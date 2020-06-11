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GeriFutbol Son dakika! Hasan Ali Kaldırım teklifi kabul etti!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 10:56,

Son dakika! Hasan Ali Kaldırım teklifi kabul etti!

İşte yeni sözleşme süresi ve maaşı...

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Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet eden ve gösterdiği inişli çıkışlı performansla sarı-lacivertli taraftarlara bir türlü kendini kabul ettiremeyen Hasan Ali Kaldırım, flaş bir karar aldı.

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Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona erecek olan ve adı Galatasaray ile anılan Hasan Ali, tercihini yaptı.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım bilmecesi çözülüyor. Sarı-lacivertli takımla sezon sonu sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcunun durumu belirsizliğini koruyordu.

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Hasan Ali Kaldırım'ın adı ezeli rakip Galatasaray'la anılmıştı. Sarı-kırmızılı takımla görüşmeler yaptığı iddia edilen tecrübeli ismin menajerinden açıklama gelmişti.

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Milli sol bekin menajeri Mirsad Türkcan, Galatasaray iddialarını yalanlarken henüz hiçbir kulüple anlaşmadıklarını açıklamıştı.

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Hasan Ali'ye Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık yeni kontrat önerdiği ve ücret olarak da senelik 6.5 milyon TL teklif ettiği iddia edilmişti.

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30 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım'ın ise Fenerbahçe yönetiminden 2+1 yıllık sözleşme istediği ileri sürülmüştü.

8ANLAŞMAYA VARILDI
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ANLAŞMAYA VARILDI!

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Hasan Ali Kaldırım'da tarafların anlaşmaya vardığı bildirildi.

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Yönetimin, 2+1 yıllık sözleşme isteyen tecrübeli sol beki 1+1 yıl üzerinden anlaşmaya ikna ettiği öne sürüldü.

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Maaş olarak da yönetimin teklif ettiği 6.5 milyon TL'yi kabul ettiği bildirildi.

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Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'a gideceği yönündeki iddiaları değerlendirdi

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