Son Dakika Haberleri | Erol Bulut istedi, Fenerbahçe bir transfer daha bitiriyor!
Fenerbahçe, teknik direktör ErolBulut'un talebi üzerine sürpriz bir ismin transferini bitirmek için kolları sıvadı.
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Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kadroya sürpriz bir takviye istedi.
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İMZALAR ATILMIŞTI
Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.
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ŞAMPİYONLUK KADROSU
Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti
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ÜST ÜSTE TRANSFERLER
Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katarak iddiasını güçlendirdi.
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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, yönetimden bir ismin daha transferini talep etti.
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ALANYASPOR'DAKİ BAŞARISI...
Daha önce Alanyaspor'da Yunanistan'dan yaptığı oyuncu transferleriyle büyük başarıya ulaşan Erol Bulut, PAOK forması giyen Dimitrios Limnios'u takımda görmek istiyor.
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TEKLİF HAZIRLANDI
Yunanistan'da Marko Livaja adına girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, PAOK forması giyen Dimitrios Limnios için de kulübü PAOK'a bir teklif surmaya hazırlanıyor
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Sportime'ın haberine göre Sarı-Lacivertliler, PAOK'un 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı planlıyor
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EROL BULUT İSTİYOR
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da Bakasetas, Siopis ve Tzavellas gibi Yunan oyuncularla büyük başarı yakalayan Erol Bulut, yeni sezon öncesinde de Yunanistan'dan Akpom ve Livaja gibi Yunanistan Ligi'nde forma giyen oyuncuların ardından Limnios'un transferine odaklanmış durumda.
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PAOK'un ilk etapta 4 milyon Euro talep ettiği belirtilen Limnios'un sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek.
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Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde PAOK'un temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Limnios, 44. dakikada Rodrigo Alves'in yerine oyuna girmişti(Fanatik)
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RODRIGUES'İN YERİNE
Ayrıca Limnios'un, Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilen Garry Rodrigues'in boşluğunu doldurabileceği kaydedildi.