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Hürriyet
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Motor Sporları
Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 14:27 | 

Son dakika haberi | Yanan araçtan kurtulan Romain Grosjean'in son görüntüsü olay oldu

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası mucize şekilde hayatta kalan Haas pilotu Romain Grosjean'den haber var...

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Geçtiğimiz Pazar günü Formula 1 Bahreyn Grand Prix'inin başlamasından kısa bir süre Haas pilotu Romain Grosjean çok büyük bir kaza geçirmişti.

2ALEVLER İÇİNDE 32 SANİYE
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ALEVLER İÇİNDE 32 SANİYE

Yarışın henüz ilk virajlarında bariyerlere çarpan Fransız pilotun aracı bir anda alev almıştı.

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Grosjean'ın ikiye bölünen ve 32 saniye boyunca yanan aracın içinde kaldığı kaydedilmişti.

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Korku dolu anların yaşandığı yarışta Haas çalışanlarını gözyaşlarını tutamamıştı.

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Grosjean'in çarptığı bariyer delinmiş ve aracın parçaları ise pistin çeşitli yerlerine dağılmıştı.

6ELLERİNDE VE BİLEKLERİNDE YANIKLAR OLUŞTU
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ELLERİNDE VE BİLEKLERİNDE YANIKLAR OLUŞTU

Hastaneye kaldırılan Fransız pilotun kaza sonrası ellerinde ve bileklerinde ufak yanıklar meydana geldiği açıklanmıştı.

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Sosyal medya hesabından son görüntüsü paylaşan Romain Grosjean sevenlerine mesaj gönderdi.

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Fransız pilot, "Vücudum darbeden iyi bir şekilde iyileşiyor. Aynı durumun ellerimdeki yanıklarda da olmasını isterdim.

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Destek mesajları için herkese tekrar teşekkürler. Yazarken hala çok yavaşım" ifadelerini kullandı.

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Romain Grosjean'in en yakın sürede hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor.

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