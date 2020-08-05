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GeriFutbol Son Dakika | Harcama limiti sonrası Güntekin Onay: 'Anlamak mümkün değil, beIN Sports...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 09:39,

Son Dakika | Harcama limiti sonrası Güntekin Onay: 'Anlamak mümkün değil, beIN Sports...'

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu harcama limitlerini duyurdu. En çok harcama limitine sahip olan takım 429 milyon 42 bin 297 TL ile Galatasaray oldu. Listede ikinci sırada 259 milyon 217 bin 149 TL ile Beşiktaş, üçüncü sırada 154 milyon 411 bin 381 TL ile Fenerbahçe yer aldı.

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TFF'nin harcama limitlerinin açıklaması tartışmalara neden olurken yazarlarımız Uğur Meleke ve Güntekin Onay, konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

2UĞUR MELEKE: TÜM FUTBOLCULARI SATSANIZ BORCUN YARISINI KARŞILAMAZ
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UĞUR MELEKE: TÜM FUTBOLCULARI SATSANIZ BORCUN YARISINI KARŞILAMAZ

Süper Lig kulüpleri toplam 15 milyar TL borçlu. Ligi kapatsanız, eldeki tüm futbolcuları satsanız, bu borcun yarısını dahi karşılamıyor. Zira ligdeki tüm futbolcuların ederi maksimum 5 milyar TL. TFF’nin kulüplere harcama limiti koyması doğru ancak bu uygulamanın kamuoyunda kabul görmesi için daha şeffaf ve anlaşılır olmalı.

3LA LİGA MODELİ DAHA DOĞRU
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LA LİGA MODELİ DAHA DOĞRU

KLFFP talimatı 89. madde ve ek XII’ye göre kulüplerin futbolcu ücretleri, teknik kadro maaşları ve menajer ödemeleri kısıtlanıyor. Ama kamuoyuna doğru düzgün anlatılamıyor sanki bu durum. Uygulamanın daha şeffaf olması açısından La Liga’daki modeli daha doğru buluyorum.

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La Liga her kulübe toplam ödeyebileceği futbolcu maaşı kısıtlaması koyuyor sadece. Zaten Süper Lig, bonservis tablosunda 3 sezondur kârda. 2019-20’de toplam 86 milyon euroluk oyuncu satılmış, 75 milyonluk alınmış. 11 milyon kâr.

5SÜPER LİGDE ASTRONOMİK MAAŞLAR
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SÜPER LİG'DE ASTRONOMİK MAAŞLAR

Süper Lig’in esas büyük sıkıntısı astronomik futbolcu maaşları. TFF’nin yerinde olsam daha basit bir matematikle, şeffaf ve anlaşılır şekilde her kulübe bir maaş limiti açıklardım. Aynen La Liga gibi. TFF’nin en büyük sorunu, kendini futbolun patronu sanması. Hayır siz futbolun patronu değilsiniz, memurusunuz. İşiniz kural koyup komut vermek değil; anlatmak, açıklamak, ikna etmek.

6ŞAŞIRMIYORUM BEN
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ŞAŞIRMIYORUM BEN

Yabancı sınırında kamuoyunu ikna edemediniz, Süper Lig’deki takım sayısı konusu kaosa döndü. Harcama limitini de açıklayamamanıza şaşırmıyorum ben.

7GÜNTEKİN ONAY: DETAYLI AÇIKLAMA ŞART
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GÜNTEKİN ONAY: DETAYLI AÇIKLAMA ŞART

TFF harcama limitleriyle ilgili kamuoyunu aydınlatacak şeffalıkta bir bildiri yayınlamak zorunda.

8DETAYLI AÇIKLAMA GEREK
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DETAYLI AÇIKLAMA GEREK

Neden Gaziantep ve Çaykur Rize’nin harcama limitleri yüksek, neden Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nünki düşük, neden G.Saray’a şu kadar, F.Bahçe’ye bu kadar verildi vs. bunları kamuoyuna detaylı açıklaması gerekiyor.

9TFF RAKAMLARI UYDURMUYOR
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TFF RAKAMLARI UYDURMUYOR

Çünkü insanlar bazı rakamları mantıkla örtüştüremiyor. Şu bir gerçek ki; TFF’de birileri elinde kağıt kalem kafalarından bu rakamları uydurmuyor.

10BEİN SPORTS KONUSU
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BEİN SPORTS KONUSU

Bu tabloyu ortaya çıkaran faktörler nelerse mutlaka detaylı şekilde açıklanmalı. Bir diğer konuya gelince...

11ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL
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ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Taraftarların ‘beinsportsiptal’ hashtag’ini anlamak mümkün değil. beIN Sports ligin yayıncısı olarak kulüplere yüz milyonlarca dolar ödüyor. Kulüplerin en önemli gelir kaynağı yayın.

12BEİN SPORTS TÜRK FUTBOLUNA BÜYÜK KATKI YAPARKEN...
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BEİN SPORTS TÜRK FUTBOLUNA BÜYÜK KATKI YAPARKEN...

Hatta pandemi sürecinde hemen hemen tek gelir kaynağı... beIN Sports Türk futboluna bu kadar büyük bir katkı yaparken harcama limitlerinden kaynaklanan tartışmada nasıl bir etkisi olabilir, bunu anlamak mümkün değil.

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beIN tam tersine ister ki kulüpler dünya çapında yıldızlar getirsin, güçlü kadrolar kursun, lig daha rekabetçi oynansın.

14SEBEBİ BANKALAR BİRLİĞİ Mİ
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SEBEBİ BANKALAR BİRLİĞİ Mİ?

Fenerbahçe’nin harcama limitinin ezeli rakibi Galatasaray’dan 220 milyon, Beşiktaş’tan 120 milyon TL az olmasına taraftarlar büyük tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyadan yazdıkları mesajlarla Türkiye gündeminde uzun süre zirvede yer aldı. Bu arada sarı lacivertlilerin diğer kulüpler oranla daha az harcama limitine sahip olmasına neden olarak Bankalar Birliği ile borç yapılandırılmasına gitmemesi olarak gösteriliyor. Fenerbahçe borç yapılandırılmasına imza atarsa limitlerinin 300 milyon TL’ye kadar çıkacağı ifade ediliyor.

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15HARCAMA LİMİTİ NASIL HESAPLANIYOR
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HARCAMA LİMİTİ NASIL HESAPLANIYOR?

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’na göre kulüplerin takım harcama Limitleri, TFF’ye sunulacak finansal tablolar doğrultusunda gelir, gider ve maliyet esasları dahilinde oluşturulan yeni sezon bütçesi baz alınarak iki yöntemle hesaplanıyor.
1. Yöntem: Gelir Gider farkı üzerinden hesaplama yöntemi.

2. Yöntem: Net Borç / Net Faaliyet Gelir Rasyosu üzerinden hesaplama yöntemi.

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2019-20 sezonunda takım harcama limiti bu iki hesaplama yöntemi kullanılarak bulunacak tutarların ortalaması alınmak sureti ile hesaplandı. 2020-21 sezonundan itibaren ise limitler bu iki hesaplama yöntemiyle bulunacak tutarların ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacak.

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Ali Düşmez: 'Yeni sezonda seyircili çok daha fazla maçlar ümit ediyoruz'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili, gelecek sezon planlamasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

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