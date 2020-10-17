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GeriFutbol Son dakika haberi | Virgil van Dijk ile Muslera'nın büyük talihsizliği! Aynı kaderi paylaştılar...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Ekim 2020 - 18:53 | 

Son dakika haberi | Virgil van Dijk ile Muslera'nın büyük talihsizliği! Aynı kaderi paylaştılar...

Liverpool, Merseyside derbisinde Everton ile karşılaşırken, Hollandalı savunmacı van Dijk, Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ile aynı kaderi paylaştı...

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İngiltere Premier Lig'in 5. hafta açılış maçında lider Everton, konuk ettiği son şampiyon Liverpool ile berabere kalırken, van Dijk talihsiz bir an yaşadı.

2BÜYÜK ŞANSSIZLIK
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BÜYÜK ŞANSSIZLIK

Everton ile Liverpool arasında büyük çekişmeye sahne olan mücadeleye van Dijk'in yaşadığı talihsiz sakatlık damga vurdu.

3GOL ARIYORDU...
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GOL ARIYORDU...

Müsabakanın 10. dakikasında duran top kullanan Liverpool'da Hollandalı yıldız, gol aramak için rakip kaleye gitti.

4PICKFORDDAN SERT MÜDAHALE
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PICKFORD'DAN SERT MÜDAHALE

Ceza sahası içine gönderilen ortada Everton kalecisi Pickford'un sert müdahalesine maruz kalan van Dijk acılar içinde yerde kaldı.

5PENALTI VE KIRMIZI BEKLERKEN...
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PENALTI VE KIRMIZI BEKLERKEN...

29 yaşındaki savunmacı ve Liverpoollu futbolcular bu faul sonra penaltı ve kırmızı kart beklerken, beklemedikleri bir karar çıktı.

6YARDIMCI BAYRAĞI KALDIRMAYINCA...
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YARDIMCI BAYRAĞI KALDIRMAYINCA...

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyon için VAR'dan ofsayt uyarısı geldi.

7OYUNA DEVAM EDEMEDİ
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OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Orta hakem Liverpoollu futbolculara pozisyonun ofsayt olduğunu belirtirken, Hollandalı savunmacı, ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini Gomez'e bıraktı.

8AKILLARA MUSLERA GELD
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AKILLARA MUSLERA GELD

van Dijk'in Everton karşısında sakatlanmasının ardından akıllara Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık geldi.

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Bir ofsayt pozisyonunda yardımcı hakem bayrak kaldırmamış ve devam eden oyunda, Skoda ile çarpışan Muslera talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

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Yaşadığı bu sakatlık sonrası sezonu kapatan Uruguaylı file bekçisi, henüz sahalara dönemedi.

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