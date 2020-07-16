Son Dakika | Hollanda, Survivor finalinde Acun Ilıcalı'nın o sözlerini konuşuyor! Bomba transferi...
Survivor 2020'da tarihe geçen sezonun ardından şampiyon Cemal Can Canseven oldu. Finalde Barış'a SMS üstünlüğü kuran Cemal Can tarihe geçen yılın kazananı olurken Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonrası gündem bir anda değişti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Hollanda basını da şaşkın! İşte detaylar...
2
Abone Ol
HAYIRLI OLSUN
Acun Ilıcalı, Survivor 2020 finalinin gecesinde Hollanda Ligi ekibini satın aldığını "Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum" sözleriyle duyurdu.
3
Abone Ol
SAYI BİRDEN FIRLADI
Ilıcalı, "Bundan sonra Fortuna'yı takip edin" dedikten sonra kulübün 21 bin takipçili olan Instagram hesabı, çok kısa bir süre içinde artarak 55 bini geçti.
4
Abone Ol
KENTTE HEYECAN YARATTI
Acun Ilıcalı'nın "Fortuna Sittard maceramız başladı" açıklaması, Hollanda'nın en güney ucunda, Belçika ve Almanya sınırında bulunan yaklaşık 38 bin nüfuslu Sittard kentinde heyecan yarattı.
5
Abone Ol
TRANSFER BELLİ OLDU
Ilıcalı'nın, Fortuna Sittard'a hangi koşullarda ortak olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak Hollanda medyası konuyla ilgili detayları açıkladı. İşte transfer ise belli oldu...
6
Abone Ol
YÜZDE 25 ACUN ILICALI'NIN
BBC'nin haberine göre; 2016'da satın aldığı kulübü, 2. ligden Eredivisie'ye taşımayı başaran Işıtan Gün, Fortuna Sittard'ın büyük ortağı olarak kalmaya devam edecek. Acun Ilıcalı kulübün en az yüzde 25'ine sahip olacak.
7
Abone Ol
2.7 MİLYON EURO
Yeşil sarılı ekip, futbolcu transferi için sadece 2,7 milyon euro ayırabildi. Kulüp, Ilıcalı'nın hisse alımıyla kasaya girecek olan sıcak para ile nefes alıp, yeniden toparlanmak istiyor.
8
Abone Ol
FEDERASYON ONAYI GEREK
Yerel medyaya göre, şu anda Fortuna Sittard yönetimi, Ilıcalı'nın ortaklığı konusunda Hollanda Futbol Federasyonu'na sunacağı belgeleri hazırlamakla meşgül. Ilıcalı'nın kulüp hisselerinin yüzde 25'i ya da daha fazlasına sahip olabilmesi için, federasyonun onayı gerekiyor.
9
Abone Ol
DE MOL'A BENZETİLDİ
Hollanda spor medyası, Acun Ilıcalı'yı, ülkenin önde gelen Televizyon yapımcısı John de Mol'a benzetiyor. De Mol, Ilıcalı'nın bugüne kadar yaptığı birçok televizyon programının lisansına sahip bir isim.
10
Abone Ol
'İŞE YARAYACAK'
Ilıcalı'nın başta Mesut Özil olmak üzere çok sayıda futbolcu ile dostluğunun da, futbol kulübü sahibi olması durumunda işine yarayacağına vurgu yapılıyor.
11
Abone Ol
Fortuna Sittard taraftar forumlarına göre, Ilıcalı ile birlikte takımın hedefi, Avrupa genelinde yeni yıldızlar keşfederek bunları futbola kazandırmak ve transfer gelirleri ile kulübün daha güçlü hale gelmesini sağlamak olacak.
12
Abone Ol
'HOLLANDA'DA AVANTAJ DEĞİL' YORUMU
Vergilerin yüksekliği ve para akışının sıkı kontrolü nedeniyle, futbol kulübü sahibi olmak Hollanda'da çok da avantajlı bir yatırım olarak görülmüyor. Talep azlığı nedeniyle, diğer birçok ülkeye göre futbol kulübü satın almak Hollanda'da daha kolay.
13
Abone Ol
İLK TRANSFERİ SERCAN YILDIRIM
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin yarışmacılarından Sercan Yıldırım'ı, Fortuna Sittard'a transfer edebileceğini "Sercan futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta. Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene. Topu alıp gidiyor. Hollanda seyircisi tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey" ifadeleriyle duyurmuştu.
14
Abone Ol
SOSYAL MEDYADA NELER KONUŞULDU?
Survivor finalinde Ilıcalı'nın sözleriyle birlikte sosyal medya da bunu konuştu, Sercan Yıldırım-Fortuna Sittard yakıştırmaları yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları...
15
Abone Ol
- Yeni sezonda Fortuna Sittard'in hırçın forveti Sercan Yıldırım
16
Abone Ol
ARDA ,EMRE BELÖZOĞLU...
- Fortuna Sittard. Forvet Sercan Yıldırım, sol açık Arda, orta saha + teknik direktör Emre Belözoğlu...Çok mu şey istiyoruz...
17
Abone Ol
FORVET SERCAN YILDIRIM
- Acun abi Fortuna Sittard’a , Sercan Yıldırım’ı forvet olarak alacak diye düşünüyorum.
18
Abone Ol
- Acun Ilıcalı artık Fortuna Sittard'a transfer edeceği futbolcuları Survivor'da dener öyle alır :)