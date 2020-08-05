Son Dakika | Harcama limiti sonrası Tahir Kum: 'Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki farkın sebebi...'

HESAPLAYAMADIKLARI İÇİN... Federasyon bu talimatın arkasında ne kadar durabilir bilemiyorum. Yabancı sayısı ve 21 takımla ilgili ne kadar arkasında durabildiyse limitler konusunda da o kadar durabilir. TFF’nin elindeki kitaba göre bugün yaptığı açıklama örtüşüyor aslında kulüplerin sorgulaması gereken 2019 yazında yürürlüğe giren bu talimatın ilerde kendilerine neler getireceğini hesaplayamamalarından kaynaklanıyor.