Son dakika haberi | Webo'ya ırkçılık yapan hakemle ilgili şok gerçek!
Başakşehirli Webo'ya ırkçı saldırıda bulunarak dünyanın gündemine oturan Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun 2008 yılında yaşadıkları ortaya çıktı! İntihar ve şike sözleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Dün oynanan PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan rezil hakem Sebastian Coltescu'nun hikayesi ortaya çıktı.
2
Abone Ol
Rumen hakem, maçın 16. dakikasında Başakşehir yardımcı antrenörü için "Atın şu Negro'yu" ifadesini kullanmış ve bir anda sahayı karıştırmıştı.
3
Abone Ol
"NEGRO' DEĞİL, 'NEGRU' DEDİM" SAVUNMASI
Yaşanan olay sonrası Sebastian Coltescu'nun üzerine yürüyen Demba Ba, hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo’dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki göstermişti.
4
Abone Ol
Rezil hakem ise UEFA'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalışmıştı.
5
Abone Ol
İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞMIŞ
Yaptığı ırkçılıkla dünya gündemine oturan Sebastian Coltescu'nun 2008 yılında intihara kalkıştığı ortaya çıktı.
6
Abone Ol
2008 YILINDA HER ŞEYİ ANLATMIŞ
Coltescu, 2008 yılında SMURD, yani Romanya merkezli bir acil kurtarma hizmeti veren ekipten birine verdiği röportajda sağlık durumunu ve yaşadıklarını şu sözlerle anlatmış:
7
Abone Ol
- Televizyonlar ve gazeteler yerine psikologla görüşmen gerektiğini düşünüyor musun?"Evet, sorunuzdan utanmayın. Bu normal. Geçen yıl kıştan iki psikoloğum vardı. Sorunlarıma uygun birilerini bulmam kolay değil. Son psikoloğum ile neredeyse 3 ay haftada iki kez görüştüm. Bana 'tamamen normalsin' dedi. Tebrikler! Tamamen normal birini tanımıyorum. Hakem olduğum için çok dayak yedim."
8
Abone Ol
"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"
- Hakemler Romanya'da hala birbirlerini dövüyor mu?"2003 yılında C klasmanında 3 yıllık hakemken Stoina'dan yıldızları görene kadar dayak yemiştim. O kadar büyük bir adamdı ki devi andırıyordu. Federasyondaki komisyona geldiğinde peşimden koştu ve 'Seni öldüreceğim' diyordu."
9
Abone Ol
- FIFA listesine nasıl yükseldiniz ve nasıl düştün?"2003'te birinci ligde ilerledim. 2006'da FIFA listesine girdim. İlk yıllarda notlarım yüksekti. Tek bir maç için FIFA listesinde başarısız oldum! Elbette kariyerimdeki maçlarda başka hatalar da yaptım. Cluj maçında bir penaltıyı vermedim. Maç günü kalsiyum düşüşüm oldu, hastanedeydim ve saat 23.00'te geldim. Hakemlik yapmak istedim, sağlık sorunlarım olduğunu açıklamadığım için yanılmışım."
10
Abone Ol
- Bunun nasıl göründüğünü biliyor musun, sanki sana yapılan için öfke duyuyorsun."Belki ama durum böyle değil. Hatalarıma titizlikle yaklaşırım. 2008'de hiçbir şey için suçlanmadığım 10 maçtan sonra tek bir maç yüzünden suçlanıyorum.
11
Abone Ol
- O maçtan sonra depresyona mı girdin?"Hayır. O maçtan sonra ikinci gün Dunarea Calafat - U Craiova II maçını yönetmeye gittim.
12
Abone Ol
"İNSANLAR STEAUA'DAN ETKİLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"
- Gerçekten mi? Sezonun geri kalanında ceza almak üzereyken..."Söz vermiştim. Lupescu hiçbir zaman benden herhangi bir takım lehine ayrımcılık yapmamı istemedi. Bana sadece Steaua Bükreş - Timişoara maçından önce "Nasıl hakemlik yaptığına dikkat et çünkü insanlar Steaua'dan etkilendiğini düşünüyor!" dedi.
13
Abone Ol
"DAİREMİN KAPISINI KIRDILAR, BEN DE PENCEREYE KOŞTUM"
- İntihara kalkıştığın gün neler yaşandı?"Evdeydim, gerçekten kızgındım. Kimseyi görmek istemedim. Bir daha asla hakemlik yapamayacağımı bile düşünüyordum. Maçlara girmeme izin verilmiyordu. İkinci ligde bile çok nadiren görevlendirdiler. Bir zamanlar FIFA listesine girmiştim ve sonra ikinci ligde bile iyi değildim! Ailemi aramama ve onlara sakin olmalarını söylememe rağmen, yine de kesinlikle eve girmek istiyorlardı. Dairemin kapısını kırdılar. Polis, doktorlar ve itfaiyeciler evimdeydi. Sonra sinirlendim ve pencereye koştum. Onlardan beni yalnız bırakmalarını söyledim ve gittiler."
14
Abone Ol
- Bu olayı basitleştirmiyor musun?"Yaşananlar buydu. Oturduğum yerde büyük bir kitle oluşturdular. İkinci gün onlardan sonraki yeri temizlemek zorunda kaldım. Şimdi bile kapıda bir delik var. Oraya biraz kağıt koydum çünkü kameralar her zaman beni filme almaya geliyor."
15
Abone Ol
"COLTESCU'YU ŞİKEYE İKNA EDEMEDİK"
Bu arada ismi açıklanmayan bir 1. lig menajeri ise Sebastian Coltescu için o dönem "Şike için para almadığını söyleyebilirim. Onu bozmaya çalıştık, ama yapamadık! Bu bizim işimiz, başkanların çok iyi bildiği bir şey. Ve bize inanın, hakemleri tanıyoruz! Hatta bazılarını finanse ediyoruz" şeklinde konuştu.
16
Abone Ol
"TAKINTILI YA DA TUTKULU"
SMURD ekibinin üyesi ise Sebastian Coltescu ile yaptığı görüşmede şu notu alıyor: "Belki gerçekten takıntılı ya da tutkulu. Belki hayatını "Bu hafta maç alacak mıyım?" beklentisi etrafında kurmuş. Bunun yardımcı olacak bir seçim olduğunu söylüyor. Bazen ATM'den ne zaman para aldığınızı hatırlayamıyorsunuz ama Colţescu, birkaç yıl sonra doğru kararlar verdiği ve hatalı olduğu aşamaları size çok net şekilde anlatıyor."