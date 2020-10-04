Altay Bayındır 30 milyon euro karşılığında...

Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Fatih Karagümrük maçına genç kaleci Altay Bayındır damga vurdu.Birçok kritik pozisyonda başarılı kurtarışlar yapan Altay, son 15 dakikalık bölümde ise kalesinde adeta devleşti.Altay, önce 87. dakikada Erik Sabo'nun penaltısında gole izin vermedi.Ardından 90+1. dakikada Jimmy Durmaz'ın şutunda yine köşeye harika uzandı ve Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isim oldu.Altay Bayındır ayrıca ligde son 2 haftada kalesine gelen 8 şutta 7 kurtarışa imza attı. Tek golü penaltıdan kalesinde gören Altay, ayrıca 1 penaltı atışını da kurtardı.Maçın ardından sosyal medyada Altay Bayındır'la ilgili birçok övgü dolu ifadeler kullanıldı. İşte o yorumlar...