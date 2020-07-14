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GeriFutbol Son Dakika Haberleri | Corona virüsü sonrası Süper Lig puan durumu
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 09:44,

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü sonrası Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de corona virüsü salgını sonrası oynanan maçlarla oluşan puan durumu futbolseverleri şaşırtacak.

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1CORONA SONRASI TAKIMLAR NE YAPTI
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CORONA SONRASI TAKIMLAR NE YAPTI?

Süper Lig'de corona virüsü pandemisi sebebiyle verilen aranın ardından hangi takımın, kaç puan topladığı belli oldu.

2GALATASARAYA YARAMADI
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GALATASARAY'A YARAMADI

Salgın sonrasında aldığı sonuçlar ve yeni puan durumundaki sıralamasıyla en fazla kan kaybeden takımın Galatasaray olduğu ortaya çıktı.

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4KASIMPAŞA SÜRPRİZİ
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KASIMPAŞA SÜRPRİZİ

Öte yandan pandemi sonrası puan durumunda zirve ortaklarından birinin şampiyonluk yarışında bulunmayan Kasımpaşa olması dikkatlerden kaçmadı.

5CORONA PUAN DURUMU
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CORONA PUAN DURUMU

İşte Süper Lig'de corona virüsü salgını sonrası oynanan maçlarla oluşan puan durumu...

61. BAŞAKŞEHİR
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1. BAŞAKŞEHİR

13 PUAN

72. KASIMPAŞA
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2. KASIMPAŞA

13 PUAN

83. BEŞİKTAŞ
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3. BEŞİKTAŞ

12 PUAN

94. ANTALYASPOR
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4. ANTALYASPOR

11 PUAN

105. KAYSERİSPOR
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5. KAYSERİSPOR

10 PUAN

116. GAZİANTEP FK
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6. GAZİANTEP FK

10 PUAN

127. FENERBAHÇE
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7. FENERBAHÇE

10 PUAN

138. TRABZONSPOR
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8. TRABZONSPOR

9 PUAN

149. ALANYASPOR
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9. ALANYASPOR

8 PUAN

1510. SİVASSPOR
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10. SİVASSPOR

8 PUAN

1611. GENÇLERBİRLİĞİ
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11. GENÇLERBİRLİĞİ

8 PUAN

1712. YENİ MALATYASPOR
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12. YENİ MALATYASPOR

7 PUAN

1813. ÇAYKUR RİZESPOR
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13. ÇAYKUR RİZESPOR

7 PUAN

1914. KONYASPOR
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14. KONYASPOR

7 PUAN

2015. MKE ANKARAGÜCÜ
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15. MKE ANKARAGÜCÜ

6 PUAN

2116. DENİZLİSPOR
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16. DENİZLİSPOR

4 PUAN

2217. GÖZTEPE
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17. GÖZTEPE

2 PUAN

2318. GALATASARAY
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18. GALATASARAY

2 PUAN

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