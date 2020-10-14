Son Dakika | Hasan Ali Kaldırım, Türkiye-Sırbistan maçına damga vurdu! Şenol Güneş'i kararı sonrası...

217 GÜN SONRA STADA SEYİRCİ ALINDI A Milli Futbol Takımının, Sırbistan ile oynadığı mücadele ile Türkiye'de 217 gün sonra bir futbol karşılaşmasına seyirci alındı.



Son olarak 12 Mart 2020'de Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında tribünde taraftarlar yer almıştı. O karşılaşmadan sonra ise hiçbir maçta tribünlere taraftar alınmamıştı.Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan karşılaşmaya loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alındı.