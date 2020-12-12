Son Dakika Haberi | Umut Bulut, Fenerbahçe maçında tarihe geçti! Rekor...

Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 16. maçta ilk golünü kaydederken, Umut Bulut, tarihe geçti.
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UMUT BULUT TARİHE GEÇTİ
Süper Lig kariyeri boyunca Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formaları giyen Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında 490. maçına çıktı ve lig tarihinde en çok maça çıkan üçüncü oyuncu unvanının sahibi oldu.
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F.BAHÇE'YE 12 GOL
Malatyaspor'un tecrübeli golcüsü Umut Bulut, karşılaşmanın 22. dakikasında takımının 2. golünü kaydederken, Fenerbahçe'ye attığı gol sayısını 12'ye çıkardı.
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5 AYRI TAKIMLA FENER'E GOL ATTI
Umut Bulut, Türkiye kariyerinde forma giydiği beş kulübün formasıyla da Fenerbahçe'ye resmi maçlarda gol atma başarısı gösterdi.
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EN FAZLA ANTALYASPOR'A ATTI
Bulut'un kariyerinde en fazla gol attığı takım ise Antalyaspor (13).
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Umut Bulut'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. İşte o yorumlardan bazıları...