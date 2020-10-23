Son Dakika Haberi | Zanka'dan transfer itirafı! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Huddersfield'den kadrosuna kattığı sonrasında Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag takımlarına kiralık olarak gönderdiği Danimarkalı oyuncu Zanka, Kopenhag'a transferi sonrası değerlendirmelerde bulundu.
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Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar FC Kopenhag'a kiraladığı Mathias Zanka Jorgensen, transfer süreci ve geleceğiyle ilgili konuştu. İşte Zanka'nın sözleri...
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"HEDEFİM AVRUPA ŞAMPİYONASI"
"Hedefim Danimarka Milli Takımı'nın vazgeçilmezi olarak Avrupa Şampiyonası'nda yer almak. Her şeyin arkasında ise futbol oynamak var."
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"ÖNEMLİ OLAN AİLE OLMAK"
"Önemli olan aile olmak, yakın arkadaş olmak ve futbol oynamak. Yurt dışında oynadığında sürekli ülkeni özlüyorsun ve Kopenhag'a gelmek, bu anlamda benim için de bir bonus oldu."
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"KATKI SAĞLAMAK İÇİN GELDİM"
"Kopenhag'ın çok başarılı takımlarında oynadım. Oyuncular neler olacağını, neler beklendiğini biliyordu ve herkes birbirini destekliyordu. Ben de oynasam da oynamasam da buraya takımın birlikteliğine katkı sağlamak için geldim."
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"MOTİVASYONUM DEĞİŞMEZ"
"Teknik direktör Solbakken gitti ancak ben buraya Solbakken için gelmedim. Onun döneminde anlaştım ancak işler değişti. Kariyerimizde ne olursa olsun iletişimde olacağız ancak benim buradaki motivasyonum değişmeyecek."
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"BİRÇOK TEKLİF VARDI"
"Birçok teklif vardı, başka takımlara da gidebilirdim ancak şanslıyım ki Kopenhag'dayım. Kopenhag ile görüşmelerimiz iyi geçti ve transfer döneminin sonunda şans elime geçince, bunun gerçeğe dönüşmesinden çok mutlu oldum."
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"6 AYLIK ÖMRÜMÜZ VAR..."
"Futbolcu olarak transfer dönemlerinde yaşıyoruz. Yani 6 aylık ömrümüz var sürekli. Açıkçası kiralamalardan daha çok kalıcı anlaşmaları düşünmüyor değilim ancak böyle oldu."
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"KONTRATIMA SAYGILIYIM"
"Fenerbahçe ile bir sözleşmem var. Kopenhag ile anlaşmam bittikten sonra 1 yıl daha geçerli, 2022'de bitiyor. Bu kontratıma saygılıyım." (Sabah)