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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 21:31 | 

Son Dakika Haberi | Umut Bulut, Fenerbahçe maçında tarihe geçti! Rekor...

Fenerbahçe'yi mağlup ettikleri maçta ağları sarsmayı başaran Yeni Malatyaspor'un golcüsü Umut Bulut, tarihe geçti.

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Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 16. maçta ilk golünü kaydederken, Umut Bulut, tarihe geçti.

2UMUT BULUT TARİHE GEÇTİ
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UMUT BULUT TARİHE GEÇTİ

Süper Lig kariyeri boyunca Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formaları giyen Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında 490. maçına çıktı ve lig tarihinde en çok maça çıkan üçüncü oyuncu unvanının sahibi oldu.

3F.BAHÇEYE 12 GOL
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F.BAHÇE'YE 12 GOL

Malatyaspor'un tecrübeli golcüsü Umut Bulut, karşılaşmanın 22. dakikasında takımının 2. golünü kaydederken, Fenerbahçe'ye attığı gol sayısını 12'ye çıkardı.

45 AYRI TAKIMLA FENERE GOL ATTI
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5 AYRI TAKIMLA FENER'E GOL ATTI

Umut Bulut, Türkiye kariyerinde forma giydiği beş kulübün formasıyla da Fenerbahçe'ye resmi maçlarda gol atma başarısı gösterdi.

5EN FAZLA ANTALYASPORA ATTI
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EN FAZLA ANTALYASPOR'A ATTI

Bulut'un kariyerinde en fazla gol attığı takım ise Antalyaspor (13).

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Umut Bulut'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. İşte o yorumlardan bazıları...

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