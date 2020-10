Son Dakika | Hasan Ali Kaldırım, Türkiye-Sırbistan maçına damga vurdu! Şenol Güneş'i kararı sonrası...

OKAY, HASAN, CENGİZ 11'DE Deneyimli teknik adam bu üç ismin yerine Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım ve Cengiz Ünder'i Sırbistan karşısında ilk 11'de şans verdi.



Milli takımda sakatlığı süren Çağlar Söyüncü ise maç kadrosunda yer almadı.Türkiye, Sırbistan mücadelesinde, Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.