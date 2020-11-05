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GeriFutbol Son dakika haberi... Trabzonspor'da ters köşe! İşte yeni teknik direktör ve yardımcıları
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 08:13 | 

Son dakika haberi... Trabzonspor'da ters köşe! İşte yeni teknik direktör ve yardımcıları

Trabzonspor'da son dakika teknik direktör gelişmesi... Kasımpaşa yenilgisi sonrası Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo mavililerde yeni teknik adam ve yardımcıları belli oldu.

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Eddie Newton ile yollarını ayıran ve yeni teknik adam arayışlarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor'da sıcak saatler...

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Süper Lig'de sezona Eddie Newton ile başlayan Trabzonspor, alınan kötü sonuçların ardından İngiliz teknik adam ile 7. hafta oynanan Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası yollarını ayırmıştı.

3YÖNETİM KARARI VERDİ
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YÖNETİM KARARI VERDİ

Yeni teknik adam arayışlarına hız kesmeden başlayan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, kararını verdi. 8 Nisan 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Ağaoğlu; Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton'un ardından takımı emanet edeceği ismi belirledi. 

4TAMER TUNA İDDİASI
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TAMER TUNA İDDİASI

Trabzonspor'un son olarak Antalyaspor ile geçtiğimiz hafta yollarını ayıran Tamer Tuna ile ilgilendiği iddia edilmişti.

5ŞOTA VE TEKKENİN ADI GEÇTİ
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ŞOTA VE TEKKE'NİN ADI GEÇTİ

Şota ve Fatih Tekke de ismi geçen diğer adaylar oldu.

6MARCELİNO LİSTEDEYDİ
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MARCELİNO LİSTEDEYDİ

Listede yabancı ve önemli teknik adamların da olduğu ifade ediliyordu. Valencia'da çalışan İspanyol teknik direktör Marcelino'nun da ismi Trabzonspor ile ciddi şekilde anılıyordu.

7UÇUK İDDİA: POSCHETTİNO
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UÇUK İDDİA: POSCHETTİNO

Hatta dün gece Mauricio Pochettino ismi dahi ortaya atıldı

8KARAR AVCI
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KARAR AVCI

Ancak Trabzonspor'da yönetim, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Abdullah Avcı'da karar kıldı.

9PRENSİPTE ANLAŞMA TAMAM
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PRENSİPTE ANLAŞMA TAMAM

TRT Spor'un haberine göre bordo mavililer, Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı.

10SÖZLEŞME DETAYI
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SÖZLEŞME DETAYI

57 yaşındaki teknik adamın ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmen Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacağı ifade edildi. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın görüşmeleri yürüttüğü ve detayların konuşulduğu öğrenildi. Avcı'nın 3 yıllık sözleşme istediği ifade edilirken, 1 sene sonra olağan seçime gidecek olan Bordo-Mavililer ise 1+2 yıl gibi opsiyonlu bir kontrata sıcak bakıyor.

11ORHAN AK VE EGEMEN KORKMAZ
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ORHAN AK VE EGEMEN KORKMAZ

Avcı'nın yardımcılarından biri Orhan Ak olacak. Diğerinin ise Egemen Korkmaz olması bekleniyor.

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Newton, Fenerbahçe maçı sonrası 'Doğru yolda doğru şeyleri yaparsak çok daha iyi olacağız' demişti

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