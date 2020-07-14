Son Dakika Haberleri | Corona virüsü sonrası Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de corona virüsü pandemisi sebebiyle verilen aranın ardından hangi takımın, kaç puan topladığı belli oldu.Salgın sonrasında aldığı sonuçlar ve yeni puan durumundaki sıralamasıyla en fazla kan kaybeden takımın Galatasaray olduğu ortaya çıktı.Öte yandan pandemi sonrası puan durumunda zirve ortaklarından birinin şampiyonluk yarışında bulunmayan Kasımpaşa olması dikkatlerden kaçmadı.İşte Süper Lig'de corona virüsü salgını sonrası oynanan maçlarla oluşan puan durumu...13 PUAN13 PUAN12 PUAN11 PUAN10 PUAN10 PUAN10 PUAN9 PUAN8 PUAN8 PUAN8 PUAN7 PUAN7 PUAN7 PUAN6 PUAN4 PUAN2 PUAN2 PUAN