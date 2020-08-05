Son Dakika | Harcama limiti sonrası Güntekin Onay: 'Anlamak mümkün değil, beIN Sports...'
Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu harcama limitlerini duyurdu. En çok harcama limitine sahip olan takım 429 milyon 42 bin 297 TL ile Galatasaray oldu. Listede ikinci sırada 259 milyon 217 bin 149 TL ile Beşiktaş, üçüncü sırada 154 milyon 411 bin 381 TL ile Fenerbahçe yer aldı.
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TFF'nin harcama limitlerinin açıklaması tartışmalara neden olurken yazarlarımız Uğur Meleke ve Güntekin Onay, konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
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UĞUR MELEKE: TÜM FUTBOLCULARI SATSANIZ BORCUN YARISINI KARŞILAMAZ
Süper Lig kulüpleri toplam 15 milyar TL borçlu. Ligi kapatsanız, eldeki tüm futbolcuları satsanız, bu borcun yarısını dahi karşılamıyor. Zira ligdeki tüm futbolcuların ederi maksimum 5 milyar TL. TFF’nin kulüplere harcama limiti koyması doğru ancak bu uygulamanın kamuoyunda kabul görmesi için daha şeffaf ve anlaşılır olmalı.
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LA LİGA MODELİ DAHA DOĞRU
KLFFP talimatı 89. madde ve ek XII’ye göre kulüplerin futbolcu ücretleri, teknik kadro maaşları ve menajer ödemeleri kısıtlanıyor. Ama kamuoyuna doğru düzgün anlatılamıyor sanki bu durum. Uygulamanın daha şeffaf olması açısından La Liga’daki modeli daha doğru buluyorum.
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La Liga her kulübe toplam ödeyebileceği futbolcu maaşı kısıtlaması koyuyor sadece. Zaten Süper Lig, bonservis tablosunda 3 sezondur kârda. 2019-20’de toplam 86 milyon euroluk oyuncu satılmış, 75 milyonluk alınmış. 11 milyon kâr.
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SÜPER LİG'DE ASTRONOMİK MAAŞLAR
Süper Lig’in esas büyük sıkıntısı astronomik futbolcu maaşları. TFF’nin yerinde olsam daha basit bir matematikle, şeffaf ve anlaşılır şekilde her kulübe bir maaş limiti açıklardım. Aynen La Liga gibi. TFF’nin en büyük sorunu, kendini futbolun patronu sanması. Hayır siz futbolun patronu değilsiniz, memurusunuz. İşiniz kural koyup komut vermek değil; anlatmak, açıklamak, ikna etmek.
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ŞAŞIRMIYORUM BEN
Yabancı sınırında kamuoyunu ikna edemediniz, Süper Lig’deki takım sayısı konusu kaosa döndü. Harcama limitini de açıklayamamanıza şaşırmıyorum ben.
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GÜNTEKİN ONAY: DETAYLI AÇIKLAMA ŞART
TFF harcama limitleriyle ilgili kamuoyunu aydınlatacak şeffalıkta bir bildiri yayınlamak zorunda.
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DETAYLI AÇIKLAMA GEREK
Neden Gaziantep ve Çaykur Rize’nin harcama limitleri yüksek, neden Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nünki düşük, neden G.Saray’a şu kadar, F.Bahçe’ye bu kadar verildi vs. bunları kamuoyuna detaylı açıklaması gerekiyor.
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TFF RAKAMLARI UYDURMUYOR
Çünkü insanlar bazı rakamları mantıkla örtüştüremiyor. Şu bir gerçek ki; TFF’de birileri elinde kağıt kalem kafalarından bu rakamları uydurmuyor.
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BEİN SPORTS KONUSU
Bu tabloyu ortaya çıkaran faktörler nelerse mutlaka detaylı şekilde açıklanmalı. Bir diğer konuya gelince...
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ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL
Taraftarların ‘beinsportsiptal’ hashtag’ini anlamak mümkün değil. beIN Sports ligin yayıncısı olarak kulüplere yüz milyonlarca dolar ödüyor. Kulüplerin en önemli gelir kaynağı yayın.
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BEİN SPORTS TÜRK FUTBOLUNA BÜYÜK KATKI YAPARKEN...
Hatta pandemi sürecinde hemen hemen tek gelir kaynağı... beIN Sports Türk futboluna bu kadar büyük bir katkı yaparken harcama limitlerinden kaynaklanan tartışmada nasıl bir etkisi olabilir, bunu anlamak mümkün değil.
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beIN tam tersine ister ki kulüpler dünya çapında yıldızlar getirsin, güçlü kadrolar kursun, lig daha rekabetçi oynansın.
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SEBEBİ BANKALAR BİRLİĞİ Mİ?
Fenerbahçe’nin harcama limitinin ezeli rakibi Galatasaray’dan 220 milyon, Beşiktaş’tan 120 milyon TL az olmasına taraftarlar büyük tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyadan yazdıkları mesajlarla Türkiye gündeminde uzun süre zirvede yer aldı. Bu arada sarı lacivertlilerin diğer kulüpler oranla daha az harcama limitine sahip olmasına neden olarak Bankalar Birliği ile borç yapılandırılmasına gitmemesi olarak gösteriliyor. Fenerbahçe borç yapılandırılmasına imza atarsa limitlerinin 300 milyon TL’ye kadar çıkacağı ifade ediliyor.
Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’na göre kulüplerin takım harcama Limitleri, TFF’ye sunulacak finansal tablolar doğrultusunda gelir, gider ve maliyet esasları dahilinde oluşturulan yeni sezon bütçesi baz alınarak iki yöntemle hesaplanıyor. 1. Yöntem: Gelir Gider farkı üzerinden hesaplama yöntemi. 2. Yöntem: Net Borç / Net Faaliyet Gelir Rasyosu üzerinden hesaplama yöntemi.
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2019-20 sezonunda takım harcama limiti bu iki hesaplama yöntemi kullanılarak bulunacak tutarların ortalaması alınmak sureti ile hesaplandı. 2020-21 sezonundan itibaren ise limitler bu iki hesaplama yöntemiyle bulunacak tutarların ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacak.
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Ali Düşmez: 'Yeni sezonda seyircili çok daha fazla maçlar ümit ediyoruz'
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili, gelecek sezon planlamasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.