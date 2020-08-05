Son Dakika | Harcama limiti sonrası Güntekin Onay: 'Anlamak mümkün değil, beIN Sports...'

UĞUR MELEKE: TÜM FUTBOLCULARI SATSANIZ BORCUN YARISINI KARŞILAMAZ Süper Lig kulüpleri toplam 15 milyar TL borçlu. Ligi kapatsanız, eldeki tüm futbolcuları satsanız, bu borcun yarısını dahi karşılamıyor. Zira ligdeki tüm futbolcuların ederi maksimum 5 milyar TL. TFF’nin kulüplere harcama limiti koyması doğru ancak bu uygulamanın kamuoyunda kabul görmesi için daha şeffaf ve anlaşılır olmalı.