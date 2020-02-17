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Futbol
Haber Giriş: 17 Şubat 2020 - 07:56, /

Son Dakika | Hasan Ali: 'Ersun Yanal neden oynatmadı bilmiyorum!' | Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz çarşamba günü GMG Kırklarelispor’u 1-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası maçında ikinci 45 dakika forma giyen Hasan Ali Kaldırım, karşılaşma sonrası Hürriyet’e, “Sakatlığımı tamamen atlattım, şampiyonluk yürüyüşünde yeniden varım” açıklamasını yapınca, önceki gün MKE Ankaragücü ile oynanan lig maçında ilk 11’de sahaya çıkmasını bekliyorduk.

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Fenerbahçe muhabirimiz Süleyman Arat'ın haberi | Ancak kadrolar açıklandığı zaman teknik direktör Ersun Yanal’ın tecrübeli oyuncuyu yedek bırakıp sol bekte yine Nabil Dirar’a şans verdiğini görünce herkes gibi biz de şaşkınlık yaşadık.

2Sakat futbolcu böyle çalışabilir mi

Sakat futbolcu böyle çalışabilir mi?

Hasan Ali, takımının 2-1 kaybettiği maçtan sonra sahaya çıkıp yaklaşık 30 dakika koşu yaptı.

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Bu arada yanına gidip “Hayrola Hasan, ben maçtan önce gazeteye verdiğim muhtemel kadroda seni ilk 11’e yazmıştım ama 1 dakika bile oynayamadın, sakatlığın mı vardı?” diye sordum.

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Çok dolu olduğu surat ifadesinden anlaşılan Hasan Ali, bakın nasıl cevap verdi:

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“Ben de anlamadım ağabey, sakat falan değilim. Tam tersine hazır ve çok istekliyim. Ersun hoca bugün beni neden oynatmadı hiç bilemiyorum. Ben de şaşırdım. Hem sakat olsam kulübede bile oturamam ki. Bak herkes duşa girdi ben sahaya çıkıp yarım saat antrenman yapıyorum. Sakat futbolcu böyle çalışabilir mı? Benim de anlayamadığım şeyler var demek ki.”

6Ersun Yanal Hasan Ali için ne demişti

Ersun Yanal Hasan Ali için ne demişti?

Yanal, basın toplantısında "Hasan Ali Kaldırım ne zaman hazır olacak?" sorusunu "Uzun süre yoktu. 1.5 haftadır bizimle çalışıyor. Toparlanması için birkaç haftaya ihtiyacı var. Bugün şartlar uygun olsa 20-25 dakika belki oynatabilirdik" şeklinde yanıtlamıştı.

7Yanaldan futbolculara: Hakkınızı helal edin

Yanal'dan futbolculara: 'Hakkınızı helal edin'

Sabah Gazetesi'nin haberine göre ise, Fenerbahçe'nin Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan çöküşü, Ankaragücü maçıyla dip yaptı. Başkent'te alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrasında teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından soyunma odasında sadece 30 saniye kaldı ve maçla ilgili hiçbir şey konuşmadı. Sadece "Bütün sorumluluk benim. Hiçbirinizi suçlamıyorum. Benim durumumun ne olacağını bilmiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

8FUTBOLCULARLA HELALLEŞTİ

FUTBOLCULARLA HELALLEŞTİ

Futbolculardan bazıları Ersun Yanal ile helalleşti. Bazı isimlerin ise eleştirilerde bulunduğu bildirildi.

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Fenerbahçe'de birkaç futbolcunun özellikle antrenmanlardaki plansız-programsız gidişat ve rakip analizlerindeki zafiyet nedeniyle tecrübeli hocadan rahatsız olduğu, bu nedenle Yanal'la arası bozuk olan çok sayıda futbolcu bulunduğu kaydedildi.

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