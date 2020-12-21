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Futbol
Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 19:31 | 

Son Dakika Haberi | Türk kulüpleri yıldız futbolcu için kapışıyor! Bonservissiz...

2021'de Avrupa'da birçok futbolcunun sözleşmesi sona ererken Türk kulüpleri yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için transfer yarışına girişti.

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Salgın döneminde futbolda kadro genişliği büyük önem kazandı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlar ise 2021'de bonservisi elinde olacak yıldızlar için şimdiden girişimlere başladı.İşte 2021'de bonservisi elinde olacak yıldız futbolcular:

2MEMPHIS DEPAY - OLYMPIQUE LYON
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MEMPHIS DEPAY - OLYMPIQUE LYON

26 yaşındaki kanat oyuncusunun ismi, Katalan devi Barcelona ile anılırken oyuncunun Lyon'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hollandalı yıldızın piyasa değeri ise 45 milyon euro.

3DAVID ALABA - BAYERN MÜNIH
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DAVID ALABA - BAYERN MÜNIH

Stoper ve merkez orta saha mevkilerinde de görev alabilen yıldız sol bekin güncel piyasa değeri 65 milyon euro.

İspanyol devi Real Madrid, Avusturyalı futbolcuyu yaz transfer döneminde bonservissiz kadroya katmanın planlarını yapıyor.

4LIONEL MESSI - BARCELONA
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LIONEL MESSI - BARCELONA

Sezon başında Katalan ekibiyle yol ayrımına gelen ve takımdan ayrılmasına izin verilmeyen Arjantinli yıldızın adı, Manchester City ve Paris Saint Germain'le anılıyor.

5SERGIO AGUERO - MANCHESTER CITY
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SERGIO AGUERO - MANCHESTER CITY

Son günlerde Barcelona'ya transfer olabileceğine yönelik iddialar ortaya atılan Aguero'nun, büyük bir sürpriz olmaması durumunda ülkesi Arjantin'e dönmesi bekleniyor.

32 yaşındaki Arjantinli golcünün piyasa değeri 35 milyon euro.

6SERGIO RAMOS - REAL MADRID
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SERGIO RAMOS - REAL MADRID

Real Madrid'in simge ismi Sergio Ramos'a, PSG'den sansasyonel bir transfer teklifi yapıldığı, İspanyol savunmacının ise henüz kararını vermediği belirtiliyor.

7DIEGO COSTA - ATLETICO MADRID
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DIEGO COSTA - ATLETICO MADRID

Adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan Diego Costa'nın İspanyol ekibiyle yollarını ayırması bekleniyor. 

TÜRK KULÜPLERİ PEŞİNDE

32 yaşındaki golcü için Süper Lig devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in devrede olduğu öğrenilirken yaz transfer döneminde bonservissiz bir şekilde Türkiye'nin yolunu tutabilir.

8GIANLUIGI DONNARUMMA - MILAN
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GIANLUIGI DONNARUMMA - MILAN

Adı sık sık Real Madrid'le yan yana gelen, kulübü Milan'la sözleşme uzatmaya yanaşmayan İtalyan file bekçisi için Inter ve Juventus'un da devrede olduğu belirtiliyor.21 yaşındaki genç kalecinin güncel piyasa değeri ise 60 milyon euro.

9EDINSON CAVANI - MANCHESTER UNITED
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EDINSON CAVANI - MANCHESTER UNITED

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik birçok haber çıkan Edinson Cavani, Manchester'ın yolunu tutmuştu.

33 yaşındaki Uruguaylı golcünün güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

10LUKA MODRIC - REAL MADRID
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LUKA MODRIC - REAL MADRID

Real Madrid'le yollarını ayırması beklenen 34 yaşındaki Hırvat orta sahanın yeni rotası MLS takımlarından DC United olabilir.

Merkez orta sahada görev yapan Modric'in piyasa değeri ise 10 milyon euro.

11MESUT ÖZİL - ARSENAL
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MESUT ÖZİL - ARSENAL

Arsenal'da Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği ve uzun zamandır formasından uzak kalan Mesut Özil'in, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği çok ciddi şekilde dillendiriliyor.

12EN BÜYÜK SORUN YILLIK ÜCRETİ
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EN BÜYÜK SORUN YILLIK ÜCRETİ

Transferde en büyük sorunun ise oyuncunun 20 milyon euroya yaklaşan yıllık ücretinin olduğu biliniyor. Yıllık ücret konusunda bir formül geliştirilmesi durumunda, oyuncunun gönlünün de Fenerbahçe'de olduğu bir gerçek.

13JUAN MATA - MANCHESTER UNITED
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JUAN MATA - MANCHESTER UNITED

6 sezondur Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyen Mata'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Bir dönem Türk kulüpleriyle de adı anılan İspanyol yıldızın piyasa değeri 7.5 milyon euro.

14ANGEL DI MARIA - PSG
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ANGEL DI MARIA - PSG

5 sezondur Paris Saint Germain forması giyen Arjantinli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 32 milyon euro.

15JEROME BOATENG - BAYER MUNIH
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JEROME BOATENG - BAYER MUNIH

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik haberler çıkan Boateng'in yeni rotası İtalya olabilir. 

32 yaşındaki savunmacının piyasa değeri ise 12 milyon euro.

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