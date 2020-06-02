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GeriFutbol Son dakika! Hakan Çalhanoğlu için flaş Galatasaray itirafı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 19:07,

Son dakika! Hakan Çalhanoğlu için flaş Galatasaray itirafı!

İleride bir gün Galatasaray'da forma giymek istediğini açıklayan Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray kanadından 'resmi' itiraf geldi.

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı olduğunu ve bir gün Galatasaray'da forma giymek istediğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çarpıcı bir itiraf geldi.

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Galatasaray'da Roberto Mancini döneminde İtalyan teknik adamın yardımcılığını yapan Tugay Kerimoğlu, beIN SPORTS ekranlarında katıldığı programda Hakan Çalhanoğlu ve Galatasaray ile ilgili konuştu.

3Tugay Kerimoğlunun açıklamaları şu şekilde:
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Tugay Kerimoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'da çalıştığım dönem Mancini bana: 'Yurt dışında oynayan Türk oyuncular için 5 isim belirle.' demişti.

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"Hakan listemde ilk sıradaydı. U19'da beraber çalışmıştık. Transfer sürecinde, Ünal Aysal'la toplantıdayken listeyi verdik, Hakan'ın bonservis bedeli geldi. 2. toplantıda, 'Çok pahalı, alamayız.' dendi."

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"Hakan'ı her pozisyonda oynatma şansınız var. Hücuma dönük orta saha, oyun kurucu, kanatta olma özelliği... En etkili olduğu bölge, santrfor arkası. Katkısı çok olur. Belhanda'yla karşılaştıracak olursak Hakan, Belhanda'dan 5-6 gömlek daha fazla."

6HAKAN ÇALHANOĞLUNUN GALATASARAY SÖZLERİ DE ŞU ŞEKİLDE:
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HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GALATASARAY SÖZLERİ DE ŞU ŞEKİLDE:

Babamdan gelen bir şey, ailem de var zaten Galatasaraylı olmak. Bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum. Galatasaray anlatılmaz, yaşanır. İleride bir gün, neden olmasın?

7 HEDEFİM HAGI GİBİ OLMAK...
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"HEDEFİM HAGI GİBİ OLMAK..."

Hedefim, Hagi gibi büyük bir futbolcu olmak. Galatasaray gibi bir kulüpte 10 numaranın, o şanlı formanın gururunu yaşamak. İnşallah bir gün ben de onun gibi olurum

8FATİH TERİM YORUMLARI
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FATİH TERİM YORUMLARI

Fatih hocayla bayramda konuştuk. Aramız çok iyi. Bana hep güvendi ve sahip çıktı. Almanya'yı seçme durumum vardı, Fatih hocayla konuştuğumuzda çok etkilenmiştim. Üzerimde çok emeği var.

9HOCAYA ÇOK SAYGI DUYUYORLAR
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"HOCAYA ÇOK SAYGI DUYUYORLAR"

Fatih hocaya burada çok saygı duyuyorlar. Burada iz bıraktığını söyleyebilirim. 'Fatih Terim' dediğin zaman, hemen 'Oo İmparatore!' diyorlar. Bu, hem benim için hem de Türkiye için bir gurur.

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Zamanında Gattuso'yla çok konuştum Fatih Terim hakkında. Herkes çok olumlu, pozitif konuşuyor. Fiorentina'da hocalık da yaptığından, hazırlık maçında ona büyük bir karşılama yaptılar. Fatih hocayı, İtalya'da çok seviyorlar.

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