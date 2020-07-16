Son Dakika | Hollanda, Survivor finalinde Acun Ilıcalı'nın o sözlerini konuşuyor! Bomba transferi...

'HOLLANDA'DA AVANTAJ DEĞİL' YORUMU Vergilerin yüksekliği ve para akışının sıkı kontrolü nedeniyle, futbol kulübü sahibi olmak Hollanda'da çok da avantajlı bir yatırım olarak görülmüyor. Talep azlığı nedeniyle, diğer birçok ülkeye göre futbol kulübü satın almak Hollanda'da daha kolay.