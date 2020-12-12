Son Dakika Haberi | Umut Bulut, Fenerbahçe maçında tarihe geçti! Rekor...

UMUT BULUT TARİHE GEÇTİ Süper Lig kariyeri boyunca Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formaları giyen Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında 490. maçına çıktı ve lig tarihinde en çok maça çıkan üçüncü oyuncu unvanının sahibi oldu.