Son Dakika Haberi | Türk kulüpleri yıldız futbolcu için kapışıyor! Bonservissiz...

EN BÜYÜK SORUN YILLIK ÜCRETİ Transferde en büyük sorunun ise oyuncunun 20 milyon euroya yaklaşan yıllık ücretinin olduğu biliniyor. Yıllık ücret konusunda bir formül geliştirilmesi durumunda, oyuncunun gönlünün de Fenerbahçe'de olduğu bir gerçek.