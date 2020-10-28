Son Dakika | Herkes bunu konuşuyor! Tümer Metin'in canlı yayındaki eleştirisi sonrası Sergen Yalçın ve Ozan Tufan...

ATTİLA GÖKÇE: BEŞİKTAŞ, SERGEN’İ KAZANMAK İÇİN ÇABA VERMELİDİR "Futbolculuktan antrenörlüğe geçiş çok kısa yoldan kolay oluyor. Kursta ilkokul diploması bile sorulmuyor çünkü öğrenim durumları ortada. Sergen Yalçın ise bu tabloda lise mezunu. Şimdi Sergen 47 yaşında Beşiktaş’a teknik direktör oldu. Bana göre de bu karar erken görünüyordu, bir zamanlar o kanaatteydim. "