Son dakika haberi | Ünlü dövüşçü Lana hayranlarına müjdeyi verdi

WWE'nin yıldız dövüşçülerinden olan Lana'nın sessiz geçirdiği 2020 yılı sonrası hayranlarına güzel haber geldi.Gerçek adı Catherine Joy Perry olan WWE'nin divası olarak bilinen Lana ringlerde 2021'de de kalmaya devam edecek.Instagram'da 3.8 milyon takipçisi olan Lana 2020 yılında sponsorlu moda paylaşımları ve TikTok'a içerik çekerek geçirdi.Yüzbinlerce dolarlık reklam anlaşmaları yapan Lana'nın ringlere veda edeceği iddia edilmişti.Ancak Lana gelecek sezon için WWE ile sözleşme imzaladı.Kadın dövüşçülerin yer aldığı Ravishing Harts takımında bulunan ve kocası Miro da WWE güreşçisi olan Lana, en çok konuşulan isimlerden... Yıldız dövüşçü hakkında geçtiğimiz yaz aylarından bunalımda iddiaları ortaya atılmıştı.Lana'nın son derece geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.Düzgün fiziğiyle moda firmalarının da gözdesi olan Lana birçok reklamda yer aldı.Lana 2021 yılında da hem reklamlara hem de ringlere devam edecek.