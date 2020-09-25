Uğur Yapıcı
Son Dakika | Hikmet Karaman'dan Taylan Antalyalı açıklaması: Ben istedim ama Fatih Terim aldı!
Türk futbolunun önemli figürlerinden olan teknik direktör Hikmet Karaman gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Spor Arena Özel Röportaj
Teknik Direktör Hikmet Karaman, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ile ilgili öne çıkan noktaları Spor Arena’ya değerlendirirken Fenerbahçe’nin transferleri, Galatasaray’da Marcao’nun olası satışı, Taylan Antalyalı ile yaptığı konuşma ve Sergen Yalçın ile yaşadığı Mensah anısına kadar dikkat çeken açıklamalarda yaptı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde nasıl bir maç bekliyorsunuz?
Galatasaray’ın geçen seneden oturmuş bir kadrosu var, Fenerbahçe’nin ise pozitife dönme anlamında yapmış olduğu birçok transfer var ancak 2 maç gösterdi ki Fenerbahçe henüz hazır değil. Hatayspor maçında rakip 9 kişi olmasına rağmen pozisyona giremeyen bir takım gördük. İlk 2 haftaya baktığımız zaman Galatasaray’ın oyun düzeni ve takım intibası bir adım daha önde.
"Ben Frey'i beğendim"
Fenerbahçe’de Erol hoca gerçek 11’ini bulduğunda daha farklı olacaktır, Hatayspor maçındaki kadro tercihi sonradan Erol Bulut’u da düşündürmüştür. Mesela Frey’i kimse beğenmiyor bu oyuncudan bir şey olmaz diyorlar ama ben Frey’i Çaykur Rizespor maçında beğendim. Minimum pas hatasıyla oynadı, topu iyi korudu ve takım arkadaşlarına ciddi imkanlar tanıdı. Derbi tarafına dönersek iki takımın orta sahalarını karşılaştırdığımızda Galatasaray 1 adım önde. Örneğin Fenerbahçe orta sahasındaki Gustavo ve Tolga hücuma gideceğin geçiş oyununda birlikte olmuyor, önlerini düşünmeleri gerekirken hep yanlara pas dağıtıyorlar Erol Bulut 6 numara pozisyonunda belki de Sosa’yı düşünmeli Çünkü Trabzonspor’da bunu yaptı.
Hikmet Karaman’ın Fenerbahçeli oyuncularla ilgili birebir yorumları;
Lemos: İlk maçına göre beğendiğim bir stoper
Frey: Kimse beğenmiyor bu oyuncudan bir şey olmaz diyorlar ama ben Frey’i Çaykur Rizespor maçında beğendim.
Ferdi Kadıoğlu: As kadroda ideal tercih olarak görmüyorum
Deniz Türüç: Deniz’in çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum ama maalesef Fenerbahçe’de o potansiyelini göremiyorum.
Novak: Erol hocayı zor duruma düşürecek. İnanılmaz hücuma çıkan gol şansı yüksek bir oyuncu, hiç beklemediğin anlarda bindirmeler yapıp gol atabiliyor.
Gökhan ve Caner: Galatasaray karşısında avantaj sağlayan ikili
Nazım Sangare: Hep dik koşular yapıyor ve her atakta var Fenerbahçe için çok büyük bir avantaj
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