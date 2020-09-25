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GeriFutbol Son Dakika | Hikmet Karaman'dan Taylan Antalyalı açıklaması: Ben istedim ama Fatih Terim aldı!
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Hürriyet
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Futbol
Uğur Yapıcı
Haber Giriş: 25 Eylül 2020 - 15:02 | 

Son Dakika | Hikmet Karaman'dan Taylan Antalyalı açıklaması: Ben istedim ama Fatih Terim aldı!

Türk futbolunun önemli figürlerinden olan teknik direktör Hikmet Karaman gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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1Spor Arena Özel Röportaj
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Spor Arena Özel Röportaj

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ile ilgili öne çıkan noktaları Spor Arena’ya değerlendirirken Fenerbahçe’nin transferleri, Galatasaray’da Marcao’nun olası satışı, Taylan Antalyalı ile yaptığı konuşma ve Sergen Yalçın ile yaşadığı Mensah anısına kadar dikkat çeken açıklamalarda yaptı.

2Konuğumuz Hikmet Karaman
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Konuğumuz Hikmet Karaman

İşte Hikmet Karaman’ın sorularımıza verdiği yanıtlar;

3Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde nasıl bir maç bekliyorsunuz
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde nasıl bir maç bekliyorsunuz?

Galatasaray’ın geçen seneden oturmuş bir kadrosu var, Fenerbahçe’nin ise pozitife dönme anlamında yapmış olduğu birçok transfer var ancak 2 maç gösterdi ki Fenerbahçe henüz hazır değil. Hatayspor maçında rakip 9 kişi olmasına rağmen pozisyona giremeyen bir takım gördük. İlk 2 haftaya baktığımız zaman Galatasaray’ın oyun düzeni ve takım intibası bir adım daha önde.

4Ben Freyi beğendim
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"Ben Frey'i beğendim"

Fenerbahçe’de Erol hoca gerçek 11’ini bulduğunda daha farklı olacaktır, Hatayspor maçındaki kadro tercihi sonradan Erol Bulut’u da düşündürmüştür. Mesela Frey’i kimse beğenmiyor bu oyuncudan bir şey olmaz diyorlar ama ben Frey’i Çaykur Rizespor maçında beğendim. Minimum pas hatasıyla oynadı, topu iyi korudu ve takım arkadaşlarına ciddi imkanlar tanıdı. Derbi tarafına dönersek iki takımın orta sahalarını karşılaştırdığımızda Galatasaray 1 adım önde. Örneğin Fenerbahçe orta sahasındaki Gustavo ve Tolga hücuma gideceğin geçiş oyununda birlikte olmuyor, önlerini düşünmeleri gerekirken hep yanlara pas dağıtıyorlar Erol Bulut 6 numara pozisyonunda belki de Sosa’yı düşünmeli Çünkü Trabzonspor’da bunu yaptı.

5Hikmet Karaman’ın Fenerbahçeli oyuncularla ilgili birebir yorumları;
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Hikmet Karaman’ın Fenerbahçeli oyuncularla ilgili birebir yorumları;

Lemos: İlk maçına göre beğendiğim bir stoper
Frey: Kimse beğenmiyor bu oyuncudan bir şey olmaz diyorlar ama ben Frey’i Çaykur Rizespor maçında beğendim.
Ferdi Kadıoğlu: As kadroda ideal tercih olarak görmüyorum
Deniz Türüç: Deniz’in çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum ama maalesef Fenerbahçe’de o potansiyelini göremiyorum.
Novak: Erol hocayı zor duruma düşürecek. İnanılmaz hücuma çıkan gol şansı yüksek bir oyuncu, hiç beklemediğin anlarda bindirmeler yapıp gol atabiliyor.
Gökhan ve Caner: Galatasaray karşısında avantaj sağlayan ikili
Nazım Sangare: Hep dik koşular yapıyor ve her atakta var Fenerbahçe için çok büyük bir avantaj

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Galatasaray cephesi

Galatasaray açısında bakarsak, Fatih Terim’in oyun anlayışı ve takım üstündeki ağırlığı avantaj. Fatih hoca mağlup duruma düştüğü zaman sarsıntı yaşamaz ama Erol hoca mağlup duruma düştüğü zaman sarsıntı yaşayabilir. Çünkü yeni geldi ve bir sistem deniyor bu tür durumlarda kazanmak zorundasın. Hatayspor maçında 9 kişiye karşı kazanamadı Galatasaray’a da kaybederse ekstra zor duruma düşebilir rahat olmayabilir bu durumlar adamı terletir.

