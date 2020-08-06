Son Dakika | Hasan Ali Kaldırım ortada kaldı, İtalyanlar bombayı açıkladı | Transfer Haberleri

MİRSAD TÜRKCAN'DAN AÇIKLAMA HASAN Ali Kaldırım'ın menajerliğini yapan eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan konuyla ilgili olarak, "Oyuncumuz şu an tatilde. Transfer dönemi yeni başladı. Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.