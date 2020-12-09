Son dakika haberi | Webo'ya ırkçılık yapan hakemle ilgili şok gerçek!

"DAİREMİN KAPISINI KIRDILAR, BEN DE PENCEREYE KOŞTUM" - İntihara kalkıştığın gün neler yaşandı?"Evdeydim, gerçekten kızgındım. Kimseyi görmek istemedim. Bir daha asla hakemlik yapamayacağımı bile düşünüyordum. Maçlara girmeme izin verilmiyordu. İkinci ligde bile çok nadiren görevlendirdiler. Bir zamanlar FIFA listesine girmiştim ve sonra ikinci ligde bile iyi değildim! Ailemi aramama ve onlara sakin olmalarını söylememe rağmen, yine de kesinlikle eve girmek istiyorlardı. Dairemin kapısını kırdılar. Polis, doktorlar ve itfaiyeciler evimdeydi. Sonra sinirlendim ve pencereye koştum. Onlardan beni yalnız bırakmalarını söyledim ve gittiler."