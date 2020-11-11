Son Dakika Haberi | Türkiye-Hırvatistan maçına damga vurdu! Yıllar sonra bir ilk...

Hazırlık maçında Hırvatistan ile karşılaşan A Milli Takım'da şaşırtan bir detay ortaya çıktı.
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Hazırlık maçında Hırvatistan'ı Vodafone Park'ta konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti
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Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı Sırbistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz'ın yerine bu mücadelede, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Deniz Türüç ve Cenk Tosun ilk 11'de yer aldı.
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4 OYUNCU KADRODA YOK
Milli takımda sakatlıkları bulunan 4 isim, maç kadrosunda yer almadı. Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Kenan Karaman ve Mahmut Tekdemir, sakatlıkları sebebiyle Hırvatistan maçının kadrosuna alınmadı.
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KAAN AYHAN VE MERT MÜLDÜR...
İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı Kovid-19 kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için milli takım kampına bugün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür de maç kadrosuna alınmadı. Kaan ve Mert, İtalya'nın Sassuolo takımında kariyerlerini sürdürüyor.
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VIDA, TÜRKİYE'YE KARŞI SAHADA
Kariyerlerini Türkiye'de sürdüren Hırvatistan Milli Takımı oyuncuları Domagoj Vida ve Dario Melnjak, ay-yıldızlı ekibe karşı ilk 11'de sahaya çıktı.
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Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'nin, eski takım arkadaşı Cenk Tosun'a yaptığı müdahale sonrası milliler penaltı kazandı.
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Penaltıyı gole çeviren Cenk Tosun, Ekim 2019'dan bu yana A Milli Takım formasıyla ilk golünü atmış oldu.
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Maçın en çok konuşulan isimlerinden biri ise Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin oldu.
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3 yıl sonra Milli Takım'a geri dönen ve asist yapan Caner Erkin ile ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı
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Caner Erkin, A Milli Takım'ın ikinci golünde Deniz Türüç'e gol pasını veren isim oldu. Milli oyuncu, A Milli Takım formasıyla 1893 gün sonra ilk asistini Hırvatistan karşısında yaptı.