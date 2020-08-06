Son Dakika | Hasan Ali Kaldırım ortada kaldı, İtalyanlar bombayı açıkladı | Transfer Haberleri
2012 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım ortada kaldı…
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Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, transferde önceliği sarı-lacivertlilere verdi.
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YILLIK 400 BİN EURO
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe oyuncuya 1+1 yıllık teklifte bulunurken yıllık 400 bin Euro önerdi.
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AĞIRDAN ALDI AMA YİNE OLMADI
Milli sol bek, teklifin 2+1 yıla çıkması ve ücretin de yükseltilmesi için diğer görüşmeleri ağırdan aldı. Ancak Fenerbahçe'den beklediği karşılığı göremedi.
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BONUSLAR HARİÇ 750 BİN EURO VERMİŞTİ
YENI sezonda hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için kadrosunu geniş tutmak isteyen Başakşehir, Hasan Ali için yıllık bonuslar hariç 750 bin Euro önerdi.
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BAŞAKŞEHİR'İ BEKLETİNCE
Ancak tecrübeli oyuncu önceliği Fenerbahçe'ye verip turuncu-lacivertlileri bekletince eldeki tekliften de oldu.
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Başakşehir yönetimi, sol bek Clichy'nin arkasında yedek olarak bekleyebilecek başka bir ismi düşünmeye geçti.
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MİRSAD TÜRKCAN'DAN AÇIKLAMA
HASAN Ali Kaldırım'ın menajerliğini yapan eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan konuyla ilgili olarak, "Oyuncumuz şu an tatilde. Transfer dönemi yeni başladı. Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
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Hasan Ali Kaldırım'a İtalya Serie A takımlarından Cagliari'nin talip olduğu öğrenildi.
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Mercato'nun haberine göre sol bek arayışında olan Cagliari, Hasan Ali Kaldırım ile ciddi şekilde ilgileniyor.
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Cagliari'nin oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan'la görüşme yapacağı ifade edildi.
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HASAN ALİ VE NAGATOMO
Haberde, Hasan Ali Kaldırım'la birlikte adaylardan birinin Galatasaray'da gözyaşlarıyla ayrılan Nagatomo olduğu da belirtildi.