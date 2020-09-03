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GeriFutbol Son Dakika Haberleri | Erol Bulut istedi, Fenerbahçe bir transfer daha bitiriyor!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 20:03 | 

Son Dakika Haberleri | Erol Bulut istedi, Fenerbahçe bir transfer daha bitiriyor!

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un talebi üzerine sürpriz bir ismin transferini bitirmek için kolları sıvadı.

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Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kadroya sürpriz bir takviye istedi.

2İMZALAR ATILMIŞTI
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İMZALAR ATILMIŞTI

Transfer tahtasını Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak başlayan sarı lacivertli ekip, ardından Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yuvaya döndürerek taraftarını coşturmuştu.

3ŞAMPİYONLUK KADROSU
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ŞAMPİYONLUK KADROSU

Bu imzaların ardından Trabzonspor'dan Filip Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlara önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulduğunun sinyalini vermişti

4ÜST ÜSTE TRANSFERLER
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ÜST ÜSTE TRANSFERLER

Bu isimlere ek olarak Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Mauricio Lemos ile resmi mukavele imzalayan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia'yı kadrosuna katarak iddiasını güçlendirdi.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, yönetimden bir ismin daha transferini talep etti.

6ALANYASPORDAKİ BAŞARISI...
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ALANYASPOR'DAKİ BAŞARISI...

Daha önce Alanyaspor'da Yunanistan'dan yaptığı oyuncu transferleriyle büyük başarıya ulaşan Erol Bulut, PAOK forması giyen Dimitrios Limnios'u takımda görmek istiyor.

7TEKLİF HAZIRLANDI
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TEKLİF HAZIRLANDI

Yunanistan'da Marko Livaja adına girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, PAOK forması giyen Dimitrios Limnios için de kulübü PAOK'a bir teklif surmaya hazırlanıyor

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Sportime'ın haberine göre Sarı-Lacivertliler, PAOK'un 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon Euro'luk bir teklif yapmayı planlıyor

9EROL BULUT İSTİYOR
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EROL BULUT İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da Bakasetas, Siopis ve Tzavellas gibi Yunan oyuncularla büyük başarı yakalayan Erol Bulut, yeni sezon öncesinde de Yunanistan'dan Akpom ve Livaja gibi Yunanistan Ligi'nde forma giyen oyuncuların ardından Limnios'un transferine odaklanmış durumda.

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PAOK'un ilk etapta 4 milyon Euro talep ettiği belirtilen Limnios'un sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek.

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Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde PAOK'un temsilcimiz Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Limnios, 44. dakikada Rodrigo Alves'in yerine oyuna girmişti(Fanatik)

12RODRIGUESİN YERİNE
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RODRIGUES'İN YERİNE

Ayrıca Limnios'un, Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilen Garry Rodrigues'in boşluğunu doldurabileceği kaydedildi.

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