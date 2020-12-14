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GeriFutbol Son dakika haberi | Yunan basınından bomba Fenerbahçe iddiası ve Pelkas'tan Erol Bulut sözleri
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 16:20 | 

Son dakika haberi | Yunan basınından bomba Fenerbahçe iddiası ve Pelkas'tan Erol Bulut sözleri

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, Yeni Malatyaspor maçında kendisini kenara alan teknik direktör Erol Bulut'a sert tepki göstermiş ve yaşanan o anlar gündeme oturmuştu. Pelkas konuyla ilgili Fenerbahçe TV'ye konuşurken, Yunan basını ise çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

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Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'la karşılaşmış ve 3-0'lık çok ağır bir mağlubiyet almıştı.

2FOTOĞRAFLAR: SÜLEYMAN ARAT
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FOTOĞRAFLAR: SÜLEYMAN ARAT

Sarı-Lacivertliler iddialı başladığı sezonda Erol Bulut yönetiminde inişli çıkışlı bir form grafiği sergilerken, saha içerisinde alınan kötü sonuçlar genç teknik adamın geleceği için soru işaretleri oluşturmaya başlamıştı.

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Bununla beraber Fenerbahçe'de saha içi problemleri de gözle görülür bir biçimde belli olurken, takımın yıldız isimleri Yeni Malatyaspor maçı sonrası verdiği röportajlarda da bunu dile getirmişti.

4ATEŞİ CANER YAKTI
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ATEŞİ CANER YAKTI

Yeni Malatyaspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası Caner Erkin, basına yaptığı açıklamada, "Bundan sonra herkes farklı olacak. Bunu söylüyorum. Başkanımız taraftarımız bunu hak etmiyor. Şampiyon olmak için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız ve bunu yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

5GUSTAVO DA RAHATSIZ
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GUSTAVO DA RAHATSIZ

Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo da maç sonrası yaptığı konuşmada serzenişte bulunurken, "Ben buraya geldiğimden beri bu kulübün hedefi çok netti, şampiyonluk. Bugün bunun tam tersini gösterdik. Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Aynaya bakmalıyız. Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor. Ancak, böyle şampiyon olabiliriz. Bunun tam zıddını gördük" diyerek arkadaşlarına mesaj göndermişti.

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PAOK'ta forvet arkası mevkiinde görev alan ve asistleriyle meşhur olan Pelkas'ı Erol Bulut sol kanatta değerlendirmiş ve istediği verimi alamamıştı. Yunan futbolcu, Erol Bulut tarafından ilk 11'de değerlendirilmesine karşın neredeyse her maçta belli sürelerde oyundan çıkartılmıştı.

7PELKAS: BİZİM İÇİN ZOR BİR ANDI
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PELKAS: BİZİM İÇİN ZOR BİR ANDI

Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Pelkas, "Evet, hoca ile bir diyaloğumuz oldu. O sırada 3-0 gerideydik. Kötü bir skordu. Dolayısıyla ben de skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi.

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O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur. Önümüze bakmamız gerekiyor. Gerçekten o an hiçbir şey olmadı. Bizim için zor bir andı. Şimdi önümüze bakmamız lazım. Hazırlıklarımızı devam ettirip daha çok çalışmamız lazım ki galibiyetlere geri dönelim. Bir şey daha eklemek istiyorum.

9PELKASTAN SALAH ÖRNEĞİ
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PELKAS'TAN SALAH ÖRNEĞİ

İki hafta önce Salah da oyundan çıkarken sinirliydi. Maç sonu Klopp şunu dedi, ‘Salah’ın oyundan çıkmasına sinirlenmesinden dolayı mutluyum. Eğer bir gün oyundan çıktığına sinirlenmezse aslında o zaman bu bir problemdir’ dedi. Sizin de dediğiniz gibi her oyuncu 90 dakika oynamak ister. Bunun için daha çok çalışıp, daha iyiye gitmeye çalışacağız.

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Yunan futbolcu, maç öncesindeki taktik konuşmalarla ilgili de "Tabiki bu konuları konuşuyoruz. Bu tarz konular hocamızın kararı. Hocamız ne karar veriyorsa bizim de o kararı uygulamamız gerekiyor. Oynayabilmek ve oynadığı yeri hak edebilmek için herkes çok fazla çalışmak zorunda" açıklamasında bulundu.

11KOMŞU YAZDI: PELKAS MUTSUZ
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KOMŞU YAZDI: PELKAS MUTSUZ

Yunan medyası ise Pelkas'ın Erol Bulut'un kendisine olan bu tutumundan dolayı oldukça mutsuz olduğunu yazdı.

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Galanolefko.gr adlı internet sitesi konu ile ilgili yazdığı haberde, Pelkas'ın Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken sinirlerine hakim olamadığını ifade etti.

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Öte yandan Fenerbahçe'nin 3 iç saha maçından da üst üste mağlubiyetle ayrıldığı yazılırken, Pelkas'ın hem oyundan çıkmasından dolayı hem de alınan kötü sonuçlardan dolayı mutsuz olduğu okuyuculara aktarıldı.

14SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
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SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Bununla beraber Pelkas'ı sakinleştirmek için yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı'nın oyuncu ile konuştuğu ancak bunun bir işe yaramadığı belirtildi.

15SON 4 MAÇTA DA OYUNDAN ÇIKTI
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SON 4 MAÇTA DA OYUNDAN ÇIKTI

Pelkas, Yeni Malatyaspor maçının 71. dakikasında yerini Filip Novak'a, Denizlispor maçının 58. dakikasında yerini Sadık Çiftpınar'a bırakmıştı.

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Yunan oyuncu ayrıca Beşiktaş derbisinin 77. dakikasında oyundan alınmış, Gençlerbirliği maçının 63. dakikasında yerini Ozan Tufan'a bırakmıştı.

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