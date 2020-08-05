Son Dakika | Harcama limiti sonrası Tahir Kum: 'Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki farkın sebebi...'
Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu harcama limitlerini duyurdu. En çok harcama limitine Galatasaray sahip oldu. Hürriyet yazarlarından Tahir Kum, Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya sarı-kırmızılı kulüp ile Fenerbahçe arasındaki farkın fazla olması hakkında konuştu.
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TFF'nin harcama limitlerinin açıklanmasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.
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Ligi 6. sırada bitiren Galatasaray yüzde 15’lik sapma oranıyla birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL’lik harcama limitiyle zirvede yer aldı. Cimbom’u 298 milyon 99 bin 722 TL ile Beşiktaş izlerken Fenerbahçe 177 milyon 573 bin 89 TL, son şampiyon Başakşehir 170 milyon 654 bin 928 TL, lig ikincisi Trabzon ise 152 milyon 395 bin 425 TL harcayabilecek.
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Hürriyet yazarı Tahir Kum, Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya harcama limitleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.
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HESAPLAYAMADIKLARI İÇİN...
Federasyon bu talimatın arkasında ne kadar durabilir bilemiyorum. Yabancı sayısı ve 21 takımla ilgili ne kadar arkasında durabildiyse limitler konusunda da o kadar durabilir. TFF’nin elindeki kitaba göre bugün yaptığı açıklama örtüşüyor aslında kulüplerin sorgulaması gereken 2019 yazında yürürlüğe giren bu talimatın ilerde kendilerine neler getireceğini hesaplayamamalarından kaynaklanıyor.
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İTİRAZ ETME HAKKINIZ KALMIYOR
Örneğin Fenerbahçe geçen sene de itiraz etmişti ama orada bu talimatları kendileri ve diğer birkaç büyük kulübün mali departmanlarının birlikte hesapladıkları itirafında bulunmuştu. Sizin birlikte taslağını hazırladığınız talimata bile ilk bir haftada itiraz edebilirdiniz ama yapmadınız sonrasında ise itiraz etme hakkınız kalmıyor.
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TFF'NİN HESAPLARI UYUYOR
Siz kulüp olarak bunun hesaplamasını doğru yapamadıysanız bugünlerde itiraz etme hakkınız da yoktur, TFF’nin yapmış olduğu hesaplamalar bütün kurallara uyuyor
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G.SARAY VE F.BAHÇE ARASINDAKİ FARK...
Örneğin Galatasaray’ın Fenerbahçe ile arasında ciddi fark olması son üç sezondaki gelir-gider ve puan tablosundan Galatasaray’ın Fenerbahçe’nin çok önünde olmasından kaynaklanıyor. Talimatlarda yazanlar doğru mu yanlış mı onu bilemem ama şu an kulüplerin itiraz etme hakkı yok. Fenerbahçe taslağını hazırladı, kabul etti ve sonrasındaki 7 günlük süreçte de itiraz etmedi.
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REVİZE EDİLMELİYDİ
Harcama limitlerinin bu kadar dar olması ne yazık ki kulüpleri usulsüzlük yapmaya itecektir bundan sonra alınacak ve satılacak her futbolcunun sözleşmesinde ciddi derecede usulsüzlük olma ihtimali artık yüksek. Pandemiden dolayı lig 21 takımlı oluyorsa 2019 yılında yazılan bu talimatlar da yeniden revize edilmeliydi bu bir gerçek
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YAYINCI KURULUŞ BÖYLE BİR DÜZENDE KALMAK İSTER Mİ?
En büyük aslında yayıncı kuruluş ile ilgili, bugün bile yüzde 50 indirim yapma isteğiyle gelen yayıncı var. Mevcut anlaşma ile devam edileceğini düşünmüyorum muhtemelen 4-5 farklı yayıncı ile anlaşmalar yapılabilir
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2 GÜNDE HESAPLANMAZ
Şu an yayıncı kuruluş da haklı ortada bir marka değeri kalmadı son yıllarda bu kadar şaibeli denilen bir lig de olmadı. Ayrıca bu anlaşmalar 18 takım üzerine yapıldı ama şimdi 21 takım üzerinden ilerlemeye çalışıyorsun bunlar 2 günde hesaplanacak şeyler değildi
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KULÜPLER SÖYLEYECEKTİR
Son 2 yıldır artık son sözü federasyon yerine Kulüpler Birliği söylüyor, talimatlar ile ilgili de yine bir söz söylenecekse kulüpler söyleyecektir.
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FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLİR Mİ?
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ligden çekilmesi öyle kolay bir iş değildir. Ortada Fenerbahçe’nin ligden çıkması gibi bir durum da yok. Fenerbahçe talimatlarla ilgili yanlış hesaplanan bir şeyler var bile demiyor, limitlerinin düşük olmasının sebebi geçmişte aldıkları puanlar ve ligdeki sıralamalarıdır.
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BU TALİMATLARA KARŞI ÇIKACAKTI
Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşma yapmamak için diretiyorsa ve bunun kulübün geleceğini ipotek altına almak olduğunu diretiyorsa 2019 yılında da bu talimatlara karşı çıkacaktı.