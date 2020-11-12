Son Dakika Haberi... Vida'nın Türkiye maçında virüslü çıkmasının ardından Hırvatistan şokta! 'Ülkeye girmemize izin verilmeyebilir

VİDA İLE BİRLİKTE FEDERASYON YETKİLİSİ Test sonuçları negatif çıkan diğer kafile üyelerinin İsveç'e hareket edeceği belirtilen açıklamada, Vida'nın yanı sıra bir federasyon yetkilisinin de test sonucunun pozitif çıktığı ancak bu kişinin takımla teması olmadığı kaydedildi.