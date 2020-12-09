MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi | Webo'ya ırkçılık yapan hakemle ilgili şok gerçek!
GeriFutbol Son dakika haberi | Webo'ya ırkçılık yapan hakemle ilgili şok gerçek!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 09:45 | 

Son dakika haberi | Webo'ya ırkçılık yapan hakemle ilgili şok gerçek!

Başakşehirli Webo'ya ırkçı saldırıda bulunarak dünyanın gündemine oturan Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun 2008 yılında yaşadıkları ortaya çıktı! İntihar ve şike sözleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Dün oynanan PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan rezil hakem Sebastian Coltescu'nun hikayesi ortaya çıktı.

2
Abone Olgoogle-news

Rumen hakem, maçın 16. dakikasında Başakşehir yardımcı antrenörü için "Atın şu Negro'yu" ifadesini kullanmış ve bir anda sahayı karıştırmıştı.

3NEGRO DEĞİL, NEGRU DEDİM SAVUNMASI
Abone Olgoogle-news

"NEGRO' DEĞİL, 'NEGRU' DEDİM" SAVUNMASI

Yaşanan olay sonrası Sebastian Coltescu'nun üzerine yürüyen Demba Ba, hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo’dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki göstermişti.

4
Abone Olgoogle-news

Rezil hakem ise UEFA'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalışmıştı.

5İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞMIŞ
Abone Olgoogle-news

İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Yaptığı ırkçılıkla dünya gündemine oturan Sebastian Coltescu'nun 2008 yılında intihara kalkıştığı ortaya çıktı.

62008 YILINDA HER ŞEYİ ANLATMIŞ
Abone Olgoogle-news

2008 YILINDA HER ŞEYİ ANLATMIŞ

Coltescu, 2008 yılında SMURD, yani Romanya merkezli bir acil kurtarma hizmeti veren ekipten birine verdiği röportajda sağlık durumunu ve yaşadıklarını şu sözlerle anlatmış:

7
Abone Olgoogle-news

- Televizyonlar ve gazeteler yerine psikologla görüşmen gerektiğini düşünüyor musun?"Evet, sorunuzdan utanmayın. Bu normal. Geçen yıl kıştan iki psikoloğum vardı. Sorunlarıma uygun birilerini bulmam kolay değil. Son psikoloğum ile neredeyse 3 ay haftada iki kez görüştüm. Bana 'tamamen normalsin' dedi. Tebrikler! Tamamen normal birini tanımıyorum. Hakem olduğum için çok dayak yedim."

8SENİ ÖLDÜRECEĞİM
Abone Olgoogle-news

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

- Hakemler Romanya'da hala birbirlerini dövüyor mu?"2003 yılında C klasmanında 3 yıllık hakemken Stoina'dan yıldızları görene kadar dayak yemiştim. O kadar büyük bir adamdı ki devi andırıyordu. Federasyondaki komisyona geldiğinde peşimden koştu ve 'Seni öldüreceğim' diyordu."

9
Abone Olgoogle-news

- FIFA listesine nasıl yükseldiniz ve nasıl düştün?"2003'te birinci ligde ilerledim. 2006'da FIFA listesine girdim. İlk yıllarda notlarım yüksekti. Tek bir maç için FIFA listesinde başarısız oldum! Elbette kariyerimdeki maçlarda başka hatalar da yaptım. Cluj maçında bir penaltıyı vermedim. Maç günü kalsiyum düşüşüm oldu, hastanedeydim ve saat 23.00'te geldim. Hakemlik yapmak istedim, sağlık sorunlarım olduğunu açıklamadığım için yanılmışım."

10
Abone Olgoogle-news

- Bunun nasıl göründüğünü biliyor musun, sanki sana yapılan için öfke duyuyorsun."Belki ama durum böyle değil. Hatalarıma titizlikle yaklaşırım. 2008'de hiçbir şey için suçlanmadığım 10 maçtan sonra tek bir maç yüzünden suçlanıyorum.

11
Abone Olgoogle-news

- O maçtan sonra depresyona mı girdin?"Hayır. O maçtan sonra ikinci gün Dunarea Calafat - U Craiova II maçını yönetmeye gittim.

12İNSANLAR STEAUADAN ETKİLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Abone Olgoogle-news

"İNSANLAR STEAUA'DAN ETKİLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

- Gerçekten mi? Sezonun geri kalanında ceza almak üzereyken..."Söz vermiştim. Lupescu hiçbir zaman benden herhangi bir takım lehine ayrımcılık yapmamı istemedi. Bana sadece Steaua Bükreş - Timişoara maçından önce "Nasıl hakemlik yaptığına dikkat et çünkü insanlar Steaua'dan etkilendiğini düşünüyor!" dedi.

13DAİREMİN KAPISINI KIRDILAR, BEN DE PENCEREYE KOŞTUM
Abone Olgoogle-news

"DAİREMİN KAPISINI KIRDILAR, BEN DE PENCEREYE KOŞTUM"

- İntihara kalkıştığın gün neler yaşandı?"Evdeydim, gerçekten kızgındım. Kimseyi görmek istemedim. Bir daha asla hakemlik yapamayacağımı bile düşünüyordum. Maçlara girmeme izin verilmiyordu. İkinci ligde bile çok nadiren görevlendirdiler. Bir zamanlar FIFA listesine girmiştim ve sonra ikinci ligde bile iyi değildim! Ailemi aramama ve onlara sakin olmalarını söylememe rağmen, yine de kesinlikle eve girmek istiyorlardı. Dairemin kapısını kırdılar. Polis, doktorlar ve itfaiyeciler evimdeydi. Sonra sinirlendim ve pencereye koştum. Onlardan beni yalnız bırakmalarını söyledim ve gittiler."

14
Abone Olgoogle-news

- Bu olayı basitleştirmiyor musun?"Yaşananlar buydu. Oturduğum yerde büyük bir kitle oluşturdular. İkinci gün onlardan sonraki yeri temizlemek zorunda kaldım. Şimdi bile kapıda bir delik var. Oraya biraz kağıt koydum çünkü kameralar her zaman beni filme almaya geliyor."

15COLTESCUYU ŞİKEYE İKNA EDEMEDİK
Abone Olgoogle-news

"COLTESCU'YU ŞİKEYE İKNA EDEMEDİK"

Bu arada ismi açıklanmayan bir 1. lig menajeri ise Sebastian Coltescu için o dönem "Şike için para almadığını söyleyebilirim. Onu bozmaya çalıştık, ama yapamadık! Bu bizim işimiz, başkanların çok iyi bildiği bir şey. Ve bize inanın, hakemleri tanıyoruz! Hatta bazılarını finanse ediyoruz" şeklinde konuştu.

16TAKINTILI YA DA TUTKULU
Abone Olgoogle-news

"TAKINTILI YA DA TUTKULU"

SMURD ekibinin üyesi ise Sebastian Coltescu ile yaptığı görüşmede şu notu alıyor: "Belki gerçekten takıntılı ya da tutkulu. Belki hayatını "Bu hafta maç alacak mıyım?" beklentisi etrafında kurmuş. Bunun yardımcı olacak bir seçim olduğunu söylüyor. Bazen ATM'den ne zaman para aldığınızı hatırlayamıyorsunuz ama Colţescu, birkaç yıl sonra doğru kararlar verdiği ve hatalı olduğu aşamaları size çok net şekilde anlatıyor."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi