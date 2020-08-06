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GeriFutbol Son Dakika | Hasan Ali Kaldırım ortada kaldı, İtalyanlar bombayı açıkladı | Transfer Haberleri
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 09:30,

Son Dakika | Hasan Ali Kaldırım ortada kaldı, İtalyanlar bombayı açıkladı | Transfer Haberleri

2012 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım ortada kaldı…

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Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu, transferde önceliği sarı-lacivertlilere verdi.

2YILLIK 400 BİN EURO
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YILLIK 400 BİN EURO

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe oyuncuya 1+1 yıllık teklifte bulunurken yıllık 400 bin Euro önerdi.

3AĞIRDAN ALDI AMA YİNE OLMADI
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AĞIRDAN ALDI AMA YİNE OLMADI

Milli sol bek, teklifin 2+1 yıla çıkması ve ücretin de yükseltilmesi için diğer görüşmeleri ağırdan aldı. Ancak Fenerbahçe'den beklediği karşılığı göremedi.

4BONUSLAR HARİÇ 750 BİN EURO VERMİŞTİ
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BONUSLAR HARİÇ 750 BİN EURO VERMİŞTİ

YENI sezonda hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için kadrosunu geniş tutmak isteyen Başakşehir, Hasan Ali için yıllık bonuslar hariç 750 bin Euro önerdi.

5BAŞAKŞEHİRİ BEKLETİNCE
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BAŞAKŞEHİR'İ BEKLETİNCE

Ancak tecrübeli oyuncu önceliği Fenerbahçe'ye verip turuncu-lacivertlileri bekletince eldeki tekliften de oldu.

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Başakşehir yönetimi, sol bek Clichy'nin arkasında yedek olarak bekleyebilecek başka bir ismi düşünmeye geçti.

7MİRSAD TÜRKCANDAN AÇIKLAMA
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MİRSAD TÜRKCAN'DAN AÇIKLAMA

HASAN Ali Kaldırım'ın menajerliğini yapan eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan konuyla ilgili olarak, "Oyuncumuz şu an tatilde. Transfer dönemi yeni başladı. Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Hasan Ali Kaldırım'a İtalya Serie A takımlarından Cagliari'nin talip olduğu öğrenildi.

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Mercato'nun haberine göre sol bek arayışında olan Cagliari, Hasan Ali Kaldırım ile ciddi şekilde ilgileniyor.

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Cagliari'nin oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan'la görüşme yapacağı ifade edildi.

11HASAN ALİ VE NAGATOMO
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HASAN ALİ VE NAGATOMO

Haberde, Hasan Ali Kaldırım'la birlikte adaylardan birinin Galatasaray'da gözyaşlarıyla ayrılan Nagatomo olduğu da belirtildi.

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