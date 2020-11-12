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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Vida'nın Türkiye maçında virüslü çıkmasının ardından Hırvatistan şokta! 'Ülkeye girmemize izin verilmeyebilir
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 08:03 | 

Son Dakika Haberi... Vida'nın Türkiye maçında virüslü çıkmasının ardından Hırvatistan şokta! 'Ülkeye girmemize izin verilmeyebilir

Hırvatistan'ın Türkiye ile oynadığı mücadelede virüs testinin devre arası stada ulaşmasıyla virüslü olduğu tespit edilen Domagoj Vida'nın içinde olduğu olay, ülkede deprem etkisi yarattı.

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Türkiye-Hırvatistan maçının 45. dakikada Dalic tarafından oyundan alınan Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Sağlık ekibinin ilk bilgiyi devre arasında aldığı ifade edilen açıklamada, bu gelişmeler neticesinde Teknik Direktör Zlatko Dalic'in ikinci devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı.

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Açıklamada, Hırvat futbolcunun salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana dek izole edildiği ve İstanbul'da kalacağı bildirildi.

4VİDA İLE BİRLİKTE FEDERASYON YETKİLİSİ
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VİDA İLE BİRLİKTE FEDERASYON YETKİLİSİ

Test sonuçları negatif çıkan diğer kafile üyelerinin İsveç'e hareket edeceği belirtilen açıklamada, Vida'nın yanı sıra bir federasyon yetkilisinin de test sonucunun pozitif çıktığı ancak bu kişinin takımla teması olmadığı kaydedildi.

5HIRVATİSTAN BUNU KONUŞUYOR
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HIRVATİSTAN BUNU KONUŞUYOR

Bu durum Hırvatistan'da geniş yankı buldu.

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Glas Istre, gelişmeyi "Milli Takım'da skandal! Domagoj Vida'nın testi pozitif çıktı! Türkiye'ye karşı 45 dakika oynadı." ifadeleriyle duyurdu.

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24 sata, "Şimdi ne olacak? İsveç'e girmemize izin verilmeyebilir. Domagoj Vida, Türkiye ile oynadığı maçın devre arasında testinin pozitif olduğunu öğrendi." manşetini attı.

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Vida, A Milli Takım'dan dan birçok isimle temas halindeydi.

9DORUKHANA DA SARILDI
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DORUKHAN'A DA SARILDI

Dorukhan ve Caner Erkin'le kucaklaşan Vida, Şenol Güneş'e de sarılıp maç öncesi başarılar diledi.

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Hırvat oyuncu aynı zamanda maç içinde Cenk Tosun ve Mert Çetin'le de sık sık karşı karşıya geldi.

HIRVATLARIN HOCASI DALİC'İN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI - TIKLA
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