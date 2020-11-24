Son dakika haberi | Yusuf Yazıcı'nın menajeri görüştükleri takımı açıkladı

- Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun olası vedası için Yusuf'la ilgili sizinle görüştü mü?"Milan maçından sonra birçok menajer benimle iletişime geçti. Yusuf harika oynadı ve hat-trick yaptı. Milan ile doğrudan temasımız olmadı. Milan, Yusuf'la ilgilenirse bizi değil, doğrudan Lille'i aramalı."