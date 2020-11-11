Son Dakika Haberi | Türkiye-Hırvatistan maçına damga vurdu! Yıllar sonra bir ilk...

KAAN AYHAN VE MERT MÜLDÜR... İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı Kovid-19 kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için milli takım kampına bugün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür de maç kadrosuna alınmadı. Kaan ve Mert, İtalya'nın Sassuolo takımında kariyerlerini sürdürüyor.