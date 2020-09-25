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GeriFutbol Son Dakika | Hajduk Split zaferi sonrası Galatasaray'dan bomba transfer! Diğer taliplerini reddetti...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Eylül 2020 - 08:41 | 

Son Dakika | Hajduk Split zaferi sonrası Galatasaray'dan bomba transfer! Diğer taliplerini reddetti...

UEFA Avrupa Ligi'nde Hajduk Split'i eleyerek yoluna devam eden Galatasaray transfer için düğmeye bastı.

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Fenerbahçe derbisi öncesinde transfer bombası patlıyor. "Galatasaray'la görüşüyorum" diyerek teklifleri reddediyor. İşte detaylar...

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

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UEFA Avrupa Ligi'ne dahil olduğu 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini deplasmanda eleyen sarı-kırmızılı takım, 3. eleme turunda Hajduk Split'i konuk etti.

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Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmada rakibini Younes Belhanda ve Ryan Babel'in golleriyle 2-0 mağlup eden Galatasaray, adını play-off turuna yazdırmayı başardı.

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Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti. Bu maç 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacak.

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Hafta sonu Fenerbahçe ile 1 Ekim'de ise Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, rotasyon yapabileceği geniş ve derin bir kadro kurmak istiyor.

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Sarı kırmızılı ekip, kadrosuna yeni bir isim katabilmek için oyuncu satışı gerçekleştirmek durumunda ve bu durum yönetimin elini kolunu bağlıyor.

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Son olarak Hajduk Split maçının ardından konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hem transfer gündemine hem de takımdaki geleceği merak konusu olan Marca hakkında konuştu.

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Roma ve Lyon'un transfer listesinde yer alan Marcao için değerlendirmelerde bulunan Abdurrahim Albayrak, Ocak ayını işaret etti.

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"Marcao önemli bir futbolcumuz. Maalesef oyuncu satmadan yenisini alamıyorsunuz. Ocak ayında kulübümüzün kapısını çalacak çok takım olacak."

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Abdurrahim Albayrak'ın yanı sıra yine transfer gündemine dair konuşan Teknik Direktör Fatih Terim, Marcao'nun taliplerinin çok olduğunu doğruladı ve 'listemizde bazı isimler var' dedi.

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"Marcao'nun talibi çok ancak her zaman anlaşma olmuyor. Gidişler gelişler çok doğal. Şimdi Abdurrahim Bey ile de konuştuk, listemizde bazı isimler var. Marcao gibi gelişecek isimler"

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Fenerbahçe derbisi öncesinde transfer çalışmalarını bu demeçlere paralel olarak yürüten Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

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Orta saha transferi için yoğun çaba sarf eden Galatasaray için Rumen basınından sürpriz bir iddia geldi.

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GSP'nin haberine göre Steau Bükreş'in kadrosuna katmak istediği Aleix Garcia'nın "Galatasaray'la görüşüyorum" diyerek Rumen ekibinden kendisine gelen teklifi reddettiği belirtildi.

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Manchester City ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun önceliğinin Galatasaray olduğu ve Sarı-Kırmızılı yönetimden transfer için haber beklediği iddia edildi.

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Yıldız oyuncunun transferi birkaç gün içinde netleşecek. (Takvim)

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