Son dakika haberi... Trabzonspor'da ters köşe! İşte yeni teknik direktör ve yardımcıları
Trabzonspor'da son dakika teknik direktör gelişmesi... Kasımpaşa yenilgisi sonrası Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo mavililerde yeni teknik adam ve yardımcıları belli oldu.
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Eddie Newton ile yollarını ayıran ve yeni teknik adam arayışlarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor'da sıcak saatler...
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Süper Lig'de sezona Eddie Newton ile başlayan Trabzonspor, alınan kötü sonuçların ardından İngiliz teknik adam ile 7. hafta oynanan Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası yollarını ayırmıştı.
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YÖNETİM KARARI VERDİ
Yeni teknik adam arayışlarına hız kesmeden başlayan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, kararını verdi. 8 Nisan 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Ağaoğlu; Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton'un ardından takımı emanet edeceği ismi belirledi.
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TAMER TUNA İDDİASI
Trabzonspor'un son olarak Antalyaspor ile geçtiğimiz hafta yollarını ayıran Tamer Tuna ile ilgilendiği iddia edilmişti.
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ŞOTA VE TEKKE'NİN ADI GEÇTİ
Şota ve Fatih Tekke de ismi geçen diğer adaylar oldu.
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MARCELİNO LİSTEDEYDİ
Listede yabancı ve önemli teknik adamların da olduğu ifade ediliyordu. Valencia'da çalışan İspanyol teknik direktör Marcelino'nun da ismi Trabzonspor ile ciddi şekilde anılıyordu.
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UÇUK İDDİA: POSCHETTİNO
Hatta dün gece Mauricio Pochettino ismi dahi ortaya atıldı
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KARAR AVCI
Ancak Trabzonspor'da yönetim, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Abdullah Avcı'da karar kıldı.
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PRENSİPTE ANLAŞMA TAMAM
TRT Spor'un haberine göre bordo mavililer, Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı.
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SÖZLEŞME DETAYI
57 yaşındaki teknik adamın ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmen Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacağı ifade edildi. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın görüşmeleri yürüttüğü ve detayların konuşulduğu öğrenildi. Avcı'nın 3 yıllık sözleşme istediği ifade edilirken, 1 sene sonra olağan seçime gidecek olan Bordo-Mavililer ise 1+2 yıl gibi opsiyonlu bir kontrata sıcak bakıyor.
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ORHAN AK VE EGEMEN KORKMAZ
Avcı'nın yardımcılarından biri Orhan Ak olacak. Diğerinin ise Egemen Korkmaz olması bekleniyor.
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Newton, Fenerbahçe maçı sonrası 'Doğru yolda doğru şeyleri yaparsak çok daha iyi olacağız' demişti