim şu an ligin en komple kadrosunu kurmuş durumda.
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"BÜYÜK TAKIM HOCASI HİSSİYATI VERMEDİ"
Evet, F.Bahçe’nin özellikle hücum bölgesinde takviyeye ihtiyacı var, bir kanat forvet ve bir santrfor alacaklarını düşünüyorum ben. Ancak şu anki kadro da hiç fena değil ve net bir taktiksel sorun da göze çarpıyor. Erol Bulut orta sahasını ısrarla yeteneği az/mücadelesi çok oyunculardan kuruyor, rakip takımın kaleye gelme niyeti olmadığı halde olağanüstü korumacı zihniyet içinde. Rize’de 77’ye, Hatay önünde 68’e kadar TolgaGustavo ikilisini bozmadı. Büyük takım hocası hissiyatı vermedi henüz bana Erol Bulut.
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GÜNTEKİN ONAY
Galatasaray, kadro kalitesi ve oturmuş oyuncu grubuyla rakiplerinin önünde. Falcao-Feghouli ve Belhanda fiziksel olarak iyi durumda. Arda her hafta üzerine koyuyor. Taylan başka bir oyuncuya dönüştü. Emre çabuk adapte oldu. Kulübe zengin. Babel ve Diagne’nin yedek oturduğu bir takımdan bahsediyoruz. Şu an için 1 numaralı favori.
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"HENÜZ DEVREYE GİRMEDİ"
Fenerbahçe 2 defansif orta sahayla oynuyor. Orta alanla savunma bloğu arasına topla girecek bir oyuncusu yok. Yeni transfer Jose Sosa henüz devreye giremedi ve öndeki 3 forvet bence Fenerbahçe’de ilk 11 oynayacak düzeyde değil. 1’nci sınıf bir santrforu yok. Durum böyle olunca da sadece duran toplarla gol arayabiliyor...