Son Dakika | Hikmet Karaman'dan Taylan Antalyalı açıklaması: Ben istedim ama Fatih Terim aldı!

Hikmet Karaman’ın Fenerbahçeli oyuncularla ilgili birebir yorumları; Lemos: İlk maçına göre beğendiğim bir stoper

Frey: Kimse beğenmiyor bu oyuncudan bir şey olmaz diyorlar ama ben Frey’i Çaykur Rizespor maçında beğendim.

Ferdi Kadıoğlu: As kadroda ideal tercih olarak görmüyorum

Deniz Türüç: Deniz’in çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum ama maalesef Fenerbahçe’de o potansiyelini göremiyorum.

Novak: Erol hocayı zor duruma düşürecek. İnanılmaz hücuma çıkan gol şansı yüksek bir oyuncu, hiç beklemediğin anlarda bindirmeler yapıp gol atabiliyor.

Gökhan ve Caner: Galatasaray karşısında avantaj sağlayan ikili

Nazım Sangare: Hep dik koşular yapıyor ve her atakta var Fenerbahçe için çok büyük bir avantaj