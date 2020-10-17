Son dakika haberi | Virgil van Dijk ile Muslera'nın büyük talihsizliği! Aynı kaderi paylaştılar...

İngiltere Premier Lig'in 5. hafta açılış maçında lider Everton, konuk ettiği son şampiyon Liverpool ile berabere kalırken, van Dijk talihsiz bir an yaşadı.Everton ile Liverpool arasında büyük çekişmeye sahne olan mücadeleye van Dijk'in yaşadığı talihsiz sakatlık damga vurdu.Müsabakanın 10. dakikasında duran top kullanan Liverpool'da Hollandalı yıldız, gol aramak için rakip kaleye gitti.Ceza sahası içine gönderilen ortada Everton kalecisi Pickford'un sert müdahalesine maruz kalan van Dijk acılar içinde yerde kaldı.29 yaşındaki savunmacı ve Liverpoollu futbolcular bu faul sonra penaltı ve kırmızı kart beklerken, beklemedikleri bir karar çıktı.Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyon için VAR'dan ofsayt uyarısı geldi.Orta hakem Liverpoollu futbolculara pozisyonun ofsayt olduğunu belirtirken, Hollandalı savunmacı, ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Gomez'e bıraktı.van Dijk'in Everton karşısında sakatlanmasının ardından akıllara Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık geldi.Bir ofsayt pozisyonunda yardımcı hakem bayrak kaldırmamış ve devam eden oyunda, Skoda ile çarpışan Muslera talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.Yaşadığı bu sakatlık sonrası sezonu kapatan Uruguaylı file bekçisi, henüz sahalara dönemedi.