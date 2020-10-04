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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Ekim 2020 - 09:34 | 

Altay Bayındır 30 milyon euro karşılığında...

Fenerbahçe - Karagümrük maçına damga vurdu

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Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Fatih Karagümrük maçına genç kaleci Altay Bayındır damga vurdu.

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Birçok kritik pozisyonda başarılı kurtarışlar yapan Altay, son 15 dakikalık bölümde ise kalesinde adeta devleşti.

3FENERBAHÇEYE GALİBİYETİ GETİRDİ
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FENERBAHÇE'YE GALİBİYETİ GETİRDİ

Altay, önce 87. dakikada Erik Sabo'nun penaltısında gole izin vermedi.

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Ardından 90+1. dakikada Jimmy Durmaz'ın şutunda yine köşeye harika uzandı ve Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isim oldu.

58 ŞUTUN 7SİNİ KURTARDI
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8 ŞUTUN 7'SİNİ KURTARDI

Altay Bayındır ayrıca ligde son 2 haftada kalesine gelen 8 şutta 7 kurtarışa imza attı. Tek golü penaltıdan kalesinde gören Altay, ayrıca 1 penaltı atışını da kurtardı.

6ALTAY BAYINDIR YORUMLARI
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ALTAY BAYINDIR YORUMLARI

Maçın ardından sosyal medyada Altay Bayındır'la ilgili birçok övgü dolu ifadeler kullanıldı. İşte o yorumlar...

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13EROL BULUT, ALTAYA DUA ETSİN
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EROL BULUT, ALTAY'A DUA ETSİN

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1530 MİLYON EURO
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30 MİLYON EURO

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184 MAÇTA 8 PUAN KAZANDIRDI
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4 MAÇTA 8 PUAN KAZANDIRDI

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