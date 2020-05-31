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GeriFutbol Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu'ndan Ibrahimovic için Türkiye itirafı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 31 Mayıs 2020 - 19:40,

Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu'ndan Ibrahimovic için Türkiye itirafı!

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bir gün Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi. Ayrıca Zlatan Ibrahimovic' hakkında da flaş bir itirafta bulundu.

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Milan'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda Zlatan Ibrahimovic için flaş bir itirafta bulundu.

2İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLUNUN AÇIKLAMALARI
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İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

İtalya tehlikeli olabilir diye eşime ve çocuğuma Almanya'ya gitmelerini söyledim. Bize de izin verdiler, ben de Almanya'ya gittim ve 5 hafta geçirdim

3KARANTİNA ZOR GEÇTİ
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KARANTİNA ZOR GEÇTİ

Karantina çok zor geçti. Evde insanın canı sıkılıyor. Bir yandan güzel tabii ailen yanında ama dışarı çıkmak istiyorsun ama çıkamıyorsun. Ailemden kimse koronavirüse bulaşmadı, o sevindiriciydi. İnşallah gelecek ay da maçlara başlarız.

4İTALYA LİGİ Mİ ALMAN LİGİ Mİ
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İTALYA LİGİ Mİ ALMAN LİGİ Mİ?

İtalya Ligi daha zor. İtalya'da daha kaliteli ve tecrübeli futbolcular var.

5GALATASARAY İTİRAFI
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GALATASARAY İTİRAFI

Babamdan gelen bir şey, ailem de var zaten Galatasaraylı olmak. Bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum. Galatasaray anlatılmaz, yaşanır. İleride bir gün, neden olmasın?

6HEDEFİM HAGI GİBİ OLMAK...
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HEDEFİM HAGI GİBİ OLMAK...

Hedefim, Hagi gibi büyük bir futbolcu olmak. Galatasaray gibi bir kulüpte 10 numaranın, o şanlı formanın gururunu yaşamak. İnşallah bir gün ben de onun gibi olurum

7FATİH TERİM YORUMLARI
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FATİH TERİM YORUMLARI

Fatih hocayla bayramda konuştuk. Aramız çok iyi. Bana hep güvendi ve sahip çıktı. Almanya'yı seçme durumum vardı, Fatih hocayla konuştuğumuzda çok etkilenmiştim. Üzerimde çok emeği var.

8HOCAYA ÇOK SAYGI DUYUYORLAR
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HOCAYA ÇOK SAYGI DUYUYORLAR

Fatih hocaya burada çok saygı duyuyorlar. Burada iz bıraktığını söyleyebilirim. 'Fatih Terim' dediğin zaman, hemen 'Oo İmparatore!' diyorlar. Bu, hem benim için hem de Türkiye için bir gurur.

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Zamanında Gattuso'yla çok konuştum Fatih Terim hakkında. Herkes çok olumlu, pozitif konuşuyor. Fiorentina'da hocalık da yaptığından, hazırlık maçında ona büyük bir karşılama yaptılar. Fatih hocayı, İtalya'da çok seviyorlar.

10ZLATANIN KALBİ TEMİZ
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ZLATAN'IN KALBİ TEMİZ

Dışarıdaki Zlatan ile sahadaki Zlatan çok farklı! Onu herkes egolu görüyor ama kalbi çok temiz. Hemen şakalaşıyor, ara sıra makara yapıyor, espriler yapıyor!

11TUTTUĞU TAKIM...
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TUTTUĞU TAKIM...

Ibrahimovic'in Türkiye'de tuttuğu takımda sarı var. Yarın bana 'Sarı' demişsin diyecek, başka detay veremem, bence bu kadar yeterli. Güldüğüm için tuttuğu takımı anlarsınız zaten.

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