7Saracchi olmazsa sol bekte Linnes oynayacak Fenerbahçe bundan yararlanabilir mi
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Saracchi olmazsa sol bekte Linnes oynayacak Fenerbahçe bundan yararlanabilir mi ?

Evet yararlanabilir, çok çalışkan ve üretmek isteyen bir oyuncu ama bazen öyle basit hatalar yapıyor ki Fenerbahçe o tarafı daha iyi kullanabilir.

8Taylan Antalyalı’nın performansını nasıl buluyorsunuz
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Taylan Antalyalı’nın performansını nasıl buluyorsunuz ?

Ben Taylan Antalyalı’yı Kayserispor’a alıyordum hem Taylan ile konuştum hem de menajeri ile konuştum ama sonra ekonomik şartlardan dolayı olmadı Fatih Terim hemen aldı. Taylan Galatasaray’da oynamadığı süre boyunca eğitim gördü, adeta bir okuldaydı. Teknik adamların olmazsa olmaz oyuncuları vardır örneğin Guardiola City’de İlkay’ı, Bayern’de Xabi Alanso’yu öyle tuttu Taylan’ın bu iki oyuncuyu devamlı izlemesi lazım.

9Marcao’ya gelen yüksek bedelli teklifler var, satılmalı mı
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Marcao’ya gelen yüksek bedelli teklifler var, satılmalı mı?

Marcao giderse Galatasaray’ın defanstaki bütün kurgusu dağılır ben işin teknik boyutuna bakarım bazen kulüp çok zor durumdadır satmak zorunda kalır ama Marcao’nun gitmesi Galatasaray’ın gücünü inanılmaz düşürür.

10Eski öğrenciniz Bernard Mensah Beşiktaş’ta başarılı olabilir mi
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Eski öğrenciniz Bernard Mensah Beşiktaş’ta başarılı olabilir mi?

Sergen hocayla önceden Mensah’ı konuşmuştuk kendisi Mensah’a hayran çok beğeniyor. Ben Kayserispor’u çalıştırırken bana Mensah’ı soruyordu. Ancak şunu unutmamalıyız Anadolu takımında parlayan oyuncunun büyük takıma geldiği zaman baştaki performansı aynı olmuyor. Mensah’tan beklenti çok yüksek, Kayserispor’da oynarken bazen inanılmaz hatalı top kayıpları yapabiliyordu Beşiktaş’ta bunu yapamaz ama hücum oyununda becerileri olan bir oyuncu.

11Sörloth Leipzig’te başarılı olabilir mi
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Sörloth Leipzig’te başarılı olabilir mi ?

Sörloth konusunda hep soru işaretlerim var. Sörloth’a şöyle bakmak lazım, Türkiye’de çok fazla defansif hatalar oluyor ve Trabzonspor’da çok iyi bir uyum yakalamıştı Trabzon’daki rahatlığını Leipzig’de bulamaz. Orada rakiplerin temposu çok başka örneğin Freiburg ile oynayacak orada adama adım attırmıyorlar. Sörloth’u Leipzig’de göreceğiz orası hala soru işareti.

12Uğurcan Çakır için Rennes’in bir ilgisi var, Uğurcan Avrupa’ya gitmeli mi
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Uğurcan Çakır için Rennes’in bir ilgisi var, Uğurcan Avrupa’ya gitmeli mi ?

Uğurcan çok beğendiğim müthiş bir kaleci sadece ekonomik açıdan değil gelişim açısından üzerine çok fazla koyabilir. Maalesef Türkiye’deki başarılı oyuncularımız çok düşük rakamlara yurt dışına gidiyor, ligimiz izlenmiyor hal böyle olunca oyuncularımızı milli maçlarda ve Avrupa maçlarında görebiliyorlar.

13Son şampiyon Başakşehir lige 2’de 0 ile başladı nasıl yorumlarsınız
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Son şampiyon Başakşehir lige 2’de 0 ile başladı nasıl yorumlarsınız?

Başakşehir kadro olarak iyi bir takım geçen sene de böyle başlamışlardı şu an net bir kritik yapmak doğru olmaz 2 haftadır iyi oynamıyorlar ama biraz daha görmek lazım.

14Geçen sezon Sivasspor’un yaptığı çıkışı bu sene başka bir Anadolu ekibi yapabilir mi
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Geçen sezon Sivasspor’un yaptığı çıkışı bu sene başka bir Anadolu ekibi yapabilir mi ?

Alanyaspor iyi bir başlangıç yaptı, orada oyuncu yapılandırması ve sistem açısında örnek olacak bir durum var. Göztepe de aşağı yukarı bu düzende.

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