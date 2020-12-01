Son dakika haberi | Yanan araçtan kurtulan Romain Grosjean'in son görüntüsü olay oldu

Geçtiğimiz Pazar günü Formula 1 Bahreyn Grand Prix'inin başlamasından kısa bir süre Haas pilotu Romain Grosjean çok büyük bir kaza geçirmişti.Yarışın henüz ilk virajlarında bariyerlere çarpan Fransız pilotun aracı bir anda alev almıştı.Grosjean'ın ikiye bölünen ve 32 saniye boyunca yanan aracın içinde kaldığı kaydedilmişti.Korku dolu anların yaşandığı yarışta Haas çalışanlarını gözyaşlarını tutamamıştı. Grosjean'in çarptığı bariyer delinmiş ve aracın parçaları ise pistin çeşitli yerlerine dağılmıştı.Hastaneye kaldırılan Fransız pilotun kaza sonrası ellerinde ve bileklerinde ufak yanıklar meydana geldiği açıklanmıştı.Sosyal medya hesabından son görüntüsü paylaşan Romain Grosjean sevenlerine mesaj gönderdi.Fransız pilot, Vücudum darbeden iyi bir şekilde iyileşiyor. Aynı durumun ellerimdeki yanıklarda da olmasını isterdim. Destek mesajları için herkese tekrar teşekkürler. Yazarken hala çok yavaşım ifadelerini kullandı.Romain Grosjean'in en yakın sürede hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor.