Son dakika haberi | Yusuf Yazıcı'nın menajeri görüştükleri takımı açıkladı

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla harikalar yaratma devam ediyor.
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AVRUPA LİGİ TARİHİNE GEÇTİ
Yetenekli oyuncu bu sezon çıktığı 13 maçta 9 gol ve 2 asiste imza attı.
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Yusuf ayrıca son iki UEFA Avrupa Ligi maçında hat-trick yaparak tarihe geçmişti.
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TRANSFER İDDİALARI BAŞLADI
Milli futbolcumuz son olarak ligde oynanan Lorient maçında da 2 gol, 1 asist yaparak karşılaşmaya damga vurmuştu.
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Yusuf'un bu performansı sonrası yıldız futbolcunun ismi Avrupa devleriyle de anılmaya başladı.
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İngiliz basını, Yusuf'un Arsenal'da Mesut Özil'in yerini alabileceğini ve Lille'in bu transfer için sıkı pazarlık yapacağını yazmıştı.
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İtalyan basını ise Yusuf'un Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun yerini alacağını öne sürdü.
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MENAJERİ HER ŞEYİ AÇIKLADI
Haberde Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'nun istediği yıllık 6 milyon euroluk ücreti vermeye yanaşmadığı ve Yusuf için girişimde bulunduğu belirtildi.
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Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci ise transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
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Calciomercato'ya konuşan Cebeci, oyuncunun transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
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İŞTE ADEM CEBECİ'NİN SÖZLERİ
- Yusuf'un San Siro'da hat-trick yapması kariyerini değiştirebilir mi?Yusuf için biz daha yolun başındayız. Yusuf'un daha da iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bu uzun bir yolculuk, sonrasında neler olacağını göreceğiz.
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- Yusuf Yazıcı ne kadar eder?"Bu soruyu Lille kulübüne sormalısınız. Bunu cevaplayacak kişi ben değilim ama bana göre Yusuf paha biçilemez bir futbolcu."
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- Lille'e transfer olmadan önce Yusuf'u Milan istedi mi?"Yusuf'un Lille'den önce Milan'a transferi için hiçbir görüşmemiz olmadı."
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- Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun olası vedası için Yusuf'la ilgili sizinle görüştü mü?"Milan maçından sonra birçok menajer benimle iletişime geçti. Yusuf harika oynadı ve hat-trick yaptı. Milan ile doğrudan temasımız olmadı. Milan, Yusuf'la ilgilenirse bizi değil, doğrudan Lille'i aramalı."
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- Lazio, Yusuf'un bir sonraki adresi olabilir mi?"Lazio, Yusuf'u çok istedi. Transfer hakkında birçok kez görüştük. Igli Tare, Yusuf'u çok beğeniyor ama sonrasında Milinkovic-Savic takımda kalınca transfer görüşmeleri iptal oldu."